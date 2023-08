Nghệ sĩ Thanh Hằng chia sẻ chuyện nghề, từng phải 'đau đầu' lựa chọn giữa học hát và học may

Thanh Hằng cùng mẹ là nghệ sĩ Kim Hoa và ba chị em gái là Thanh Ngân, Thanh Ngọc, Ngân Quỳnh.

Mới đây, trong chương trình Chuyện tối cùng sao, Thanh Hằng đã có những trải lòng về cuộc sống lẫn nghề nghiệp của mình trong suốt hơn 30 năm qua. Nữ nghệ sĩ chia sẻ khi còn nhỏ, bà ngoại nhìn thấy đam mê của Thanh Hằng, bà ngoại đưa ra hai phương án cho nữ nghệ sĩ lựa chọn đó là trở thành thợ may và trở thành nghệ sĩ. Tuy nhiên, dòng máu nghệ thuật chảu trong người cô quá mãnh liệt, nên cô đã chọn trở thành một nghệ sĩ thực thụ.

Cô chia sẻ, cô nhớ mãi câu nói của bà ngoại rằng, nếu làm thợ may dù có lớn tuổi, đeo kính, tóc bạc đi nữa thì vẫn là người thợ may với đầy kinh nghiệm, nên khách chắc chắn lựa chọn đến may rất đông. Trong khi đó, nếu là một nghệ sĩ tóc đã bạc, da đã nhăn thì khi bước ra sân khấu khán giả sẽ nói là nghệ sĩ già.