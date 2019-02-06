Làm thơ chúc Tết mọi người, Chiến Thắng được khen ngợi hết lời vì quá hay

Mừng năm mới Kỷ Hợi, diễn viên hài Chiến Thắng viết tặng khán giả bài thơ ý nghĩa với rất nhiều lời chúc tốt đẹp.
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Hòa vào không khí Tết Nguyên đán đang lan tỏa khắp mọi nơi, Chiến Thắng làm thơ mừng năm mới 2019. Nam diễn viên hài dành nhiều lời chúc tốt đẹp, mong mọi người năm mới sức khỏe gặp nhiều điều may mắn, hạnh phúc phát tài.
"Chúc mừng năm mới cả nhà/ Một năm sức khỏe mặn mà an khang/ Chúc cho của cải tiền vàng/ Lộc tài, hạnh phúc, rộn ràng niềm vui/ May mắn thì luôn tới lui/ Nghèo khó thì sẽ bị lùi đi xa/ Chỉ có tiền bạc đô la/ Là luôn bên cạnh nhà ta suốt ngày/ Vật chất thì luôn đủ đầy/ Con ngoan trò giỏi, cô thầy nở hoa/ Chúc cho tất cả cụ già/ Bách niên trường thọ nhà nhà an nhiên/ Phụ nữ thì đẹp như tiên/ Nam giới khỏe hơn lực điền dẻo dai/ Một năm ai cũng như ai/ Hân hoan Kỷ Hợi đào mai đón mời/ Luôn luôn phấn khởi yêu đời/ Chúc một năm mới cả trời yêu thương”, Chiến Thắng viết.
Ngay sau khi đăng tải, bài thơ của Chiến Thắng nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Nhiều người dành lời khen cho sự tài hoa của nam diễn viên hài vì làm thơ hay, ý nghĩa.
Trước đó, trong khoảnh khắc hân hoan mừng năm mới Kỷ Hợi, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Việt như: Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Quyền Linh... không quên gửi đến khán giả những lời chúc tốt đẹp nhất.