Những bộ cánh đẹp nhất của Phạm Băng Băng tại các mùa Liên hoan phim Cannes

Hậu trường 18/05/2017 06:49

Phạm Băng Băng luôn được mệnh danh là “nữ hoàng thảm đỏ”. Những bộ cánh được cô nàng lựa chọn tại Cannes đều gây ấn tượng mạnh với bạn bè quốc tế.

Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 chuẩn bị diễn ra. Những cái tên đình đám nhất của điện ảnh thế giới đều quy tụ tại Cannes năm nay.

Những bộ cánh đẹp nhất của <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/pham-bang-bang.topic'>Phạm Băng Băng</a> tại các mùa Liên hoan phim
Những bộ cánh tạo nên thương hiệu của Phạm Băng Băng tại các kỳ Liên hoan phim Cannes

Những bộ cánh đẹp nhất của Phạm Băng Băng tại các mùa Liên hoan phim

Những bộ cánh đẹp nhất của Phạm Băng Băng tại các mùa Liên hoan phim

Những bộ cánh đẹp nhất của Phạm Băng Băng tại các mùa Liên hoan phim
Mỗi kiểu váy là một kiểu tóc khác nhau, Phạm Băng Băng đã thực sự ghi điểm với truyền thông quốc tế

Là cái tên được chú ý của điện ảnh Châu Á trong những năm trở lại đây, Phạm Băng Băng trở thành niềm tự hào của điện ảnh Hoa ngữ. Không giống như những lần trước, tại Cannes 2017, ngôi sao họ Phạm tham gia với tư cách thành viên ban giám khảo.

Những bộ cánh đẹp nhất của Phạm Băng Băng tại các mùa Liên hoan phim

Những bộ cánh đẹp nhất của Phạm Băng Băng tại các mùa Liên hoan phim Cannes - Ảnh 6

Những bộ cánh đẹp nhất của Phạm Băng Băng tại các mùa Liên hoan phim Cannes - Ảnh 7

Những bộ cánh đẹp nhất của Phạm Băng Băng tại các mùa Liên hoan phim Cannes - Ảnh 8
Mỗi lần đi thảm đỏ, Phạm Băng Băng đều tạo được dấu ấn riêng

Những bộ cánh đẹp nhất của Phạm Băng Băng tại các mùa Liên hoan phim Cannes - Ảnh 9

Những bộ cánh đẹp nhất của Phạm Băng Băng tại các mùa Liên hoan phim Cannes - Ảnh 10

Những bộ cánh đẹp nhất của Phạm Băng Băng tại các mùa Liên hoan phim Cannes - Ảnh 11
Với vẻ đẹp mang đậm chất Á Đông, cô nàng họ Phạm luôn gây chú ý tại các kỳ Liên hoan phim Cannes

Những bộ cánh đẹp nhất của Phạm Băng Băng tại các mùa Liên hoan phim Cannes - Ảnh 12
Phạm Băng Băng luôn biết cách để tỏa sáng trên thảm đỏ Cannes

Những bộ cánh đẹp nhất của Phạm Băng Băng tại các mùa Liên hoan phim Cannes - Ảnh 13

Những bộ cánh đẹp nhất của Phạm Băng Băng tại các mùa Liên hoan phim Cannes - Ảnh 14
Đây là hai tấm hình đầu tiên của mỹ nhân họ Phạm tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 năm nay

Trước màn trình diễn thảm đỏ như thường lệ, Phạm Băng Băng đã có buổi gặp gỡ với truyền thông cùng những thành viên ban giám khảo khác. Sau thành công của các lần trước đây, nhiều người háo hức chờ đợi những bộ cánh mà người đẹp họ Phạm sẽ mang đến Cannes 2017.

 

Bị tố photoshop quá đà, Phạm Băng Băng vẫn gây ấn tượng mạnh với eo thon và tóc ngắn cá tính

Bị tố photoshop quá đà, Phạm Băng Băng vẫn gây ấn tượng mạnh với eo thon và tóc ngắn cá tính

Không những khoe chân dài và eo thon, Phạm Băng Băng còn gây ấn tượng mạnh với tóc ngắn cá tính tại một sự kiện được tổ chức tại Tokyo.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Băng Băng sao Hoa ngữ Liên hoan phim Cannes 2017 Phạm Băng Băng tại Liên hoan phim Cannes 2017

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 29 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 4 giờ 29 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42