Matt Liu ghen với học trò của Hương Giang, 'dằn mặt' bạn gái với lời nhắn đầy ẩn ý

Hương Giang từng xuất sắc vượt qua 27 thí sinh để đoạt danh hiệu Hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế, tổ chức tại Thái Lan. Sau cuộc thi, người đẹp tích cực tham gia các chương trình truyền hình, làm giám khảo cho các cuộc thi sắc đẹp,...và gần đây Hương Giang trở thành 1 trong 3 vị huấn luyện viên của chương trình The Next Gentleman - Quý ông Hoàn mỹ.

Hương Giang thành công bảo toàn được cả 3 thí sinh vào đêm thi cuối cùng - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, Hương Giang thành công đưa 3 học trò vào thẳng Chung kết. Trong số các huấn luyện viên, chỉ có duy nhất Hương Giang là giữ được trọn vẹn đội hình mà không bị loại thí sinh nào. Để ăn mừng cho chiến thắng vẻ vang này, ngay lập tức trên trang cá nhân Hương Giang đăng tải hình ảnh 3 học trò của mình kèm lời động viên: “Keep it going and get stronger guys. Always there for you” (tạm dịch: “Cứ tiếp tục phát huy và ngày càng mạnh mẽ nhé. Chị luôn ở đây khi các em cần”).