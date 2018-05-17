Mặc đồ mỏng như sương, Vũ Ngọc Anh lộ eo đầy mỡ và nhiều điểm nhạy cảm trước hàng ngàn phóng viên quốc tế

Hình ảnh Vũ Ngọc Anh diện bộ đầm xuyên thấu hở bạo tại thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2018 khiến nhiều khán giả trong nước không hài lòng.
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Liên hoan phim Cannes 2018 đã bước sang buổi công chiếu thứ 9. Lần lượt ba sao Việt được đặt chân đến thảm đỏ là Lý Nhã Kỳ, Nhã Phương... và mới đây nhất là Vũ Ngọc Anh. Tuy nhiên, trái ngược với phong cách ăn mặc chỉn chu, sang trọng của hai ngôi sao đi trước thì người đẹp Vũ Ngọc Anh lại gây choáng với mẫu đầm xuyên thấu hở bạo.
Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012 xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện này vào chiều 16/5 (giờ Pháp) và thu hút sự chú ý của hàng trăm phóng viên quốc tế. Được biết, Vũ Ngọc Anh đến đây để tham dự buổi công chiếu bộ phim điện ảnh Burning của mỹ nam Yoo Ah In.
Tuy nhiên, bộ trang phục của cô bị cho là không phù hợp để xuất hiện ở một nơi quy tụ nhiều ngôi sao đình đám và truyền thông quốc tế. Trong một số góc chụp, Vũ Ngọc Anh lộ nhiều chi tiết nhạy cảm khiến không ít người đỏ mặt, vòng eo kém thon thả của cô cũng nhận nhiều ý kiến chê bai trên cộng đồng mạng.