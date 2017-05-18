Những bộ cánh đẹp nhất của Phạm Băng Băng tại các mùa Liên hoan phim

Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 chuẩn bị diễn ra. Những cái tên đình đám nhất của điện ảnh thế giới đều quy tụ tại Cannes năm nay.

Là cái tên được chú ý của điện ảnh Châu Á trong những năm trở lại đây, Phạm Băng Băng trở thành niềm tự hào của điện ảnh Hoa ngữ. Không giống như những lần trước, tại Cannes 2017, ngôi sao họ Phạm tham gia với tư cách thành viên ban giám khảo.

Trước màn trình diễn thảm đỏ như thường lệ, Phạm Băng Băng đã có buổi gặp gỡ với truyền thông cùng những thành viên ban giám khảo khác. Sau thành công của các lần trước đây, nhiều người háo hức chờ đợi những bộ cánh mà người đẹp họ Phạm sẽ mang đến Cannes 2017.