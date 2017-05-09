Phạm Băng Băng vô tư chia sẻ tấm hình chụp chung với Trần Học Đông và ngay lập tức Lý Thần đã đáp trả mạnh mẽ.

Chuyện tình cảm giữa Phạm Băng Băng và Lý Thần vốn đã làm tốn không ít giấy mực của truyền thông thì nay lại càng gây chú ý hơn nữa. Mới đây, trang cá nhân của nam diễn viên trẻ tuổi, đẹp trai Trần Học Đông đăng tấm hình Phạm Băng Băng dòng trạng thái vô cùng thân mật: “Băng của tôi”.

Sau đó, Phạm Băng Băng cũng chia sẻ lại tấm hình của Trần Học Đông trên trang weibo của mình kèm theo lời nhắn: “Đông của tôi”. Không dừng lại ở đây, Trần Học Đông tiếp tục viết: “Tôi và Băng của tôi, chúng tôi là tổ hợp của tài mạo và trí tuệ…”. Dường như không chịu đựng được nữa, Lý Thần vội bình luận: “Hãy cho tôi lên Top”, Trần Học Đông liền trả lời: “Rõ ràng là đang ghen tuông mà”.

Màn đối đáp giữa Lý Thần và Trần Học Đông khiến người hâm mộ thích thú, đặc biệt hơn, tấm hình đó cũng thể mối quan hệ thân thiết giữa người đẹp họ Phạm và đàn em Trần Học Đông.

Mặc dù Lý Thần chỉ vô tình bình luận một câu như vậy nhưng cũng đủ thấy tình cảm anh dành cho Phạm Băng Băng sâu đậm thế nào. Tình yêu bền chặt giữa Lý Thần và Phạm Băng Băng khiến người hâm mộ luôn mong chờ một đám cưới thế kỷ của hai người sẽ diễn ra trong thời gian không xa.

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