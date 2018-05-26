Mẫu gầy Cao Ngân hát như đọc trên truyền hình khiến người xem ‘cạn lời’

Hậu trường 26/05/2018 15:38

Cover hit "Gửi anh xa nhớ" của Bích Phương nhưng Cao Ngân đã phá tan ca khúc lãng mạn này bằng giọng hát thảm họa.

Tối 25/5, tập tiếp theo của chương trình Ca sĩ tranh tài đã lên sóng với nhiều điều bất ngờ. Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của Cao Ngân - người mẫu từng gây sốc với thân hình gầy trơ xương tại đêm chung kết Việt Nam Next Top Model 2017. Khi vừa ra sân khấu, chân dài này gây ấn tượng với phong thái tự tin cùng màn giới thiệu đầy bí ẩn.

Mẫu gầy Cao Ngân hát như đọc trên truyền hình khiến người xem ‘cạn lời’ - Ảnh 1
Cao Ngân quên lời khi hát hit của Bích Phương - Ảnh: Internet

“Dù có chuyện gì xảy ra vẫn phải giữ vững lập trường", cô nói.

Sự lấp lửng của Cao Ngân khiến khán giả lẫn ban giám khảo đều trong đợi một phần biểu diễn tuyệt vời. Tuy nhiên, Cao Ngân đã không thành công như mong đợi khi cover hit Gửi anh xa nhớ của Bích Phương. Tuy chỉ hát mấy câu nhưng nữ người mẫu không thể lên giọng ở những nốt cao, thậm chí hát như đọc khiến khán giả ‘há hốc mồm’.

Clip Cao Ngân thi hát

Mặc dù được ban giám khảo kỳ vọng khá cao nhưng giọng hát thảm họa của Cao Ngân đã phá tan ca khúc Gửi anh xa nhớ. Trước màn trình diễn không thể “nuốt trôi” của Cao Ngân, bộ tứ giám khảo diva Hồng Nhung, divo Tùng Dương, MC Thành Trung và danh hài Hồng Vân không biết làm gì hơn nhưng vẫn ra sức cổ vũ. Họ liên tục múa máy theo lời hát và cười ngặt nghẽo khiến Cao Ngân quên lời và suýt thì ngã trên sân khấu.

Mẫu gầy Cao Ngân hát như đọc trên truyền hình khiến người xem ‘cạn lời’ - Ảnh 2
Cao Ngân khiến nhiều người bất ngờ với giọng hát thảm họa - Ảnh: Internet
Cao Ngân: 'Để tăng cân, tôi đã bỏ hết công việc về quê dưỡng bệnh'

Cao Ngân: 'Để tăng cân, tôi đã bỏ hết công việc về quê dưỡng bệnh'

Người mẫu sinh năm 1992 cho biết để thoát khỏi hình ảnh gầy trơ xương, cô đã về quê dưỡng bệnh trong sáu tháng và mới trở lại công việc.

Xem thêm
Từ khóa:   Cao Ngân Cao Ngân thi hát Cao Ngân Next Top

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42