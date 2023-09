Làm thơ chúc Tết mọi người, Chiến Thắng được khen ngợi hết lời vì quá hay

Mừng năm mới Kỷ Hợi, diễn viên hài Chiến Thắng viết tặng khán giả bài thơ ý nghĩa với rất nhiều lời chúc tốt đẹp.

Hòa vào không khí Tết Nguyên đán đang lan tỏa khắp mọi nơi, Chiến Thắng làm thơ mừng năm mới 2019. Nam diễn viên hài dành nhiều lời chúc tốt đẹp, mong mọi người năm mới sức khỏe gặp nhiều điều may mắn, hạnh phúc phát tài.

Diễn viên hài Chiến Thắng làm thơ chúc Tết khán giả - Ảnh: FBNV

Nam nghệ sĩ gửi đến mọi người, mọi nhà nhiều lời chúc tốt đẹp nhất - Ảnh: FBNV

"Chúc mừng năm mới cả nhà/ Một năm sức khỏe mặn mà an khang/ Chúc cho của cải tiền vàng/ Lộc tài, hạnh phúc, rộn ràng niềm vui/ May mắn thì luôn tới lui/ Nghèo khó thì sẽ bị lùi đi xa/ Chỉ có tiền bạc đô la/ Là luôn bên cạnh nhà ta suốt ngày/ Vật chất thì luôn đủ đầy/ Con ngoan trò giỏi, cô thầy nở hoa/ Chúc cho tất cả cụ già/ Bách niên trường thọ nhà nhà an nhiên/ Phụ nữ thì đẹp như tiên/ Nam giới khỏe hơn lực điền dẻo dai/ Một năm ai cũng như ai/ Hân hoan Kỷ Hợi đào mai đón mời/ Luôn luôn phấn khởi yêu đời/ Chúc một năm mới cả trời yêu thương”, Chiến Thắng viết.

Ngay sau khi đăng tải, bài thơ của Chiến Thắng nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Nhiều người dành lời khen cho sự tài hoa của nam diễn viên hài vì làm thơ hay, ý nghĩa.

Diễn viên hài Chiến Thắng nhận được vô số lời chúc tốt đẹp từ khán giả nhân dịp đầu năm mới - Ảnh: FBNV

Trước đó, trong khoảnh khắc hân hoan mừng năm mới Kỷ Hợi, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Việt như: Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Quyền Linh... không quên gửi đến khán giả những lời chúc tốt đẹp nhất.

Chiến Thắng khiến fan phấn khích tột độ khi làm thơ cổ vũ đội tuyển Việt Nam trước trận gặp Nhật Bản Để ủng hộ tinh thần các cầu thủ Việt Nam trước khi đấu với đội tuyển Nhật Bản, danh hài Chiến Thắng đã làm ngay bài thơ cực ý nghĩa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lam-tho-chuc-tet-moi-nguoi-chien-thang-duoc-khen-ngoi-het-loi-vi-qua-hay-314286.html