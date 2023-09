Hoà Minzy nổi đóa, nói chuyện sốc với cô gái đòi chát XXX với bạn trai mình

Hoà Minzy đã có phản ứng khá gay gắt khi một cư dân mạng bình luận mập mờ dưới bức ảnh bạn trai cô đăng tải.

31/5 vừa rồi là ngày Hoà Minzy bước sang tuổi 23. Rất đông bạn bè, khán giả đã gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ trên trang cá nhân. Đáng chú ý nhất là status chúc mừng từ bạn trai nữ ca sĩ - anh Nguyễn Minh Hải. Theo đó, nam doanh nhân này đã chia sẻ bức ảnh hôn trán Hoà Minzy và nói lời yêu thương ngọt ngào. Đây cũng được xem là lần đầu tiên cặp đôi đăng ảnh chụp chung sau thời gian ngắn công khai tình yêu.

"Happy birthday my dear! Thank for coming to my life! (Tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật em yêu! Cảm ơn em vì đã đến bên anh)", Anh viết.

Hòa Minzy khoe ảnh bạn trai trong ngày sinh nhật - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, một fan nữ bất ngờ bình luận dụ dỗ bạn trai Hoà Minzy “chat xxx”. Khi lướt thấy dòng bình luận này, ca sĩ quê Bắc Ninh rất bức xúc và lập tức đăng đàn đáp trả cực đanh đá. Theo đó, giọng ca Rời Bỏ tự nhận mình là vợ của chủ nhân bài viết, đồng thời đe dọa cô gái này để bảo vệ tình yêu. Điều đáng nói, Hoà Minzy còn không ngại so sánh vòng 1 của mình và cô gái kia khiến cư dân mạng không thể nhịn cười.

“Không thấy vợ người ta lù lù đây mà kêu chat xxx hả mụ hở .... ava kia. Đây không thích hở thôi nhá, banh ra cái là tràn bờ đê lụt nhà mụ luôn đây”, Hoà Minzy viết.

Hòa Minzy bức xúc với cô gái đòi chat XXX với Nguyễn Minh Hải - Ảnh: FBNV

Sau những đổ vỡ với Công Phượng, Hòa Minzy yêu hết mình và ra sức bảo vệ tình yêu hiện tại - Ảnh: FBNV

