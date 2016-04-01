Lộ tin nhắn Kim Lý rủ người mẫu nổi tiếng qua nhà riêng lúc nửa đêm

Trên mạng xã hội, những đoạn tin nhắn riêng tư của Kim Lý với một người mẫu gốc Việt được lan truyền.

Người mẫu trong đoạn trò chuyện với Kim Lý là Kiko Chan - Nữ người mẫu gốc Việt. Đoạn tin nhắn khá tình tứ và thân mật dấy lên tin đồn Kim Lý đang tán tỉnh người đẹp. Kiko Chan sở hữu làn da nâu bóng giòn, body sexy, nóng bỏng và gương mặt khá xinh đẹp.

Trong đoạn tin nhắn được tung ra, Kim Lý buông lời tán tỉnh và mời người đẹp qua nhà riêng vào lúc 11 rưỡi đêm. Theo khoảng thời gian trong đoạn chát thì cuộc trò chuyện này diễn ra vào tháng 7 và tháng 10 năm 2015. Đây cũng là thời điểm Kim Lý - Trương Ngọc Ánh dính tin đồn "đường ai nấy đi".

Đoạn tin nhắn tình tứ của Kim Lý và nữ người mẫu.

Phải chăng rạn nứt tình cảm với Trương Ngọc Ánh khiến Kim Lý tìm mối quan hệ mới. Đây cũng là điều dễ hiểu khi Kim Lý đang là nam thần hot nhất nhì làng giải trí. Bước chân vào showbiz Việt không lâu, Kim Lý đã có chỗ đứng vững chắc nhờ thế mạnh ngoại hình. Không phủ nhận, Kim Lý được Trương Ngọc Ánh ưu ái lăng xê lên hàng ngôi sao chỉ nhờ vào những ồn ào tình cảm.

Kim Lý thân mật bên Kiko Chan.

Trở nên nổi tiếng tại Việt Nam, Kim Lý không ít lần vướng nghi án đồng tính. Tuy nhiên không chỉ Kim Lý mà Trương Ngọc Ánh cũng lên tiếng phủ nhận và khẳng định Kim Lý là trai thẳng 100%.

Người mẫu đang dính nghi án tình cảm với Kim Lý là Kiko Chan. Cô làm việc trong lĩnh vực hàng không kiêm người mẫu. Những tin nhắn tình cảm bị lộ ra khi nữ người mẫu này bị mất cắp điện thoại. Tên trộm đã đăng nhập facebook, đổi mật khẩu và tung ra những tin nhắn kể trên. Cô lập facebook mới và kêu gọi mọi người cảnh giác lừa đảo.

Phía Kim Lý cũng như nữ người mẫu Kiko Chan vẫn giữ im lặng và chưa hề lên tiếng về sự việc lần này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-tin-nhan-kim-ly-ru-nguoi-mau-noi-tieng-qua-nha-rieng-luc-nua-dem-65318.html