HOT: Cặp đôi 'trai tài gái sắc' của Vbiz lộ 'hint' đã 'toang', nhà gái còn đăng loạt trạng thái lấp lửng chuyện chia tay 'không văn minh'?

Không trực tiếp nhắc đến bạn trai song những cụm từ như "hồi kết", "một câu chuyện tình đã nghĩ là rất đẹp", "duyên mỏng thì chịu"..., Uyên Tô khiến CĐM đặc biệt alf fan của cặp đôi không khỏi lo lắng. Nhiều người đinh ninh cặp đôi đã chia tay sau thời gian mặn nồng.

Trên trang cá nhân của Uyên Tố, cô nàng vẫn giữ lại ảnh chụp cùng bạn trai, song đã không còn bật chế độ "theo dõi" tài khoản của Anh Đức nữa.

Cô nầng đã unfollow bạn trai - Ảnh chụp màn hình

Về phía của "bạn thân Trấn Thành", nam diễn viên cũng đã xóa sạch hình ảnh tình tứ chụp cùng bạn gái, tuy nhiên trên Instagram, anh hiện vẫn "follow" tài khoản của Uyên Tô.

Nam diễn viên hài vẫn còn theo dõi bạn gái - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trong sinh nhật của "tình cũ Lâm Vỹ Dạ", "người ấy" của Anh Đức viết trên trang cá nhân: "Chúng ta hạnh phúc ngọt bùi vào những lúc bình yên nhất thì dể, nhưng chúng ta vẫn sẵn sàng yêu thương, tha thứ ngay cả trong giông bão, đó mới thực sự là tình yêu! Đàn ông sức dài, vai rộng đâu phải là để ra ngoài kia đối chọi với thiên hạ! Đàn ông mạnh mẽ chính là để cõng trách nhiệm, của người mà anh hứa sẽ che chở cả cuộc đời.

Những hình ảnh tình tứ của cặp đôi trước khi rộ lên tin đồn chia tay - Ảnh: FBNV

Phụ nữ chưa bao giờ cần gì hơn ngoài một tấm chân tình. Lúc hoạn nạn mới hiểu tấm lòng, yêu thương hay bạc bẽo, đừng hứa lúc trời quang mây tạnh. Lúc giông bão mới thấu chân tình!

Những điều bé nhỏ làm nên một hạnh phúc to to! Happy birthday anh! Chúc cho anh luôn vui cười mỗi ngày và chúc cho chúng ta mỗi ngày an yên".

Kèm theo đó là loạt ảnh theo phong cách trẻ trung, khoe khoảnh khắc tình cảm nhân ngày đặc biệt khiến khán gải không khỏi hối thúc cặp đôi sớm về chung một nhà.

Bài đăng của bạn gái Anh Đức - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, đến hiện tại, cả Anh Đức và Uyên Tô vẫn chưa chính thức lên tiếng về tin đồn chia tay dù CĐM đang bàn tán vô cùng sôi nổi.