Chia sẻ trên báo Tiền Phong, ngày 22/4, PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - ký văn bản số 87/HĐA gửi Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) thuộc Bộ Công an.

Hội Điện ảnh Việt Nam đồng thời gửi đơn đến Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật Việt Nam, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.