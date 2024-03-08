Hôn nhân 'kỳ lạ' hơn 20 năm của Nhật Cường: Gọi vợ là 'bạn', sống xa 'nửa vòng trái đất', không làm đám cưới vì hoàn cảnh 'éo le' này!

Hậu trường 08/03/2024 16:29

Thời gian qua, Nhật Cường sống một mình trong ngôi nhà thiếu vắng hơi ấm vợ con tại Việt Nam. Mỗi ngày, anh thường đi ăn ở ngoài hoặc nấu mì gói dùng qua bữa

Nhật Cường sinh năm 1965, là diễn viên hài nổi tiếng trong thập niên 90 và đầu 2000. Anh được khán giả yêu mến qua các vai diễn trong những vở hài kịch, phim ngắn như: Vì sao tôi điên, Xích lô, Thương đâu gả đó, Kén rể, Ra Giêng anh cưới em...

Theo dõi cuộc sống của Nhật Cường, nhiều khán giả bất ngờ khi biết anh đã có vợ và con trai hơn 20 tuổi. Được biết, hiện tại vợ con Nhật Cường hiện đều đã ở Mỹ, còn anh thường xuyên đi đi về về Việt Nam để giải quyết công việc.

Hôn nhân 'kỳ lạ' hơn 20 năm của Nhật Cường: Gọi vợ là 'bạn', sống xa 'nửa vòng trái đất', không làm đám cưới vì hoàn cảnh 'éo le' này! - Ảnh 1
Nhật Cường sinh năm 1965, là diễn viên hài nổi tiếng trong thập niên 90 và đầu 2000

Nhật Cường tâm sự về cuộc sống ở Mỹ: "Tôi qua Mỹ định cư từ năm 2015 nhưng nếu tính tới năm 2020 thì tôi chỉ ở trên đất Mỹ có 10 tháng vì tôi cứ đi đi về về Việt Nam để giải quyết công việc, đi quay phim, đi diễn rồi giải quyết chuyện gia đình, đất đai, nhà cửa cho xong xuôi.

Tới 2020 thì dính dịch Covid nên tôi phải ở lại Mỹ, tới hết dịch rồi lại đi đi về về Việt Nam tiếp. Tính ra thời gian tôi ở Mỹ không nhiều. Thực ra trong suốt 5 năm từ 2015 tới 2020, tôi không hòa nhập được cuộc sống Mỹ, mãi tới đợt Covid ở lâu lâu tới 18 tháng thì mới hòa nhập được".

Hôn nhân 'kỳ lạ' hơn 20 năm của Nhật Cường: Gọi vợ là 'bạn', sống xa 'nửa vòng trái đất', không làm đám cưới vì hoàn cảnh 'éo le' này! - Ảnh 2
Theo dõi cuộc sống của Nhật Cường, nhiều khán giả bất ngờ khi biết anh đã có vợ và con trai hơn 20 tuổi

Mới đây, trong chương trình Nhà có khách, Nhật Cường hiếm hoi tiết lộ về cuộc hôn nhân 20 năm kì lạ của mình. Nhật Cường tâm sự về cuộc sống ở Mỹ: "Tôi qua Mỹ định cư từ năm 2015 nhưng nếu tính tới năm 2020 thì tôi chỉ ở trên đất Mỹ có 10 tháng vì tôi cứ đi đi về về Việt Nam để giải quyết công việc, đi quay phim, đi diễn rồi giải quyết chuyện gia đình, đất đai, nhà cửa cho xong xuôi.

Tới 2020 thì dính dịch Covid nên tôi phải ở lại Mỹ, tới hết dịch rồi lại đi đi về về Việt Nam tiếp. Tính ra thời gian tôi ở Mỹ không nhiều. Thực ra trong suốt 5 năm từ 2015 tới 2020, tôi không hòa nhập được cuộc sống Mỹ, mãi tới đợt Covid ở lâu lâu tới 18 tháng thì mới hòa nhập được".

Hôn nhân 'kỳ lạ' hơn 20 năm của Nhật Cường: Gọi vợ là 'bạn', sống xa 'nửa vòng trái đất', không làm đám cưới vì hoàn cảnh 'éo le' này! - Ảnh 3
Được biết, hiện tại vợ con Nhật Cường hiện đều đã ở Mỹ, còn anh thường xuyên đi đi về về Việt Nam để giải quyết công việc

Cơ duyên gặp được bà xã hiện tại của danh hài Nhật Cường cũng rất tình cờ. Vào năm 2000, dì anh trở về từ Pháp và ngụ tại một khách sạn trên đường Hai Bà Trưng (Q.1, TP.HCM). Vì thường xuyên đến thăm dì nên anh đã gặp được chị Phụng làm tại đó. Chưa từng thích nghệ sĩ nhưng chị Phụng ấn tượng vai diễn do Nhật Cường đóng trên tivi. Cặp đôi bắt đầu nảy sinh tình cảm.

Hôn nhân 'kỳ lạ' hơn 20 năm của Nhật Cường: Gọi vợ là 'bạn', sống xa 'nửa vòng trái đất', không làm đám cưới vì hoàn cảnh 'éo le' này! - Ảnh 4
Tuy nhiên đến nay đã bên nhau hơn 20 năm, vợ chồng Nhật Cường vẫn chưa có đám cưới chính thức vì lý do "dở khóc dở cười" này: "Vợ tôi tin vào mê tín dị đoan, nghe người ta nói làm đám cưới sẽ mất chồng nên không chịu cưới"

Trong một chương trình truyền hình, anh thừa nhận mình và vợ "ăn cơm trước kẻng" nên có con trai Nhật Thịnh rồi mới tính tới chuyện hôn nhân. Tuy nhiên đến nay đã bên nhau hơn 20 năm, vợ chồng Nhật Cường vẫn chưa có đám cưới chính thức vì lý do "dở khóc dở cười" này: "Vợ tôi tin vào mê tín dị đoan, nghe người ta nói làm đám cưới sẽ mất chồng nên không chịu cưới. Tôi thì cũng dễ dàng, từ xưa đã lật bài ngửa với vợ là cứ sống chung đã, sinh con ra rồi làm đám cưới cho dễ dàng, chứ cưới nhau về mà không sinh được con rồi lại chia tay.

Tới lúc sinh con đầu lòng, tôi bảo vợ đi hỏi thầy ngày cưới để làm đám cưới, nhưng thầy bói lại bảo vợ chồng tôi mà cưới thì kiểu gì cũng chia tay, đi xem mấy ông thầy đều bảo vậy, nên vợ tôi mới không chịu làm đám cưới, tới giờ vẫn vậy".

Hôn nhân 'kỳ lạ' hơn 20 năm của Nhật Cường: Gọi vợ là 'bạn', sống xa 'nửa vòng trái đất', không làm đám cưới vì hoàn cảnh 'éo le' này! - Ảnh 5
Nhật Cường còn tiết lộ thêm, anh và bà xã luôn gọi nhau là bạn, đến khi có con vẫn giữ cách xưng hô ấy để trong gia đình không có khoảng cách

Nhật Cường còn tiết lộ thêm, anh và bà xã luôn gọi nhau là bạn, đến khi có con vẫn giữ cách xưng hô ấy để trong gia đình không có khoảng cách. Hơn nữa, các thành viên trong nhà Nhật Cường luôn dành sự tôn trọng, lắng nghe và thấu hiểu cho nhau. "Gia đình phải luôn có nụ cười, không có va chạm. Mình phải biết tôn trọng vợ con thì mọi người mới tôn trọng ngược lại mình" - nam diễn viên cho hay.

Nhật Cường và vợ chỉ có một người con trai duy nhất là Nhật Thịnh, nay đã hơn 21 tuổi. Khi được hỏi vì sao không đẻ thêm con, Nhật Cường thừa nhận, cuộc sống ngày đó khó khăn lắm, người ở Việt Nam người ở Mỹ, phải lo đủ thứ. Anh bộc bạch: "Vợ tôi ở Mỹ phải đi làm kiếm tiền, lo nhà cửa rồi lo cho con cái. Nhật Thịnh được cái không bao giờ kêu buồn vì nhà chỉ có mình nó. Tôi luôn tạo cảm giác cha mẹ và con cái như ba người bạn, lúc nào cũng chơi đùa, chia sẻ cùng nhau, tâm sự mọi thứ. Có lần hai bố con ngủ cùng nhau, cả đêm không ngủ vì con tâm sự với tôi mọi chuyện, còn hỏi tôi hồi trẻ yêu ai, quen bao nhiêu cô, xin ý kiến chọn người yêu ra sao. Tôi cũng góp ý các kiểu".

Hôn nhân 'kỳ lạ' hơn 20 năm của Nhật Cường: Gọi vợ là 'bạn', sống xa 'nửa vòng trái đất', không làm đám cưới vì hoàn cảnh 'éo le' này! - Ảnh 6
Nhật Cường và vợ chỉ có một người con trai duy nhất là Nhật Thịnh, nay đã hơn 21 tuổi. Khi được hỏi vì sao không đẻ thêm con, Nhật Cường thừa nhận, cuộc sống ngày đó khó khăn lắm, người ở Việt Nam người ở Mỹ, phải lo đủ thứ

Thời gian qua, Nhật Cường sống một mình trong ngôi nhà thiếu vắng hơi ấm vợ con tại Việt Nam. Mỗi ngày, anh thường đi ăn ở ngoài hoặc nấu mì gói dùng qua bữa. Dù nhiều lúc nhớ nhung, buồn tủi nhưng nam nghệ sĩ và vợ vẫn quyết định sống xa nhau để chuẩn bị chu toàn cho môi trường sống, học tập và tương lai của con trai Nhật Thịnh. Diễn viên Nhật Cường cho biết, khi việc học tập và cuộc sống của con trai ổn định, vợ anh sẽ về Việt Nam để đoàn tụ sau nhiều năm “bay qua bay lại”.

Ở tuổi U60, Nhật Cường khẳng định mình vẫn giữ được "lửa nghề" sau hơn 3 thập kỷ. Dù hiểu bản thân đã qua thời hoàng kim nhưng Nhật Cường không xem điều đó là gánh nặng mà tự nhủ phải luôn vận động để thay đổi và thích nghi.

Hôn nhân 'kỳ lạ' hơn 20 năm của Nhật Cường: Gọi vợ là 'bạn', sống xa 'nửa vòng trái đất', không làm đám cưới vì hoàn cảnh 'éo le' này! - Ảnh 7
Thời gian qua, Nhật Cường sống một mình trong ngôi nhà thiếu vắng hơi ấm vợ con tại Việt Nam. Mỗi ngày, anh thường đi ăn ở ngoài hoặc nấu mì gói dùng qua bữa. Diễn viên Nhật Cường cho biết, khi việc học tập và cuộc sống của con trai ổn định, vợ anh sẽ về Việt Nam để đoàn tụ sau nhiều năm “bay qua bay lại”

Thời gian qua, do sân khấu kịch bấp bênh, anh phải cố gắng "xoay chuyển", làm phim chiếu trên YouTube để kiếm thêm thu nhập. "Mỗi tháng tôi được khoảng 30 triệu đồng từ YouTube. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của tôi thời điểm này. Khoản tiền này tôi dành dụm để trang trải cuộc sống, cũng như cùng vợ lo cho con trai đang ăn học ở Mỹ" - Nhật Cường chia sẻ.

Hiện tại anh làm việc không phải chăm chăm vào tiền bạc hay danh tiếng. "Mấy chục năm qua, tôi đã cày đủ và tới lúc phải biết dừng lại để tận hưởng cuộc sống. Tôi chỉ mong mỗi tối nhắm mắt ngủ ngon, mỗi sáng mở mắt vui khỏe, vậy là quá đủ" - nam diễn viên bày tỏ.

Xúc động hình ảnh danh hài Nhật Cường tổ chức sinh nhật cho cố ca sĩ Phi Nhung, netizen còn phát hiện một món quà quen thuộc!

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Mới đây, ngày 12/4 vừa qua, danh hài Nhật Cường bất ngờ đăng tải hình ảnh ghi lại khoảnh khắc anh đến Tịnh xá Giác An (Mỹ) để viếng thăm người bạn thân thiết Phi Nhung.

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