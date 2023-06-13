Nghệ sĩ Thanh Hằng chia sẻ chuyện nghề, từng phải 'đau đầu' lựa chọn giữa học hát và học may

Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, nữ nghệ sĩ thuộc về thế hệ thứ tư của đại gia đình Hai Núi – Tư Hélène, một trong năm đại gia đình nghệ thuật tiêu biểu của Việt Nam, vốn có truyền thống nghệ thuật lâu đời. Thanh Hằng có cha là nghệ sĩ Hương Huyền và mẹ là nghệ sĩ Kim Hoa. Ngoài ra, cô còn có 3 chị em gái đều nổi tiếng trong giới nghệ thuật là Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc, Thanh Ngân.

Nghệ sĩ Thanh Hằng được đánh giá là một nữ nghệ sĩ cải lương tài danh của sân khấu cải lương sau giải phóng cùng thời với NSND Ngân Vương, NSƯT Vũ Linh, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Thanh Thanh Tâm,...

Cô chia sẻ, cô nhớ mãi câu nói của bà ngoại rằng, nếu làm thợ may dù có lớn tuổi, đeo kính, tóc bạc đi nữa thì vẫn là người thợ may với đầy kinh nghiệm, nên khách chắc chắn lựa chọn đến may rất đông. Trong khi đó, nếu là một nghệ sĩ tóc đã bạc, da đã nhăn thì khi bước ra sân khấu khán giả sẽ nói là nghệ sĩ già.

Mới đây, trong chương trình Chuyện tối cùng sao, Thanh Hằng đã có những trải lòng về cuộc sống lẫn nghề nghiệp của mình trong suốt hơn 30 năm qua. Nữ nghệ sĩ chia sẻ khi còn nhỏ, bà ngoại nhìn thấy đam mê của Thanh Hằng, bà ngoại đưa ra hai phương án cho nữ nghệ sĩ lựa chọn đó là trở thành thợ may và trở thành nghệ sĩ. Tuy nhiên, dòng máu nghệ thuật chảu trong người cô quá mãnh liệt, nên cô đã chọn trở thành một nghệ sĩ thực thụ.

Hiện tại, dù tuổi đã ngoài 50, nhưng nghệ sĩ Thanh Hằng vẫn là thần tượng một thời không bao giờ xóa nhòa được trong trái tim của khán giả hâm mộ.

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ từng chia sẻ, để có thể có chỗ đứng trong giới cải lương như hiện tại cô không thể nào quên ân tình cũng những người đã từng nâng đỡ cô, trong đó có cố nghệ sĩ Vũ Linh. Theo đó, vào năm 1984, NSƯT Vũ Linh thành lập đoàn cải lương Hồng Nhung, nam nghệ sĩ đã mời em gái Thanh Hằng vào vai Nữ Vương trong vở Truyền thuyết về tình yêu, tên tuổi của nữ nghệ sĩ từ đó nổi lên như ''diều gặp gió''

Thanh Hằng chia sẻ cô từng nhận được sự giúp đỡ của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh

Dù hiện tại thành công trên con đường mình đã chọn, thế nhưng quá khứ của nữ nghệ sĩ đầy sự đau thương và tủi hờn. Thanh Hằng kết hôn khi chỉ mới 16 tuổi, tuy nhiên mối lương duyên này nhanh chóng tan rã sau 5 năm chung sống, nữ nghệ sĩ thường xuyên bị chồng đánh đập, hành hạ thể xác lẫn tinh thần.

Kết hôn vào năm 16 tuổi, Thanh Hằng từng là nạn nhân của bạo lực gia đình

Cuối năm 1994, Thanh Hằng sang Australia trình diễn trong một sự kiện, khi lưu diễn nữ nghệ sĩ nảy sinh tình cảm với một người đàn ông ngoài nghề khiến cô tin vào tình yêu một lần nữa.

Về Việt Nam, họ chung sống và có con vào năm 1996. Đến năm 2000, Thanh Hằng và chồng làm hôn thú. Dù đang được nhiều bầu show mời hát, chị quyết định sang Australia định cư với chồng.

Thanh Hằng bùi ngùi chia sẻ lý do xa xứ và buôn bỏ nghệ thuật trong một thời gian dài

Ở xứ người, chị bỏ nghề diễn, chuyển sang làm nail, đảm đương nội trợ và cho con đi học. Nữ nghệ sĩ xúc động cho biết hồi mới qua, đêm nào cô cũng tưởng mình còn ở Việt Nam.

Làm nail một thời gian, Thanh Hằng chuyển sang bán nước trái cây vì bệnh gai cột sống. Mỗi lần vào chợ nghe sạp băng đĩa mở tuồng, Thanh Hằng liền chạy ra ngoài, rưng rưng vì nhớ sân khấu. Mỗi dịp lưu diễn nước ngoài, các nghệ sĩ Việt thường vào các khu chợ để thông báo cho người dân biết sắp có show. Thấy Thanh Hằng đang bưng từng ly nước trái cây, các nghệ sĩ ôm chị khóc.

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Thanh Hằng quyết định trở về Việt Nam hoạt động trở lại là nhờ danh hài Hoài Linh khuyến khích. Anh từng động viên chị về nước hát, "có mắm ăn mắm, có muối ăn muối". Sau khi con gái út tốt nghiệp, chị trở lại nghề đúng với tâm nguyện của mình. 15 năm sống và làm việc ở nước ngoài, tháng 7/2016, Thanh Hằng về nước làm giám khảo chương trình Thử tài siêu nhí.

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