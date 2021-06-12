Nam diễn viên ‘xấu không thể tả' của Vbiz: Luôn là 'kép phụ' được ưu ái nhưng 17 năm theo nghiệp diễn chưa cất nổi căn nhà, livestream bán yaourt nhà làm

Hậu trường 12/06/2021 08:16

Xuất phát điểm là một diễn viên, thế nhưng cuộc sống của Lê Khâm sau 17 năm vẫn nghèo khó. Tuy nhiên, anh chàng vẫn luôn sẵn sàng làm tình nguyện ngay cả trong mùa Covid-19 này.

Nhân vật được nói đến trong câu chuyện này đó chính là Lê Khâm, anh chàng sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo tại vùng núi Gia Lai – Kon Tum. Ngay từ khi còn nhỏ, Lê Khâm đã phải thường xuyên làm việc vất vả để phụ giúp cho cho mẹ. Sinh ra trong gia cảnh nghèo khó, thế nhưng gia đình của nam diễn viên vẫn luôn lạc quan và đầy ắp tiếng cười.

Nam diễn viên ‘xấu không thể tả' của Vbiz: Luôn là 'kép phụ' được ưu ái nhưng 17 năm theo nghiệp diễn chưa cất nổi căn nhà, livestream bán yaourt nhà làm - Ảnh 1

Ngay từ khi còn nhỏ, Lê Khâm đã phải sống trong một cuộc sống nghèo khổ - Ảnh: Internet

Sau khi nhận được sự động viên từ cha là ca trưởng của ca đoàn nhà thờ, Lê Khâm đã nộp hồ sơ vào trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Sài Gòn để quyết tâm theo đuổi nghiệp diễn. Thời gian đầu, nam diễn viên phải vừa học vừa làm đủ mọi việc nhưng vẫn không đủ tiền đóng trọ, nhưng anh vẫn không hề nản lòng.

Cơ hội cuối cùng cũng chịu “mỉm cười” với Lê Khâm khi nam diễn viên được mời tham gia nhóm hài Bảo Khương. Với vẻ ngoài quái lạ cùng gương mặt “xấu không thể tả”, nam diễn viên đã nhanh chóng mang đến sự mới mẻ và thu hút được nhiều khán giả. Con đường nghệ thuật của anh cũng ngày càng mở rộng hơn với những dự án phim ảnh liên tục tìm đến.

Ngoài ra, Lê Khâm cũng được mời về nhóm hài có tiếng của nghệ sĩ Trung Dân và khiến tên tuổi của anh ngày càng được nhiều người biết đến. Thế nhưng, thật tiếc khi nam diễn viên lại chưa có cơ hội để tạo dấu ấn đặc biệt. Anh chia sẻ: “Với một người không có ưu thế ngoại hình, không có điều kiện tài chính như tôi, thật khó có một vai diễn tạo nên khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ. Tôi vẫn là anh kép phụ, nhưng được làm nghệ sĩ với tôi đã là một ân sủng mà ơn trên ban cho”.

Nam diễn viên ‘xấu không thể tả' của Vbiz: Luôn là 'kép phụ' được ưu ái nhưng 17 năm theo nghiệp diễn chưa cất nổi căn nhà, livestream bán yaourt nhà làm - Ảnh 2

Khi tham gia vào nhóm hài của nghệ sĩ Trung Khâm thì tên tuổi của nam diễn viên được biết đến nhiều hơn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng không ngần ngại nhận mình là nam diễn viên xấu và nghèo nhất Việt Nam hiện nay. Trong suốt 17 năm không ngừng theo đuổi đam mê của mình, đến giờ Lê Khâm vẫn chưa thể mua nổi một căn nhà nhỏ cho mình. Thay vào đó, anh cùng vợ phải thường xuyên chuyển từ nhà trọ này sang nhà khác. Để kiếm thêm thu nhập, nam diễn viên cũng thường xuyên tranh thủ livestream bán hàng, các món anh bán chủ yếu là yaourt nhà làm, sầu riêng nhà trồng,...  và chính anh cũng là người giao hàng tận nơi cho khách.

Mặc dù cuộc sống vẫn còn nhiều bấp bênh, thế nhưng điều đáng quý ở Lê Khâm đó chính là vẫn thường xuyên tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, bởi mỗi khi nhìn thấy những người khốn khó, anh cảm thấy như đang nhìn thấy hình ảnh của mình ở trong đó vậy.

Trong những ngày mà dịch Covid-19 đang hoành hành như hiện nay, Lê Khâm đã cùng với bạn bè tham gia vào các hoạt động từ thiện mang thức ăn, nước uống cho lực lượng dân phòng, cảnh sát đang canh gác tại các bệnh viện, các khu vực bị phong tỏa tại TP.HCM.

Nam diễn viên ‘xấu không thể tả' của Vbiz: Luôn là 'kép phụ' được ưu ái nhưng 17 năm theo nghiệp diễn chưa cất nổi căn nhà, livestream bán yaourt nhà làm - Ảnh 3

Mặc dù cuộc sống vẫn còn bấp bênh, nhưng Lê Khâm vẫn ‘lăn xả’ trong những hoạt động thiện nguyện - Ảnh: Internet

Bản thân anh cũng cho biết: “Nhìn thấy các anh cảnh sát, dân phòng tại các khu vực phong tỏa trực chiến ngoài trời nắng để đảm bảo an toàn cho dân chúng, tôi rất xúc động. Nhìn thấy cảnh các bác sĩ làm việc đến mức kiệt sức vì số ca bệnh tăng liên tục, tôi muốn rơi lệ. Họ đã quên hiểm nguy, quên đi sự an toàn của bản thân nhằm đẩy lùi cơn đại dịch quái ác này. Tôi thấy mình thật nhỏ bé trước sự hy sinh ấy. Vậy nên, dù bản thân mình cũng gặp khó khăn nhưng tôi hạnh phúc vì được góp một chút công sức vào công việc chung của cộng đồng”. 

Anh cũng tin rằng với sự nỗ lực của cơ quan chức năng và người dân, cơn đại dịch này sẽ nhanh chóng qua đi, và rồi cuộc sống của người dân Việt Nam chúng ta rồi sẽ lại bình ổn như trước.

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