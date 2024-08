Kiều Chinh: Từ người con đất Việt xa xứ đến diễn viên của Hollywood, nhan sắc 'chim sa cá lặn', đẹp ngang hàng Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga

Với phẩm chất của một tiểu thư danh giá, Kiều Chinh không bao giờ từ bỏ hy vọng. Bà tìm mọi cách liên lạc với người quen và cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của người bạn cũ là Tippi Hedren, bà được bảo trợ định cư tại Mỹ.

Diễn viên Kiều Chinh và nam tài tử Alan Alda trong phim MASH

Chỉ một năm sau khi đặt chân đến Mỹ, Kiều Chinh đã nhận được vai chính trong các series phim truyền hình nổi tiếng thời bấy giờ. Từ đó, hình ảnh của bà liên tục xuất hiện trong hàng loạt phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng, như The Children of An Lac (1980), The Joy Luck Club (1993), Hamburger Hill (1987) và nhiều tác phẩm khác.

Đặc biệt, Kiều Chinh còn được vinh danh trong danh sách 50 diễn viên khiến khán giả khóc nhất nhất lịch sử điện ảnh nhờ vai diễn trong The Joy Luck Club. Bà cũng là nữ diễn viên gốc Á duy nhất trong danh sách này.

Với sự ưu ái từ các đạo diễn và tài năng diễn xuất xuất sắc, Kiều Chinh đã liên tiếp giành được nhiều giải thưởng danh giá.

U90 kín tiếng, đẹp phúc hậu, hiền từ

Hiện tại, ở tuổi U90, Kiều Chinh vẫn đang sinh sống ở Mỹ, thỉnh thoảng bà mới về thăm quê hương. Về đời tư nữ nghệ sĩ rất kín tiếng, bà muốn cuộc sống thường nhật có không gian bình yên. Dù tuổi tác đã cao nhưng minh tinh Kiều Chinh thu hút bởi nét đẹp tự nhiên, sự điềm tĩnh, khuôn mặt phúc hậu và nụ cười hiền lành. Bà thường ăn mặc kín đáo với các kiểu áo dài. Dù màu thời gian đã in lên dung mạo của mĩ nhân đình đám một thời màn ảnh Việt nhưng vẫn không thể bôi xóa được nét yêu kiều cùng thần thái cuốn hút của bà.

Hiện, bà vẫn giữ được phong thái kiêu sa ngút ngàn

Từng được hỏi: “Theo nghiệp điện ảnh, sao bà không nhờ đến thẩm mỹ viện để “trang trí lại” vẻ đẹp của mình, để trẻ đẹp hơn nữa”?. Kiều Chinh mỉm cười trả lời: “Những nếp nhăn đẹp lắm chứ, thể hiện được kinh nghiệm sống! Nói về vẻ bề ngoài, tôi nghĩ trời sinh ra mỗi người mỗi vẻ, ai cũng đẹp. Vấn đề là quan niệm của mỗi người mà thôi. Tôi thì cho rằng, người đẹp là có vẻ đẹp tự nhiên do trời sinh ra. Cái đẹp cũng xuất phát từ tâm hồn toát ra vẻ đẹp bề ngoài. Là một diễn viên, tôi thường xuyên đứng trước ống kính và ánh đèn rực rỡ. Nhờ đó mà sắc thái và hình ảnh của người diễn viên tăng gấp nhiều lần.

Tôi cho rằng cái đẹp nguyên bản bao giờ cũng gần gũi với khán giả và mọi người hơn.

Nhưng đó là quan niệm của cá nhân của tôi thôi, còn tôi biết trong cuộc sống, mỗi người mỗi ý thích: Có người thích gương mặt tròn phúc hậu, có người thích gương mặt trái xoan, có người thích dáng vẻ mảnh mai, xanh xao, một vẻ đẹp liêu trai...”.