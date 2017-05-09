Khán giả háo hức chờ đón sự trở lại màn ảnh nhỏ của Trương Bá Chi sau 10 năm vắng bóng

Trương Bá Chi từng là một trong những diễn viên được yêu thích nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Khi còn ở đỉnh cao của sự nghiệp, cô kết hôn với nam diễn viên điển trai Tạ Đình Phong. Suốt một thời gian dài cặp đôi này được mệnh danh là cặp “tiên đồng ngọc nữ” của làng giải trí Hoa ngữ.

Sau scandal ảnh nóng với Trần Quán Hy, sự nghiệp của Trương Bá Chi đi xuống. Tuy nhiên lúc đó bên cạnh cô vẫn còn Tạ Đình Phong. Tưởng rằng cả hai sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, nhưng khi sóng gió qua đi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi lại đường ai nấy đi.

Suốt một thời gian dài, nhiều người hâm mộ tiếc nuối cho chuyện tình của cặp đôi này. Cũng từ đó, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong đều ít tham gia các bộ phim truyền hình. Sau mười năm vắng bóng, bà mẹ 2 con Trương Bá Chi vừa đánh dấu sự trở lại với màn ảnh nhỏ với bộ phim “Nếu như yêu” cùng nam tài tử Ngô Kiến Hào.

Đến với “Nếu như yêu”, Trương Bá Chi không chỉ là nữ diễn viên chính mà còn là nhà sản xuất. Cô rất tâm huyết cho "đứa con tinh thần" này. Hy vọng rằng với sự đầu tư của mình, Trương Bá Chi sẽ có được một dấu son đáng nhớ đánh dấu sự trở lại với màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng.

(Ảnh nguồn: Sina)