Lộ clip Hoa hậu Đoàn Thiên té ngã trên sân khấu trong phần trình diễn áo dài, khán giả hoảng hốt lo

Trong 8 ngày qua (từ ngày 12-19/5), Lễ hội Làng Sen với nhiều hoạt động nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đã được tổ chức, trong đó nổi bật là Liên hoan Tiếng hát Làng Sen với sự tham gia của hơn 600 nghệ sỹ, diễn viên đến từ 21 đoàn nghệ thuật quần chúng của các huyện, thành, thị; trình diễn dân ca ví, dặm và giao lưu biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân; triển lãm chuyên đề về Bác Hồ; cuộc thi "Bác Hồ trong trái tim thanh thiếu nhi Nghệ An"; chương trình Lễ hội đường phố với chủ đề "Quê hương mùa sen nở" với các màn trình diễn đầy màu sắc.

Mới đây, vào lúc 20 giờ ngày 19/5/2023 trên diễn đàn mạng đã truyền tay nhau một đoạn clip ghi lại phần biểu diễn của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trong chương trình bế mạc lễ hội làng Sen với chủ đề “Từ Làng Sen đến thành phố mang tên Hồ Chí Minh”.

Lễ hội là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng nhằm thể hiện lòng biết ơn, thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, Đoàn Thiên Ân đã diện một chiếc áo dài trắng với hoạ tiết hoa sen, lá sen và chiếc mấn đội đầu màu đen ấn tượng. Vừa bước ra sân khấu, cô đã khiến khán giả chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp và thần thái đỉnh cao của mình. Tuy nhiên, khi bước xuống bục, nàng hậu đã gặp phải sự cố “hú hồn”. Khi vừa bước xuống bậc thang, cô nàng đã té ngã sõng soài trên sân khấu. Tuy nhiên, ngay lập tức, Đoàn Thiên Ân lấy lại bình tĩnh, đứng dậy và tiếp tục phần trình diễn của mình.

Đoàn Thiên Ân bước đi xuống cầu thang bục sân khấu

Nàng hậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đứng dậy

Đoàn Thiên Ân tiếp tục phần trình diễn của mình

Đoạn clip ngay sau khi đăng tải cũng đã nhận được sự quan tâm lớn từ phía cộng đồng mạng. Mọi người đều bày tỏ sự lo lắng dành cho Đoàn Thiên Ân.

Có thể thấy, dù được đánh giá cao về nhan sắc, khả năng ứng xử nhưng về kỹ năng trình diễn, catwalk của Đoàn Thiên Ân vẫn là một vấn đề hay được netizen bàn luận.

Hình ảnh Đoàn Thiên Ân trong buổi tập duyệt chương trình.

Nàng hậu vô cùng phấn khởi cho lần trình diễn áo dài này.

Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất của Miss Grand Vietnam 2022, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân luôn làm tốt sứ mệnh của mình với cương vị Hoa hậu. Trở về từ đấu trường nhan sắc quốc tế, Thiên Ân tích cực tham gia nhiều hoạt động từ thiện giúp ích cho xã hội. Nàng hậu đã truyền cảm hứng bằng những chia sẻ sâu sắc tại các dự án, các sự kiện cộng đồng.

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, hiện là sinh viên Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Cô sở hữu chiều cao 1m75, cân nặng 60kg, có số đo ba vòng lần lượt là 88,5-66-98.

Trước đó Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trong Diễn đàn Điều em muốn nói lần thứ II: Phòng chống bạo lực học đường để kể câu chuyện cá nhân. Cô cũng từng là nạn nhân hứng chịu những lời lẽ miệt thị về ngoại hình.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân và Top 3 HHVN 2022

Trước sự phán xét của công chúng dành cho người nổi tiếng, Thiên Ân không thể không buồn hay tổn thương. Cô cảm thấy buồn nhưng rồi buộc phải chọn cách mạnh mẽ hơn. Đó là cách duy nhất để đứng lên, chống lại cảm xúc tiêu cực có thể dẫn tới hệ lụy đau lòng.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân khích lệ các bạn trẻ tìm đến với những người yêu thương mình. Đó là cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những người sẵn sàng dang rộng vòng tay, lắng nghe họ. “Bất cứ ai có vấn đề gì hãy nói với gia đình, để có thể lên tiếng vì chính các bạn.