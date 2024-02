Minh Hằng sinh con xong mới làm hôn thú với chồng đại gia, bật khóc tự nhận không giỏi làm mẹ

Chia sẻ với Nguyên Khang, nữ ca sĩ không ngại dành lời khen cho chồng là người trưởng thành, tinh tế và rất tôn trọng cô. Trước câu hỏi của MC Nguyên Khang về lý do giấu kín chân dung chồng từ lúc yêu đến lúc cưới, Minh Hằng kể: “Tôi không giấu danh tính chồng. Đời thường, tôi và anh vẫn ra ngoài ăn uống, anh cũng quay TikTok chung với tôi mà. Anh có chia sẻ vì anh là doanh nhân nên cũng ngại trước máy quay. Sợ lên hình nhân viên thấy sẽ cười anh. Bình thường anh rất vui vẻ, chứ thấy máy quay là sượng ngay”.

"Tôi đoán anh sẽ cầu hôn nhưng không biết mọi việc sẽ xảy ra như thế nào nên tôi đưa ra nhiều phương án: Nếu anh cầu hôn thì sao, không cầu hôn thì sao, mình có đồng ý hay không, vì sao mình nhận lời, vì sao mình từ chối... Khi anh ấy quỳ xuống cầu hôn tôi, anh ấy đọc rap luôn. Thật ra đó là bài hát tôi tặng cho anh ấy nhưng anh đã chế lời lại cho vui rồi thu sẵn lời và khi đó thì bật lên" - Minh Hằng chia sẻ.

Minh Hằng thừa nhận lý do khiến cô chấp nhận lời cầu hôn của chồng đại gia là vì anh rất hợp với cô: "Tôi nghĩ chúng tôi hợp nhau, khi nhận lời tôi cũng đã gắn bó với anh một khoảng thời gian khá dài. Điều tôi đặc biệt thích ở anh là sự yêu đời, vui vẻ, hài hước. Khi đi làm, anh có gặp sự cố gì đó nhưng khi bước chân vào nhà mọi thứ sẽ được bỏ lại sau cánh cửa, vui vẻ nói chuyện với vợ con".

Về quyết định có con ngay sau khi cưới, Minh Hằng thừa nhận bản thân đắn đo khá nhiều vì cô là người yêu công việc. Tuy nhiên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nữ ca sĩ 8X và chồng quyết định làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). "Nếu thụ thai tự nhiên cũng được nhưng tôi không biết đến bao giờ và mình cũng không còn trẻ. Hơn nữa nếu như mình được lên lịch cụ thể thì mình có thời gian chăm sóc bản thân trong thai kỳ và lo cho con sau khi sinh bé" - cô giãi bày.

Khi nhớ lại khoảng thời gian đầu làm mẹ, Minh Hằng bất ngờ bật khóc và tự nhận mình có rất nhiều bỡ ngỡ, thiếu sót. Cô nghẹn ngào: "Nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi thấy việc làm mẹ rất khó, khó hơn tôi nghĩ rất nhiều. Nếu mình làm việc mệt thì mình có thể nghỉ ngơi nhưng làm mẹ thì không. Nên tôi rất ngưỡng mộ những ai chỉ ở nhà làm mẹ vì rất áp lực bởi con sinh ra nhỏ xíu, mình không biết bé muốn gì. Còn cơ thể của mình đang trong thời điểm yếu đuối nhất nên những ngày đầu bé Mỡ ra đời rất kinh khủng. Dù hạnh phúc nhưng cũng kinh khủng vì tôi không giỏi trong việc làm mẹ".

Giọng ca Một vòng trái đất nhấn mạnh với những công việc khác mình có quyền lựa chọn, nghỉ ngơi hay buông xuôi nếu không thích. Nhưng khi làm mẹ thì cô phải luôn làm tốt cho dù mệt mỏi, thiếu ngủ. Thậm chí, sau 3 tuần sinh con nữ ca sĩ sinh năm 1987 đã bật khóc trong sự vui mừng chỉ vì có được khoảng thời gian hiếm hoi thư giãn, xem ti vi.

Thông tin hiếm hoi về ông xã của Minh Hằng là doanh nhân Nguyễn Quốc Bảo hơn cô 10 tuổi, hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An, được thành lập vào năm 2007. Ngoài ra, Quốc Bảo còn đứng tên 2 doanh nghiệp khác tại Long An. Các công ty của anh có doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.