Hoa hậu được mệnh danh 'giàu nhất Việt Nam', lấy chồng Ý, ở nhà dát vàng khiến nhiều người ngưỡng mộ

Ngô Mỹ Uyên đăng quang Hoa hậu Điện ảnh 1994, Hoa hậu Thời trang Quốc tế Ai Cập khi chỉ mới 18 tuổi. Từ các giải thưởng này, cô bắt đầu được mời diễn thời trang và đóng phim và dần dà nổi tiếng hơn từ đó.

Cái duyên với nghề ảo thuật gia đã giúp Ngô Mỹ Uyên trở thành cái tên nổi tiếng Hollywood, trở thành một người phụ nữ châu Á làm ảo thuật. Ngô Mỹ Uyên đã mang văn hóa Việt Nam, văn hóa Á Đông lên sân khấu nơi đất khách quê người. Sự khác biệt đó đã tạo nên thành công và tên tuổi của cô trên toàn thế giới.

Cô được biết đến với hình tượng ''đặc biệt'' hơn so với những hoa hậu thời điểm đó. Ngô Mỹ Uyên không lựa chọn con đường nghệ thuật giải trí như nhiều mỹ nhận khác mà rẽ ngang sự nghiệp hiện tại để trở thành một ảo thuật gia.

Ngô Mỹ Uyên rẽ hướng sang làm một ảo thuật gia tài ba

Cô từng được công chúng mệnh danh là "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam" khi từng sở hữu căn biệt thự dát vàng 300 tỷ ngay trung tâm quận 1, TP.HCM, nằm giữa nhà thờ Đức Bà và dinh Độc Lập.

Ngô Mỹ Uyên sở hữu căn biệt thự dát vàng với giá trị 300 tỷ tại khu quận 1 sầm uất

Khi ở đỉnh cao của sự nghiệp ở Việt Nam, Ngô Mỹ Uyên sang Mỹ và thành danh ở vai trò ảo thuật gia nhưng cuối cùng lại về để Ý sống cùng bạn trai. Trước khi đi Ý, cô nàng rao bán ngôi nhà dát vàng và mua ngay căn biệt thự ở khu Thảo Điền (Q.2, TP.HCM) chỉ trong... 2 tuần, nơi để ba mẹ cô an dưỡng.

Biệt thự ở quận 2 Thảo Điền mà nàng hậu đã mua cho bố mẹ dưỡng già

Ngô Mỹ Uyên rời Việt Nam và theo bạn trai sang Ý sinh sống, cả hai đã có hơn 10 năm mặn nồng hạnh phúc

Dù ít tham gia các hoạt động giải trí, sự kiện tại Việt Nam, nhưng mỹ nhân vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả và gây ''choáng ngợp'' bởi lối sống xa hoa bên xứ người. Theo đó, nàng hậu sở hữu một căn nhà sang trọng một trệt một lầu tại Rome để sinh sống cùng bạn trai và hai con gái.

Ngô Mỹ Uyên có hai cô con gái mang 3 quốc tịch là 3 quốc tịch Italy, Mỹ và Việt Nam

Ngô Mỹ Uyên cùng bạn trai và hai cô con gái xinh xắn

Ngôi nhà khang trang và ấm cúng của Ngô Mỹ Uyên và gia đình nhỏ tại Rome

Nói về lý do quen biết bạn trai nàng hậu cho biết cả hai gặp nhau tại một điểm trượt tuyết ở Ý năm 2011, nữ diễn viên phải lòng người đàn ông của đời mình. Sau chuyến đi, cô chuyển qua Ý tìm hiểu và năm 2012 chính thức sống chung. Năm 2014, cô có thai con đầu lòng là một bé gái, đến năm 2016 lại tiếp tục hạ sinh thêm ''công chúa nhỏ''. Cả hai chưa tiến đến hôn nhân vì Ngô Mỹ Uyên không thích ràng buộc các thủ tục phức tạp của hôn nhân.

Bạn trai Ngô Mỹ Uyên là giáo sư đại học. Anh giảng dạy ngành kiến trúc tại Ý

Sau 10 năm ngừng hoạt động để chăm sóc cho gia đình nhỏ, Ngô Mỹ Uyên mới có cơ hội trở về Việt Nam để gặp lại khán giả và nhận được nhiều sự ủng hộ và yêu mến từ khán giả.

Gần đây nhất, vào năm 2018 Ngô Mỹ Uyên bất ngờ về nước xuất hiện trong show diễn thời trang kỷ niệm 10 năm làm nghề của NTK Đỗ Mạnh Cường với tên gọi The Muse 2 . Đây cũng là lần hiếm hoi cô xuất hiện trước công chúng sau thời gian dài sinh sống tại hải ngoại.

Ngô Mỹ Uyên về Việt Nam tham gia show thời trang của NTK Đỗ Mạnh Cường

Ngô Mỹ Uyên cũng tham gia góp ý cho show diễn của người bạn thân thiết là NTK Đỗ Mạnh Cường

Người đẹp cho hay cô cũng luôn tìm cơ hội sản xuất chương trình hướng về Việt Nam. Và nếu có dự án nghệ thuật sắp xếp được thời gian, dù là đóng phim hay biểu diễn ảo thuật, cô đều nhận lời ngay

Gia đình nhỏ của Ngô Mỹ Uyên chụp ảnh cùng bố mẹ và gia đình anh trai trong căn biệt thự dát vàng nổi tiếng của cô ở Sài Gòn