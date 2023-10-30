MC Lại Văn Sâm nghẹn ngào bật khóc khi lần đầu hé lộ điều hối tiếc nhất cuộc đời: 'Ba tôi đã mất, thuốc không kịp về'

Chia sẻ của MC Lại Văn Sâm đã chạm tới cảm xúc của khán giả theo dõi chương trình.

MC, Nhà báo Lại Văn Sâm gây ấn tượng khi dẫn dắt các chương trình như SV96, Khách mời của VTV3, Chiếc nón kỳ diệu, Hãy chọn giá đúng, Ai là triệu phú, Ký ức vui vẻ và rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Dấu ấn khi nhắc đến nam MC là lối dẫn dắt thông minh, hóm hỉnh và đầy sức cuốn hút. Mới đây, tại chương trình Có hẹn với thanh xuân quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám: MC Lại Văn Sâm, NSND Hồng Vân, Hồng Đào, Thanh Thủy. Đáng chú ý, MC Lại Văn Sâm lần hiếm hoi chia sẻ việc gặp khó khăn khi thể hiện cảm xúc với bố mẹ. Ông cũng hối tiếc vì chưa kịp nhìn mặt cha lần cuối.

MC Lại Văn Sâm lần hiếm hoi chia sẻ việc gặp khó khăn khi thể hiện cảm xúc với bố mẹ. Ông cũng hối tiếc vì chưa kịp nhìn mặt cha lần cuối Cụ thể, khi MC Lại Văn Sâm quây quần ăn bữa cơm thân mật cùng NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào và nghệ sĩ Thanh Thủy, ông bồi hồi nói: "Đây là bữa ăn ngon nhất, làm tôi nhớ đến những bữa ăn gia đình, nếu đầy đủ mọi người được thì vui biết bao". Chia sẻ của MC Lại Văn Sâm đã chạm tới cảm xúc của khán giả theo dõi chương trình Nghệ sĩ Hồng Đào nghe vậy liền xúc động chia sẻ: "Nghề của chúng tôi nó vậy, các ngày lễ tết luôn vắng mặt để đi làm". Nữ diễn viên tiết lộ cô quá bận rộn với công việc nên con gái thường phải sống cùng ông bà ngoại. Khi Tí Tẹo (tên thân mật của con gái Hồng Đào) đã vào đại học, nữ nghệ sĩ mới nhận ra mình cần dành nhiều thời gian hơn cho con. Cô bỏ bớt công việc, chờ đợi con về nhà trong những ngày cuối tuần nhưng lúc này con gái đã lớn, khoảng cách thế hệ khiến 2 mẹ con khó có thể hiểu và chia sẻ với nhau.

Khi MC Lại Văn Sâm quây quần ăn bữa cơm thân mật cùng NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào và nghệ sĩ Thanh Thủy, ông bồi hồi nói: "Đây là bữa ăn ngon nhất, làm tôi nhớ đến những bữa ăn gia đình, nếu đầy đủ mọi người được thì vui biết bao" Tiếp lời, MC Lại Văn Sâm cũng rưng rưng xúc động chia sẻ: "Văn hóa của người Việt là nội tâm và rất khó nói thật tình cảm của mình. Anh ngày xưa cũng chưa bao giờ dám nói một lần nào là con yêu ba lắm, con yêu mợ lắm. Sang Nga du học, viết thư về cũng chỉ dám viết câu mở đầu là "ba mợ kính yêu". Chưa bao giờ dám nói, dám thể hiện dù thâm tâm mình rất yêu bố mẹ". Sau đó, ông nghẹn ngào, bật khóc trên sóng truyền hình khi nhớ về cha: “Tôi đi du học năm 1975, tốt nghiệp năm 1981, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ về thăm nhà. Trong thời gian đó, tôi biết một người đồng hương ở thị xã Phú Thọ. Khi anh ấy về nước, tôi gửi về nhà một hộp thuốc. Lúc quay trở lại Nga, anh báo tin cha tôi đã mất. Một năm nữa tôi mới về, cha không thể đợi được. Lúc đó tôi cứ bảo sao mình không gửi thuốc về sớm". Đó là điều hối tiếc không chỉ ở thanh xuân mà kéo dài cho tới tận bây giờ. Hồng Đào ôm Lại Văn Sâm bật khóc Chia sẻ của MC Lại Văn Sâm đã chạm tới cảm xúc của khán giả theo dõi chương trình. Không chỉ chia sẻ câu chuyện của mình, đây cũng là dịp để các nghệ sĩ nhìn lại những lựa chọn thời thanh xuân. Ông hối tiếc vì không gửi thuốc về nhà sớm hơn để cha có cơ hội điều trị Từ năm 2017, MC Lại Văn Sâm đã nghỉ hưu. Hiện tại, một ngày của ông thường bắt đầu từ 6h30. Ông tập thể dục tới 8h, vợ chồng đi ăn sáng, uống cà phê. MC Lại Văn Sâm cũng tiết lộ từ xưa đến giờ, ông chỉ ăn cơm vợ nấu và cuối tuần có điều kiện thì đi chơi cùng con cháu.

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