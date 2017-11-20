Hoa hậu Hoàn vũ 2017: Phát hoảng trước những bộ trang phục dân tộc kỳ dị của các người đẹp

Hậu trường 20/11/2017 13:40

Phần thi trang phục dân tộc tại Hoa hậu Hoàn vũ 2017 diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) đã để lại nhiều ấn tượng khó quên cho khán giả bởi những bộ quần áo lạ lùng, thậm chí là kỳ dị, của các người đẹp.

Mới đây, trong phần thi trang phục dân tộc nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 diễn ra tại sân khấu Planet Hollywood Resort & Casino (Las Vegas, Mỹ), không ít khán giả đã bị "giật mình" với những bộ quần áo có một không hai của các thí sinh.

Hoa hậu Hoàn vũ 2017: Phát hoảng trước những bộ trang phục dân tộc kỳ dị của các người đẹp - Ảnh 1
 Elena Correa - thí sinh người Costa Rica khiến khán giả vô cùng chói mắt với bộ trang phục sặc sỡ từ trên xuống dưới - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hoàn vũ 2017: Phát hoảng trước những bộ trang phục dân tộc kỳ dị của các người đẹp - Ảnh 2
Hoa hậu Liesbeth Claus - thí sinh đến từ vương quốc Bỉ trong "bộ cánh" bó sát khoe đường cong cơ thể. Tuy nhiên, các họa tiết trên trang phục của người đẹp này lại khiến người nhìn "rối mắt" cùng với bộ cánh lông vũ càng khiến cho người đẹp kém lộng lẫy - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hoàn vũ 2017: Phát hoảng trước những bộ trang phục dân tộc kỳ dị của các người đẹp - Ảnh 3
Zun Than Sin - đại diện Myanmar làm tất cả khán giả choáng váng khi diện trang phục vô cùng cồng kềnh, mô phỏng nguyên một dàn nhạc truyền thống của đất nước lên sân khấu - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hoàn vũ 2017: Phát hoảng trước những bộ trang phục dân tộc kỳ dị của các người đẹp - Ảnh 4
 Thí sinh Carmen Muñoz - Hoa hậu Dominica 2017, đem cả một đàn bướm lên sàn diễn với trang phục đặc sắc này - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hoàn vũ 2017: Phát hoảng trước những bộ trang phục dân tộc kỳ dị của các người đẹp - Ảnh 5
Khoác chiếc váy trắng được kết hợp với lá chuối phía sau, trứng ốp-la trang trí đằng trước cùng với phụ kiện là muỗng và nĩa, người đẹp Samantha James - đại diện Malaysia làm nhiều người không thể không bật cười - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hoàn vũ 2017: Phát hoảng trước những bộ trang phục dân tộc kỳ dị của các người đẹp - Ảnh 6
Bộ trang phục "chèo thuyền" của thí sinh Alisson Abarca đến từ El Salvador nhận được nhiều sự chú ý không chỉ vì thiết kết độc đáo mà còn gây tò mò về cách di chuyển của người mặc - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hoàn vũ 2017: Phát hoảng trước những bộ trang phục dân tộc kỳ dị của các người đẹp - Ảnh 7
Hoa hậu Curacao 2017 - Nashaira Balentien hóa thân thành cô dâu đồng thời cũng là một chiếc bánh kem nhiều tầng - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hoàn vũ 2017: Phát hoảng trước những bộ trang phục dân tộc kỳ dị của các người đẹp - Ảnh 8
Thí sinh Sarah Idan, người đẹp đại diện cho Iraq sau 40 năm đất nước này không tham gia Hoa hậu Hoàn vũ, với khuôn mặt đầy tâm sự diện trên mình sản phẩm cách điệu từ trang phục của phụ nữ Hồi giáo - Ảnh: Internet

Hoa hậu Hoàn vũ 2017: Phát hoảng trước những bộ trang phục dân tộc kỳ dị của các người đẹp - Ảnh 9
Đại diện Ghana - thí sinh Ruth Quarshie làm nhiều người phải "đỏ mặt" với trang phục hơi thiếu vải ở phần nhạy cảm. Ảnh: Internet

Hoa hậu Hoàn vũ 2017: Phát hoảng trước những bộ trang phục dân tộc kỳ dị của các người đẹp - Ảnh 10
Nhìn những loạt ảnh trên, có thể thấy trang phục dân tộc với 2 chiến nón lá "khủng" của Nguyễn Thị Loan - đại diện Việt Nam vẫn còn đơn giản và dễ nhìn lắm - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Hoa hậu Hoàn vũ 2017 thế giới kì thú

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