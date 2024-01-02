Hồ Văn Cường ghi điểm bởi hành động đẹp khi được fan 85 tuổi tặng tiền trên sân khấu

Hậu trường 02/01/2024 19:53

Hành động tri ân fan lớn tuổi của Hồ Văn Cường đã nhận về 'mưa lời khen' từ cư dân mạng.

Sau khi mẹ nuôi Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường được danh ca Ngọc Sơn 'đỡ đầu' phát triển con đường ca hát. Thời gian qua, nam ca sĩ nhí cũng trở lại mạnh mẽ trên các sân khấu và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Hồ Văn Cường ghi điểm bởi hành động đẹp khi được fan 85 tuổi tặng tiền trên sân khấu - Ảnh 1
Thời gian qua, nam ca sĩ nhí cũng trở lại mạnh mẽ trên các sân khấu và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả

Mới đây, nhân dịp đầu năm mới 2024, Hồ Văn Cường đã tổ chức một đêm nhạc riêng tại Đà Lạt. Đáng chú ý, trong đêm diễn, một fan cứng là cụ bà 85 tuổi bất ngờ lên sân khấu gửi tặng bao lì xì cùng lời chúc năm mới đến nam ca sĩ: "Ngoại chúc con năm mới nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn".

Hồ Văn Cường ghi điểm bởi hành động đẹp khi được fan 85 tuổi tặng tiền trên sân khấu - Ảnh 2
 Trong đêm diễn, một fan cứng là cụ bà 85 tuổi bất ngờ lên sân khấu gửi tặng bao lì xì cùng lời chúc năm mới đến nam ca sĩ

Trước hành động yêu thương của fan lớn tuổi, Hồ Văn Cường tỏ ra ái ngại và từ chối nhận. Tuy nhiên cụ bà không đồng ý vì muốn nam ca sĩ nhận tiền lì xì của mình. Đáp lại sự yêu thương của bà cụ, Hồ Văn Cường chia sẻ: "Dạ con cảm ơn bà rất nhiều, bà 85 tuổi mà vẫn còn đi show. Năm mới, con chúc bà nhiều sức khỏe để đi show con tiếp nha ạ. Con không có gì nên con lì xì bà cái ôm được không ạ?". Sau đó, nam ca sĩ cũng liên tục cúi người cảm kích, ôm bà cụ để cùng chụp hình kỉ niệm.

Hồ Văn Cường ghi điểm bởi hành động đẹp khi được fan 85 tuổi tặng tiền trên sân khấu - Ảnh 3
Trước hành động yêu thương của fan lớn tuổi, Hồ Văn Cường tỏ ra ái ngại và từ chối nhận

Hành động với fan lớn tuổi của Hồ Văn Cường đã nhận về "mưa lời khen" của khán giả. Khán giả nhận ra Hồ Văn Cường của ngày hôm nay đã thực sự trưởng thành, phong thái đĩnh đạc, không còn là cậu bé nhút nhát năm nào. 

Hồ Văn Cường ghi điểm bởi hành động đẹp khi được fan 85 tuổi tặng tiền trên sân khấu - Ảnh 4
Hành động với fan lớn tuổi của Hồ Văn Cường đã nhận về "mưa lời khen" của khán giả

Hồ Văn Cường hiện là cái tên được đông đảo khán giả đón nhận ở dòng nhạc dân ca. Tất cả các đêm diễn có mặt Hồ Văn Cường luôn trong tình trạng cháy vé, cho thấy sức hút của nam ca sĩ trẻ. Không chỉ vậy, về phong cách biểu diễn cũng được đầu tư chỉn chu, cải thiện rõ rệt hơn về chuyên môn. 

Hồ Văn Cường ghi điểm bởi hành động đẹp khi được fan 85 tuổi tặng tiền trên sân khấu - Ảnh 5
Hồ Văn Cường hiện là cái tên được đông đảo khán giả đón nhận ở dòng nhạc dân ca. Tất cả các đêm diễn có mặt Hồ Văn Cường luôn trong tình trạng cháy vé

Vừa qua, trong lần hiếm hoi chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Hồ Văn Cường cho biết anh lo chi tiêu sinh hoạt cho bố mẹ và tiền ăn học của hai cháu nhỏ. Gia đình nam ca sĩ đang ở trọ tại một căn nhà nhỏ trung tâm TP.HCM, đầy đủ tiện nghi.

Hồ Văn Cường ghi điểm bởi hành động đẹp khi được fan 85 tuổi tặng tiền trên sân khấu - Ảnh 6
Hồ Văn Cường chăm chỉ đi hát để có nguồn thu nhập ổn định, mong mua được nhà riêng để bố mẹ có cuộc sống sung túc hơn và đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc

Hồ Văn Cường chăm chỉ đi hát để có nguồn thu nhập ổn định, mong mua được nhà riêng để bố mẹ có cuộc sống sung túc hơn và đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc. Ngoài thời gian học trên lớp, Hồ Văn Cường còn trau dồi thêm về kỹ năng chuyên môn.

Hồ Văn Cường nhận 'mưa lời khen' vì hành động đặc biệt dành cho người thầy Ngọc Sơn nhân ngày sinh nhật!

Hồ Văn Cường nhận 'mưa lời khen' vì hành động đặc biệt dành cho người thầy Ngọc Sơn nhân ngày sinh nhật!

Thời gian qua, nam ca sĩ nhí trở lại mạnh mẽ trên các sân khấu và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

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