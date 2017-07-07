Minh Béo tuyển thí sinh game show, cư dân mạng 'dậy sóng'

Bất chấp những chỉ trích dữ dội từ dư luận, Minh Béo vẫn thực hiện phương châm "việc ta, ta làm". Ngày 4/7 vừa qua, trên trang cá nhân của mình, Minh Béo đã đăng thông tin tuyển thí sinh cho chương trình Kịch với nhau.

Lý do khiến Minh Béo quyết định thực hiện chương trình này là "đẩy mạnh phong trào văn nghệ trong xã hội hiện đại với mục tiêu 'Kịch là thật - Thật như Kịch', để truyền tải thông điệp nhân văn đến người xem". Ngoài ra, danh hài còn nhấn mạnh hiện nay là thời đại của các game show nhưng các chương trình giải trí có liên quan đến thể loại kịch nói truyền thống lại rất ít.

Minh Béo khẳng định chương trình "Kịch với nhau" sẽ giúp nhiều thí sinh không đủ điều kiện tham gia gameshow truyền hình có cơ hội tỏa sáng.