Hot girl Thúy Vi bị chửi như tát nước khi bày cách 'bào tiền' đàn ông khôn khéo nhất

Hậu trường 23/08/2019 11:29

Dòng chia sẻ mới đây của hot girl Thúy Vi khiến dư luận tranh cãi. Bằng kinh nghiệm của mình, cô nàng bày chị em cách "moi tiền" đàn ông.

Những ngày qua, dư luận không ngừng xôn xao về cô gái trong chương trình Bạn muốn hẹn hò. Trong lần gặp đầu tiên, cô nàng đã thẳng thắn đòi đối phương nhiều thứ như chu cấp tiền đi du lịch châu Âu. Khi chương trình phát sóng, cô gái này đã nhận về vô số "gạch đá" vì cho rằng đã đòi hỏi thái quá, không đúng nơi và thời điểm.

Mới đây, hot girl Thúy Vi đã lên tiếng chia sẻ quan điểm cá nhân thông qua câu chuyện này. Chân dài sinh năm 1998 cho rằng cô gái này quá vô duyên, suồng sã: "Thất bại nhất của chị là chưa cảm nhận được chị rất vô duyên, rất suồng sã, em chưa nói tới ngoại hình, nhưng trong cách ăn nói của chị không hề duyên, chị đang mong muốn đối phương làm theo yêu cầu chị nhưng chị không khéo".

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Bài viết gây tranh cãi của hot girl Thúy Vi - Ảnh: FB

Sau đó, nàng hot girl bày cách nói khôn khéo để dễ dàng đạt được mục đích: "Đối với đàn ông thay vì chị nói 'Em thích du lịch, chỉ còn châu Âu em chưa đi, anh phải dẫn em đi', thì Thúy Vi sẽ nói như vầy 'Em ít đi du lịch lắm, em toàn ở nhà không à'".

Bản tính đàn ông thích thể hiện kiêu hãnh, chị muốn bảo đàn ông thì hãy nâng người ta lên, đưa người đàn ông vào cái thế được thể hiện mình, lúc đó chị vừa được thứ mình muốn, người ta rất vui vẻ, không hề khó chịu gì".

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Ở tuổi 21, hot girl Cà Mau có cuộc sống sang chảnh, đồ hiệu phủ khắp người - Ảnh: FB

Tiếp đó, hot girl Cà Mau còn nêu một số "tuyệt chiêu" để "moi tiền" đàn ông mà khiến đối phương không khó chịu: "Đi với bạn xách Chanel 70 triệu, đi với đàn ông xách Charles & Keith 1 triệu 7, 'em ít đồ hiệu lắm, em cũng thích, nhưng em không đủ tiền mua'.

Thậm chí ở luôn căn hộ 5 triệu chỉ vì em không đủ tiền ở chung cư cao cấp, hãy thể hiện sự mộc mạc, đừng thể hiện ta đây đối với đàn ông.

Tư duy bào tiền chị rất khôn vặt, tầm thường, muốn được đàn ông lo tuyệt đối không đàn áp, hãy đưa họ vô thế được quyền thể hiện bản lĩnh. Đàn ông chết vì gái đẹp 1 vài giây nhưng chết vì phụ nữ khéo cả đời".

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Cách đây không lâu, Thúy Vi khoe tậu được xe hơi hạng sang trên trang cá nhân - Ảnh: FB
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Cô thường xuyên khoe túi hàng hiệu đắt tiền - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của Thúy Vi thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời khen vì cách cư xử khôn khéo của cô nàng, không ít người bức xúc: "Sợ quá. Bây giờ còn công khai dạy kĩ nghệ moi tiền nữa nè"; "Đã moi tiền trai mà còn bày đặt lên mặt". Chẳng hiểu đang tự hào cái gì mà khoe bô bô vậy em"; "Vậy ra là em đang dạy cách bào tiền hả em"; "Vậy nhà với xe cũng là bào tiền đó hả"; "Cô gái vàng trong làng bào tiền là đây"...

Hot girl Thúy Vi khoe vòng 1 đầy gợi cảm bên xe 2 tỷ, đáp trả tin đồn "gái ngành"

Hot girl Thúy Vi khoe vòng 1 đầy gợi cảm bên xe 2 tỷ, đáp trả tin đồn "gái ngành"

"Người có tần số năng lượng thấp hơn bạn, họ luôn nghi ngờ, phủ nhận bạn, đố kỵ và ganh ghét bạn, ngược lại những người có tần số cao hơn bạn họ rất hoan hỷ với những gì người khác có" - Thúy Vi chia sẻ.

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Từ khóa:   Thúy Vi hot girl Cà Mau

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