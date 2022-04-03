Matt Liu ghen với học trò của Hương Giang, 'dằn mặt' bạn gái với lời nhắn đầy ẩn ý

Hậu trường 03/04/2022 16:37

Matt Liu vừa có động thái đáng chú ý khi Hương Giang đăng ảnh các học trò nam trên Facebook trang cá nhân.

Hương Giang từng xuất sắc vượt qua 27 thí sinh để đoạt danh hiệu Hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, tổ chức tại Thái Lan. Sau cuộc thi, người đẹp tích cực tham gia các chương trình truyền hình, làm giám khảo cho các cuộc thi sắc đẹp,...và gần đây Hương Giang trở thành 1 trong 3 vị huấn luyện viên của chương trình The Next Gentleman - Quý ông Hoàn mỹ.

Matt Liu ghen với học trò của Hương Giang, 'dằn mặt' bạn gái với lời nhắn đầy ẩn ý - Ảnh 1
Hương Giang thành công bảo toàn được cả 3 thí sinh vào đêm thi cuối cùng - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, Hương Giang thành công đưa 3 học trò vào thẳng Chung kết. Trong số các huấn luyện viên, chỉ có duy nhất Hương Giang là giữ được trọn vẹn đội hình mà không bị loại thí sinh nào. Để ăn mừng cho chiến thắng vẻ vang này, ngay lập tức trên trang cá nhân Hương Giang đăng tải hình ảnh 3 học trò của mình kèm lời động viên: “Keep it going and get stronger guys. Always there for you” (tạm dịch: “Cứ tiếp tục phát huy và ngày càng mạnh mẽ nhé. Chị luôn ở đây khi các em cần”).

Bên dưới phần bình luận, nhiều người gửi lời chúc mừng cho chiến thắng của team Hương Giang. Đặc biệt, có một bình luận làm cho netizen thích thú và phải đứng ra dỗ dành. Cụ thể, Matt Liu có lời nhắn nhủ đầy ẩn ý nhằm “dằn mặt” bạn gái: “Chưa nghe em nói you there for me nhỉ?”.

Matt Liu ghen với học trò của Hương Giang, 'dằn mặt' bạn gái với lời nhắn đầy ẩn ý - Ảnh 2
 Matt Liu ghen với học trò của Hương Giang, fan hâm mộ đành phải dỗ dành thay nàng hậu - Ảnh: Chụp màn hình

Chuyện tình của Matt Liu và Hương Giang vẫn thường xuyên đón sóng gió vì netizen đồn thổi 2 người đã chia tay. Cho đến thời điểm hiện tại, cặp đôi vẫn không lên tiếng đính chính cho những tin đồn không đáng có, bất chấp mọi ồn ào thị phi Hương Giang và Matt Liu vẫn vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên nhau.

Matt Liu ghen với học trò của Hương Giang, 'dằn mặt' bạn gái với lời nhắn đầy ẩn ý - Ảnh 3
Bất chấp mọi ồn ào thị phi thì cho đến nay, Hương Giang - Matt Liu vẫn ở cạnh nhau vui vẻ - Ảnh: FBNV
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