Tập 3 Digital Series “Road To Miss Universe 2019 – Hoàng Thùy - BEAUTY QUEEN IS NOW OR NEVER” đã lên sóng vào 20h00 ngày 6/11/2019. Khán giả có thể nhận thấy khả năng nói tiếng Anh của Hoàng Thùy đã cải thiện hơn rất nhiều.

Tiếng Anh là một trong những kỹ năng vô cùng quan trọng và cần thiết trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là tại đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Universe. Mở đầu tập 3, Hoàng Thùy đến với lớp tập luyện catwalk của thầy Santos Anjo đến từ Philippines. Cô đã học cùng thầy Santos hơn một tháng và thầy sắp quay trở lại Philippines, chính vì vậy mà Hoàng Thùy muốn tặng một bất ngờ đặc biệt dành cho thầy. Trong buổi học catwalk, Santos Anjo đã hướng dẫn Hoàng Thùy cách đi catwalk sao cho chuẩn một Hoa hậu. Từ cách đánh hông, thẳng lưng, mở vai hay cách thả lỏng những ngón tay sao cho thoải mái, sang trọng nhất. Đây chắc chắn sẽ là những kỹ năng vô cùng cần thiết và bổ ích cho Hoàng Thùy khi đến với Miss Universe 2019. Hoàng Thùy dạo phố bằng xích lô Sau khi kết thúc buổi học, Hoàng Thùy tạm biệt thầy Santos và ra về. Ngay sau đó cô liền xuất hiện trở lại trong trang phục áo dài truyền thống khiến Santos vô cùng bất ngờ. Hoàng Thùy chia sẻ: "Thật ra, em quay trở lại đây để dành cho thầy một bất ngờ. Trong thời gian qua thầy đã dành nhiều thời gian tập luyện cho em nên không có nhiều thời gian để khám phá thành phố. Hãy cùng ra ngoài và nhìn ngắm những điều đặc biệt tại đây nào". Ông Santos Anjo rất hào hứng và còn ngỏ ý muốn có một chiếc áo dài như Hoàng Thùy. Hoàng Thùy giới thiệu về nét văn hóa của Việt Nam đến thầy Santos Ngay sau đó, cả hai đã cùng có mặt tại ngã ba đường Hai Bà Trưng và Đinh Công Tráng. Hoàng Thùy chia sẻ rất nhiều điều về văn hóa Việt Nam với người thầy của mình. Ở Việt Nam có rất nhiều xe máy và cửa hàng ở trên đường phố. Một đặc trưng khác không thể bỏ qua nữa đó chính là "cà phê". Hoàng Thùy cũng trầm trồ rằng: "Việt Nam như đất nước của cà phê và hầu như người Việt Nam ai cũng đều thích cà phê". Tiếp theo đó, Hoàng Thùy đã cùng Santos Anjo trải nghiệm xích lô - một điểm đặc trưng của Sài Gòn. Ông Santos đã chia sẻ với Hoàng Thùy những suy nghĩ của mình về vùng đất này: "Đây thật sự là một đêm tuyệt vời. Tôi đang ngồi ở một nơi tràn đầy lịch sử ở Việt Nam. Cảm ơn vì đã mang tôi đến đây để tôi có thể cảm nhận nhiều hơn về đất nước và con người Việt Nam và đặc biệt là về bạn - Miss Universe 2019". Hoàng Thùy trong trang phục áo dài Đây cũng là một cách để cô tiếp cận với khán giả quốc tế, giúp mọi người hiểu hơn về đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2019 khi chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, Hoàng Thùy sẽ lên đường sang Mỹ. Tập 4 của Digital Series "Road To Miss Universe 2019 – Hoàng Thùy - BEAUTY QUEEN IS NOW OR NEVER" sẽ được lên sóng vào lúc 20h00 Chủ nhật ngày 10/11 với những công đoạn chuẩn bị vô cùng thú vị của Hoàng Thùy trước khi lên đường sang Mỹ tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế.