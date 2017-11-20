Hoa hậu Hoàn vũ 2017: Phát hoảng trước những bộ trang phục dân tộc kỳ dị của các người đẹp

Phần thi trang phục dân tộc tại Hoa hậu Hoàn vũ 2017 diễn ra tại Las Vegas (Mỹ) đã để lại nhiều ấn tượng khó quên cho khán giả bởi những bộ quần áo lạ lùng, thậm chí là kỳ dị, của các người đẹp.