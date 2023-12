Nghệ sĩ Duy Phương xuất hiện với hình ảnh đi nạng khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng - Ảnh: Cắt từ clip

Nói về lý do phải đi nạng, nghệ sĩ Duy Phương bộc bạch: "Các bạn biết hôm nay tại sao mình đi khập khiễng vầy không? Do hôm trước có một chiếc xe container chạy vào trạm thu phí, do bị vướng máy nên chạy vào làn đường xe gắn máy. Thay vì tôi chờ thì tôi lại chạy lên lề, mà đó là lề gạch bông mà còn có lỗ trên đó nên tôi thắng lại nhưng không kịp. Mấy ngày sau tôi đi chụp hình chân thì bị nứt xương đầu gối. Bác sĩ nói là mua đồ nịt lại, hạn chế đi đứng chút xíu, nên tôi đi bằng hai cây nạng".

Theo như chia sẻ của nam nghệ sĩ, do bị tai nạn mà hiện ông khá khó khăn trong việc đi lại, phải nhờ sự trợ giúp của cặp nạng và người thân xung quanh. Trước đó, khi hay tin nam danh hài gặp nạn, con trai lớn của ông là diễn viên Duy Phước cũng liền chạy xuống hiện trường phụ giúp cho cha.