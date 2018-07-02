Hương Giang viết tâm thư đáp trả khi bị NTK Hà Duy tố thiếu chuyên nghiệp: 'Trước giờ đã quen như thế'

Hậu trường 02/07/2018 14:54

Hoa hậu Hương Giang lần đầu lên tiếng trước những lùm xùm xoay quanh việc nhà thiết kế Hà Duy tố cô mắc "bệnh ngôi sao".

Cách đây vài giờ, Hương Giang bất ngờ đăng tải bức tâm thư giải thích thông tin bị nhà thiết kế Hà Duy tố thiếu chuyên nghiệp. Theo Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2017, cô không mắc "bệnh ngôi sao" mà vì đã quen với việc được người của ekip nhắc ra sân khấu mỗi khi tham gia các sự kiện.

Ngay từ khi còn là sao hạng B, Hương Giang đều được người của ban tổ chức nhắc đến lượt trình diễn nên không quen với việc phải tự tìm vị trí đứng sau cánh gà. Tổng hợp tất cả các chương trình từ trước đến nay, người đẹp sinh năm 1992 khẳng định đây là lần đầu tiên rơi vào tình huống khó xử như trong đêm thời trang của nhà thiết kế Hà Duy. Ngay cả khi tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2017 tại Thái Lan, Hương Giang cũng được yêu cầu phải ngồi yên đợi sự sắp xếp từ ban tổ chức.

“Đó là tất cả những kinh nghiệm mà Giang có được trong thời gian ít ỏi Giang tham gia trong ngành thời trang, có thể điều đó không công bằng với giới người mẫu, khi tất cả những điều Giang trải nghiệm với thời trang đều quá dễ dàng, thời gian ngắn được ngồi mát được hẹn trễ không giống như quãng thời gian dài các bạn phải tới sớm make up, phải tự biết tới lượt để đi ra, phải ngồi đợi dài dằng dặc cả ngày mà trước đó đã là những ngày liên tiếp luyện tập cực khổ với nghề!

Và cũng chính những khác biệt trong trải nghiệm và nhận thức như thế, nên chuyện gì cũng có thể xảy ra đằng sau sàn diễn runway kia và chả có gì là công bằng tuyệt đối trong cuộc sống này. Vậy nên Giang không phải các bạn, Giang không biết là làm mẫu tới là phải tự chủ động ra tìm chỗ đứng cho mình để lên diễn, tự hỏi han vị trí như thế vì Giang chỉ nghĩ đơn giản mình có 1 vị trí là diễn cuối và trước khi diễn thì sẽ có người thông báo, đó cũng là lý do Giang cứ ung dung ngồi đợi và chẳng thấy lạ khi chưa ai gọi mình.

Đó là những điều quá mới mẻ với bản thân Giang trong lĩnh vực còn nhiều bỡ ngỡ này, với những gì Giang được trải nghiệm trước đó một cách thật êm ái, đó là lý do Giang cảm thấy thực sự buồn bực khi mình đã thay đồ đã trang điểm nhưng không được ai mời lên sân khấu. Nhưng khi về nhà lại nhẹ nhàng mỉm cười nhận ra mình không hiểu hết về những luật riêng của một lĩnh vực mới đối với bản thân vì mỗi nơi mỗi khác, cần thêm nhiều thời gian để đặt mình vào vị trí của mọi người, nghiên cứu kĩ hơn nên chủ động như thế nào nếu như không ai thông báo hay nhận được một vị trí như thế!” - Hương Giang tâm sự.

Hương Giang viết tâm thư đáp trả khi bị NTK Hà Duy tố thiếu chuyên nghiệp: 'Trước giờ đã quen như thế' - Ảnh 1
Hương Giang viết tâm thư đáp trả khi bị NTK Hà Duy tố thiếu chuyên nghiệp: 'Trước giờ đã quen như thế' - Ảnh 2
Hương Giang viết tâm thư sau sự cố tại show diễn của nhà thiết kế Hà Duy - Ảnh: FBNV

Tuy bị cắt suất diễn đột ngột nhưng Hương Giang khẳng định không trách nhà thiết kế Hà Duy hay bất kỳ ai trong ekip. Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế hứa sẽ cố gắng chủ động hơn trong những lần sau để không xảy ra tình huống đáng tiếc như vừa rồi.

“Được trải hoa hồng trên một quãng đường nào đó mình đi vừa là may mắn nhưng cũng vừa làm cho bản thân không lường hết những chông gai thực tế, nhiều người sẽ nghĩ nếu không đủ kinh nghiệm hay không tự tin thì không nên cố nhưng Giang sẽ không từ bỏ những gì mình đang làm, Giang vẫn sẽ làm tốt và cố gắng toả sáng bằng cách riêng của mình.

Chỉ có điều lần tới gặp lại, các bạn sẽ thấy Giang chủ động hơn dù điều kiện có như thế nào, và hãy cứ chỉ cho Giang mọi điều có thể nếu các bạn thấy tôi còn nhiều bỡ ngỡ, và chắc chắn tôi sẽ lắng nghe! Còn những gì một người nghệ sĩ đã bỏ công sức ra để có được, tôi vẫn sẽ yêu cầu những điều xứng đáng với giá trị của mình!

Và dù hoạt động trên lĩnh vực nào , tôi vẫn là Hương Giang!” - Hương Giang chia sẻ.

Hương Giang viết tâm thư đáp trả khi bị NTK Hà Duy tố thiếu chuyên nghiệp: 'Trước giờ đã quen như thế' - Ảnh 3
Vì không quen với những 'luật lệ' khắt khe trong làng mẫu mà Hương Giang gặp phải sự cố bị cắt suất diễn - Ảnh: FBNV
Hương Giang viết tâm thư đáp trả khi bị NTK Hà Duy tố thiếu chuyên nghiệp: 'Trước giờ đã quen như thế' - Ảnh 4
Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế hứa sẽ chủ động hơn trong những sự kiện sau - Ảnh: Internet

Clip Hương Giang tâm sự với fan khi tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2017

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