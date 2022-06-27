Nghệ sĩ Duy Phương xuất hiện với hình ảnh đi nạng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Nghệ sĩ Duy Phương từng là một danh hài nổi tiếng của biết bao nhiêu thế hệ 8X, 9X. Thời qua vừa qua, nam nghệ sĩ gây nhiều ồn ào khi livestream tố con cái không quan tâm, phụng dưỡng khi tuổi già. Không chỉ vậy, ông còn chia sẻ cuộc sống khó khăn và mong được khán giả hỗ trợ. Hiện, nghệ sĩ Duy Phương và vợ bán bánh bèo để mưu sinh - Ảnh: Internet Gần đây, nghệ sĩ Duy Phương có lập một trang Youtube riêng để chia sẻ về cuộc suống hằng ngày và cũng là nguồn kiếm thêm thu nhập. Vừa qua, nam nghệ sĩ hài vừa đăng tải đoạn video thu hút nhiều sự chú ý và lo lắng của người hâm mộ khi xuất hiện với hình ảnh đi cặp nạng.

Nghệ sĩ Duy Phương xuất hiện với hình ảnh đi nạng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng - Ảnh: Cắt từ clip Nói về lý do phải đi nạng, nghệ sĩ Duy Phương bộc bạch: "Các bạn biết hôm nay tại sao mình đi khập khiễng vầy không? Do hôm trước có một chiếc xe container chạy vào trạm thu phí, do bị vướng máy nên chạy vào làn đường xe gắn máy. Thay vì tôi chờ thì tôi lại chạy lên lề, mà đó là lề gạch bông mà còn có lỗ trên đó nên tôi thắng lại nhưng không kịp. Mấy ngày sau tôi đi chụp hình chân thì bị nứt xương đầu gối. Bác sĩ nói là mua đồ nịt lại, hạn chế đi đứng chút xíu, nên tôi đi bằng hai cây nạng". Theo như chia sẻ của nam nghệ sĩ, do bị tai nạn mà hiện ông khá khó khăn trong việc đi lại, phải nhờ sự trợ giúp của cặp nạng và người thân xung quanh. Trước đó, khi hay tin nam danh hài gặp nạn, con trai lớn của ông là diễn viên Duy Phước cũng liền chạy xuống hiện trường phụ giúp cho cha.

Khi hay tin cha gặp nạn, con trai Duy Phước cũng ngay lập tức có mặt để hỗ trợ - Ảnh: Cắt từ clip Có thể thấy, sau nhiều ồn ào, ông và các con đã thấu hiểu và quan tâm, yêu thương nhau hơn. Hiện, nghệ sĩ Duy Phương đang sống cùng vợ mới trong căn nhà ở Long An. Ở tuổi xế chiều, gia đình nam nghệ sĩ kiếm sống bằng việc bán bánh bèo. Tiệm bánh bèo của nhà nghệ sĩ Duy Phương khá nổi tiếng và được nhiều người hâm mộ ghé ủng hộ.

Nghệ sĩ Duy Phương gặp tai nạn giao thông giữa lúc mưu sinh Vì nhà ở ngoại ô khá xa, nghệ sĩ Duy Phương phải di chuyển bằng xe máy nhưng không may gặp tai nạn.

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