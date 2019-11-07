Hoàng Thùy tự tin nói tiếng Anh, cùng thầy dạy catwalk khám phá Sài Gòn

Hậu trường 07/11/2019 17:10

Tập 3 Digital Series “Road To Miss Universe 2019 – Hoàng Thùy - BEAUTY QUEEN IS NOW OR NEVER” đã lên sóng vào 20h00 ngày 6/11/2019. Khán giả có thể nhận thấy khả năng nói tiếng Anh của Hoàng Thùy đã cải thiện hơn rất nhiều.

Tiếng Anh là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng và cần thiết trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Universe. Mở đầu tập 3, Hoàng Thùy đến với lớp tập luyện catwalk của thầy Santos Anjo đến từ Philippines. Cô đã học cùng thầy Santos hơn một tháng và thầy sắp quay trở lại Philippines, chính vì vậy mà Hoàng Thùy muốn tặng một bất ngờ đặc biệt dành cho thầy.

Trong buổi học catwalk, Santos Anjo đã hướng dẫn Hoàng Thùy cách đi catwalk sao cho chuẩn một Hoa hậu. Từ cách đánh hông, thẳng lưng, mở vai hay cách thả lỏng những ngón tay sao cho thoải mái, sang trọng nhất. Đây chắc chắn sẽ là những kỹ năng vô cùng cần thiết và bổ ích cho Hoàng Thùy khi đến với Miss Universe 2019.

Hoàng Thùy tự tin nói tiếng Anh, cùng thầy dạy catwalk khám phá Sài Gòn - Ảnh 1
Hoàng Thùy dạo phố bằng xích lô

Sau khi kết thúc buổi học, Hoàng Thùy tạm biệt thầy Santos và ra về. Ngay sau đó cô liền xuất hiện trở lại trong trang phục áo dài truyền thống khiến Santos vô cùng bất ngờ. Hoàng Thùy chia sẻ: “Thật ra, em quay trở lại đây để dành cho thầy một bất ngờ. Trong thời gian qua thầy đã dành nhiều thời gian tập luyện cho em nên không có nhiều thời gian để khám phá thành phố. Hãy cùng ra ngoài và nhìn ngắm những điều đặc biệt tại đây nào”. Ông Santos Anjo rất hào hứng và còn ngỏ ý muốn có một chiếc áo dài như Hoàng Thùy.  

Hoàng Thùy tự tin nói tiếng Anh, cùng thầy dạy catwalk khám phá Sài Gòn - Ảnh 2
Hoàng Thùy giới thiệu về nét văn hóa của Việt Nam đến thầy Santos 

Ngay sau đó, cả hai đã cùng có mặt tại ngã ba đường Hai Bà Trưng và Đinh Công Tráng. Hoàng Thùy chia sẻ rất nhiều điều về văn hóa Việt Nam với người thầy của mình. Ở Việt Nam có rất nhiều xe máy và cửa hàng ở trên đường phố. Một đặc trưng khác không thể bỏ qua nữa đó chính là “cà phê”. Hoàng Thùy cũng trầm trồ rằng: “Việt Nam như đất nước của cà phê và hầu như người Việt Nam ai cũng đều thích cà phê”.

Tiếp theo đó, Hoàng Thùy đã cùng Santos Anjo trải nghiệm xích lô - một điểm đặc trưng của Sài Gòn. Ông Santos đã chia sẻ với Hoàng Thùy những suy nghĩ của mình về vùng đất này: “Đây thật sự là một đêm tuyệt vời. Tôi đang ngồi ở một nơi tràn đầy lịch sử ở Việt Nam. Cảm ơn vì đã mang tôi đến đây để tôi có thể cảm nhận nhiều hơn về đất nước và con người Việt Nam và đặc biệt là về bạn - Miss Universe 2019”.

Hoàng Thùy tự tin nói tiếng Anh, cùng thầy dạy catwalk khám phá Sài Gòn - Ảnh 3
Hoàng Thùy trong trang phục áo dài

Đây cũng là một cách để cô tiếp cận với khán giả quốc tế, giúp mọi người hiểu hơn về đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019 khi chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, Hoàng Thùy sẽ lên đường sang Mỹ.

Tập 4 của Digital Series “Road To Miss Universe 2019 – Hoàng Thùy - BEAUTY QUEEN IS NOW OR NEVER” sẽ được lên sóng vào lúc 20h00 Chủ nhật ngày 10/11 với những công đoạn chuẩn bị vô cùng thú vị của Hoàng Thùy trước khi lên đường sang Mỹ tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế.

Giữa nghi án ly hôn với Ngọc Lan, Thanh Bình ẩn ý: 'Yêu càng nhiều thì kết thúc lại càng đau'

Giữa nghi án ly hôn với Ngọc Lan, Thanh Bình ẩn ý: 'Yêu càng nhiều thì kết thúc lại càng đau'

Không riêng gì Ngọc Lan mà diễn viên Thanh Bình cũng khiến người hâm mộ hoang mang cực độ với dòng tâm sự đầy ẩn ý của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Thùy Á hậu Hoàng Thùy Miss Universe 2019

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 1 giờ 30 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 2 giờ 30 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026