Minh Béo tuyển thí sinh game show, cư dân mạng 'dậy sóng'

Nghệ sĩ Minh Béo lại một lần nữa khiến dư luận "dậy sóng" khi đăng tin tuyển thí sinh cho chương trình "Kịch với nhau" trên trang cá nhân của mình.
Bất chấp những chỉ trích dữ dội từ dư luận, Minh Béo vẫn thực hiện phương châm "việc ta, ta làm". Ngày 4/7 vừa qua, trên trang cá nhân của mình, Minh Béo đã đăng thông tin tuyển thí sinh cho chương trình Kịch với nhau.
Lý do khiến Minh Béo quyết định thực hiện chương trình này là "đẩy mạnh phong trào văn nghệ trong xã hội hiện đại với mục tiêu 'Kịch là thật - Thật như Kịch', để truyền tải thông điệp nhân văn đến người xem". Ngoài ra, danh hài còn nhấn mạnh hiện nay là thời đại của các game show nhưng các chương trình giải trí có liên quan đến thể loại kịch nói truyền thống lại rất ít.
Minh Béo khẳng định chương trình "Kịch với nhau" sẽ giúp nhiều thí sinh không đủ điều kiện tham gia gameshow truyền hình có cơ hội tỏa sáng.
Nhằm thu hút thí sinh, Minh Béo quảng cáo thí sinh tham gia sẽ được diễn với những nghệ sĩ tài năng nổi tiếng, có cơ hội trở thành diễn viên chuyên nghiệp và nhận những phần thưởng hấp dẫn. Đặc biệt, nếu thí sinh có thành tích tốt nhất còn được tham gia khóa học diễn viên miễn phí trong ba tháng và đóng một vai trong vở kịch do Minh Béo đầu tư.
Sau khi đăng tải thông tin tuyển sinh trên trang cá nhân, cư dân mạng lại một lần nữa xôn xao và có nhiều luồng ý kiến trái chiều về vấn đề này.
Minh Béo (tên thật là Hồng Quang Minh) bị bắt tại Mỹ hôm 24/3/2016 vì hành vi ấu dâm. Anh bị lĩnh án 9 tháng tù giam và bị trục xuất khỏi quốc gia này.
Sau khi hết hạn tù, về nước, Minh Béo tiếp tục tham gia hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, bất chấp sự phản đối gay gắt từ dư luận.