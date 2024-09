My Sói - Quỳnh Búp Bê và hành trình về dáng sau sinh: Bà xã Shark Bình bị 'khui' nhan sắc gây ngỡ ngàng, riêng Thu Quỳnh vẫn rạng ngời, tươi tắn

Tuy nhiên, vóc dáng khi nhìn qua camera thường của Phương Oanh lại nhận về nhiều bình luận tiêu cực, cho rằng cô sồ sề hơn vì lộ ngực và bắp tay to. So với hình ảnh trước đó, nữ diễn viên kém thon gọn hơn thấy rõ. Thế nhưng, đây là điều thường gặp của phụ nữ sau sinh. Bên cạnh đó, nhiều người cũng lên tiếng bênh vực và cho rằng Phương Oanh về dáng như vậy là nhanh và khoa học.

Sắc vóc của Phương Oanh bị nhận xét không lung linh như ảnh đã qua chỉnh sửa

Được biết để có được vóc dáng như hiện tại, Phương Oanh đã chăm chỉ ăn uống lành mạnh, chăm sóc cơ thể để vết mổ nhanh phục hồi. Cô khẳng định cân bằng dinh dưỡng là điều cần thiết để phục hồi sức khỏe và có làn da căng mịn sau sinh. Bà xã Shark Bình chú ý nạp protein, chất xơ, tinh bột nghệ và vitamin thông qua các loại hạt, ngũ cốc, rau xanh cũng như trái cây. Các món mặn chủ yếu được luộc, hấp hoặc áp chảo thay vì chiên, xào nhiều dầu mỡ.

Từ khi sinh con, Phương Oanh luôn uống nước ấm. Theo nữ diễn viên, uống đủ hai lít nước mỗi ngày không chỉ giúp thúc đẩy trao đổi chất tốt hơn mà còn cấp ẩm cho da. Ngoài nước ấm, cô uống sữa ấm, nước canh và nước ép hoa quả.

Nữ diễn viên vô cùng chú trọng đến ăn uống để về dáng

Hành trình mang thai và làm mẹ của Phương Oanh luôn thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Sau khi sinh con, nữ diễn viên dành trọn thời gian chăm sóc hai thiên thần nhỏ của mình và thỉnh thoảng lại vào bếp để chế biến những món ăn yêu thích cho ông xã.

Thu Quỳnh

Thu Quỳnh sinh con gái hôm 18/5 bằng phương pháp sinh mổ tại một bệnh viện ở Hà Nội. Con gái Thu Quỳnh nặng 3,1 kg lúc chào đời và được đặt tên là An. Tên ở nhà của em bé là Tằm.

Thu Quỳnh công bố thông tin mang bầu con gái hồi tháng 11/2023 nhưng giữ kín danh tính bố em bé. Khi chia sẻ về tin vui này, Thu Quỳnh không giấu khỏi sự xúc động: "Luật hấp dẫn là có thật chúng mình ạ! Khi anh Be kiên trì gửi tín hiệu muốn có em lên vũ trụ thì đến một ngày vô cùng đẹp trời, vũ trụ đã trả lời Be đầy ngọt ngào. Thật tuyệt! Chào mừng em bé bỏng đã đến gia đình mình!".

Thu Quỳnh chưa vội giảm cân để dành thời gian chăm sóc cho nhóc tì

Thu Quỳnh đang dần quay trở lại với công việc sau khi hạ sinh nhóc tì thứ 2. Mặc dù cuộc sống bận rộn hơn nhưng nữ diễn viên cân bằng được giữa công việc và việc chăm con. Thu Quỳnh tự tay làm mọi thứ, chăm sóc "cục cưng" chu đáo. Sau 4 tháng sinh nở, nữ diễn viên không vội giảm cân để tập trung chăm sóc con gái.

Dù chưa lấy lại dáng, song gương mặt của nữ diễn viên được khen tươi tắn, rạng ngời

Qua một số video do Thu Quỳnh đăng tải gần đây có thể thấy, vóc dáng của cô vẫn lộ rõ mỡ thừa, trông kém thon gọn, đặc biệt là vùng bụng. Sau 2 lần sinh nở, thân hình nữ diễn viên thay đổi nhiều hơn so với trước. Làm mẹ 2 con, người đẹp "My sói" hạn chế để lộ vóc dáng. Cô chuộng diện những trang phục rộng rãi, "giấu nhẹm" 3 vòng. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn được khen ngợi vì gương mặt tươi tắn, rạng rỡ.