Mẫu gầy Cao Ngân hát như đọc trên truyền hình khiến người xem ‘cạn lời’

Cover hit "Gửi anh xa nhớ" của Bích Phương nhưng Cao Ngân đã phá tan ca khúc lãng mạn này bằng giọng hát thảm họa.

Tối 25/5, tập tiếp theo của chương trình Ca sĩ tranh tài đã lên sóng với nhiều điều bất ngờ. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Cao Ngân - người mẫu từng gây sốc với thân hình gầy trơ xương tại đêm chung kết Việt Nam Next Top Model 2017. Khi vừa ra sân khấu, chân dài này gây ấn tượng với phong thái tự tin cùng màn giới thiệu đầy bí ẩn.

Cao Ngân quên lời khi hát hit của Bích Phương - Ảnh: Internet

“Dù có chuyện gì xảy ra vẫn phải giữ vững lập trường", cô nói.

Sự lấp lửng của Cao Ngân khiến khán giả lẫn ban giám khảo đều trong đợi một phần biểu diễn tuyệt vời. Tuy nhiên, Cao Ngân đã không thành công như mong đợi khi cover hit Gửi anh xa nhớ của Bích Phương. Tuy chỉ hát mấy câu nhưng nữ người mẫu không thể lên giọng ở những nốt cao, thậm chí hát như đọc khiến khán giả ‘há hốc mồm’.

Clip Cao Ngân thi hát

Mặc dù được ban giám khảo kỳ vọng khá cao nhưng giọng hát thảm họa của Cao Ngân đã phá tan ca khúc Gửi anh xa nhớ. Trước màn trình diễn không thể “nuốt trôi” của Cao Ngân, bộ tứ giám khảo diva Hồng Nhung, divo Tùng Dương, MC Thành Trung và danh hài Hồng Vân không biết làm gì hơn nhưng vẫn ra sức cổ vũ. Họ liên tục múa máy theo lời hát và cười ngặt nghẽo khiến Cao Ngân quên lời và suýt thì ngã trên sân khấu.

Cao Ngân khiến nhiều người bất ngờ với giọng hát thảm họa - Ảnh: Internet

Cao Ngân: 'Để tăng cân, tôi đã bỏ hết công việc về quê dưỡng bệnh' Người mẫu sinh năm 1992 cho biết để thoát khỏi hình ảnh gầy trơ xương, cô đã về quê dưỡng bệnh trong sáu tháng và mới trở lại công việc.

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