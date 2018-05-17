Mặc đồ mỏng như sương, Vũ Ngọc Anh lộ eo đầy mỡ và nhiều điểm nhạy cảm trước hàng ngàn phóng viên quốc tế

Hình ảnh Vũ Ngọc Anh diện bộ đầm xuyên thấu hở bạo tại thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2018 khiến nhiều khán giả trong nước không hài lòng.

Liên hoan phim Cannes 2018 đã bước sang buổi công chiếu thứ 9. Lần lượt ba sao Việt được đặt chân đến thảm đỏ là Lý Nhã Kỳ, Nhã Phương... và mới đây nhất là Vũ Ngọc Anh. Tuy nhiên, trái ngược với phong cách ăn mặc chỉn chu, sang trọng của hai ngôi sao đi trước thì người đẹp Vũ Ngọc Anh lại gây choáng với mẫu đầm xuyên thấu hở bạo.

Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012 xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện này vào chiều 16/5 (giờ Pháp) và thu hút sự chú ý của hàng trăm phóng viên quốc tế. Được biết, Vũ Ngọc Anh đến đây để tham dự buổi công chiếu bộ phim điện ảnh Burning của mỹ nam Yoo Ah In.

Tuy nhiên, bộ trang phục của cô bị cho là không phù hợp để xuất hiện ở một nơi quy tụ nhiều ngôi sao đình đám và truyền thông quốc tế. Trong một số góc chụp, Vũ Ngọc Anh lộ nhiều chi tiết nhạy cảm khiến không ít người đỏ mặt, vòng eo kém thon thả của cô cũng nhận nhiều ý kiến chê bai trên cộng đồng mạng.

Bộ trang phục xuyên thấu khiến Vũ Ngọc Anh mất điểm hoàn toàn trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes - Ảnh: Internet

Mẫu đầm kiểu dáng lạ khiến Vũ Ngọc Anh như bị lùn đi khoảng vài chục phân - Ảnh: Internet

Mọi nhược điểm trên cơ thể người đẹp sinh năm 1990 đều bị lộ hết ra ngoài - Ảnh: Internet

Nhiều phóng viên quốc tế 'há hốc mồm trước sự gợi cảm quá mức của người đẹp Việt Nam - Ảnh: Internet

Với gương mặt đẹp không góc chết này, Vũ Ngọc Anh chắc chắn sẽ tỏa sáng nếu không mắc lỗi trang phục - Ảnh: Internet

Đường cong quyến rũ trước đây của Vũ Ngọc Anh gần như biến mất hoàn toàn - Ảnh: Internet

Trước Vũ Ngọc Anh, phong cách ăn mặc của Nhã Phương tại Liên hoan phim Cannes nhận được nhiều lời khen - Ảnh: internet

Trước lời mỉa mai bị 'ngó lơ' trên thảm đỏ Cannes, Lý Nhã Kỳ diện váy xuyên thấu đáp trả Lý Nhã Kỳ thu hút sự chú ý của truyền thông khi diện chiếc váy xuyên thấu táo bạo, tự tin sải bước trên thảm đỏ Liên hoan phim (LHP) Cannes ngày thứ hai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mac-do-mong-nhu-suong-vu-ngoc-anh-lo-eo-day-mo-va-nhieu-diem-nhay-cam-truoc-hang-ngan-phong-vien-quoc-te-282963.html