Hải Băng từng đau khổ vì tình yêu, sau 4 năm giã từ showbiz hiện giờ có cuộc sống ra sao?

Hậu trường 23/05/2023 05:00

Hải Băng từng là một giọng ca được nhiều người yêu thích từ năm 2014. Sau 4 năm giã từ làng giải trí người hâm mộ tò mò cuộc sống của nữ ca sĩ hiện giờ ra sao.

Hải Băng được công chúng biết đến nhiều với vai trò ca sĩ, cô cũng tham gia đóng phim và đảm nhiệm các vai diễn trong phim Hương tình, Bão mùa hè, Hợp đồng scandal,...và được đánh giá tốt về khả năng diễn xuất dù xuất thân là một ca sĩ. 

Hải Băng từng đau khổ vì tình yêu, sau 4 năm giã từ showbiz hiện giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 1
Hải Băng được biết đến là một nữ ca sĩ xinh đẹp của VPOP từ năm 2007 đến nay 
Hải Băng từng đau khổ vì tình yêu, sau 4 năm giã từ showbiz hiện giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 2
Hải Băng từng đau khổ vì tình yêu, sau 4 năm giã từ showbiz hiện giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 3
Dù xuất thân là một ca sĩ nhưng diễn xuất của Hải Băng vẫn được đánh giá cao 

Trước khi bắt đầu sự nghiệp solo riêng của mình, cô từng là một thành viên nổi bật trong nhóm nhạc Mây Trắng từ năm 2007 - 2010.  Hải Băng đã có hơn 10 năm ca hát, cô gây ấn tượng qua các ca khúc như: Viên đá nhỏ, Hạc giấy, Cảm giác bên anh...

Hải Băng từng đau khổ vì tình yêu, sau 4 năm giã từ showbiz hiện giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 4
Một trong những HIT lớn của cô chính là ca khúc  Viên đá nhỏ 

Vào tháng 7 năm 2016, Hải Băng kết hôn với nam diễn viên Thành Đạt, hai người đã sinh hai con và có cho nhau một gia đình rất hạnh phúc. Sự nghiệp có thể phát triển vượt bậc thì vào năm 2019, nữ ca sĩ tuyên bố giải nghệ khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối.

Cụ thể, cô chia sẻ từ ngày có con cô cảm thấy mình cần có trách nhiệm với gia đình hơn, vì thế nên cô quyết định từ giã làng giải trí Việt. 

Hải Băng từng đau khổ vì tình yêu, sau 4 năm giã từ showbiz hiện giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 5
Hải Băng kết hôn với nam diễn viên Thành Đạt vào năm 2016 
Hải Băng từng đau khổ vì tình yêu, sau 4 năm giã từ showbiz hiện giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 6
Cô đã hạ sinh 3 người con cho ông xã và tận hưởng một cuộc sống viên mãn 

Những năm qua, Hải Băng đã chuyển hướng sang kinh doanh online và có cuộc sống khá bình yên. Hải Băng và ông xã Thành Đạt thoải mái chia sẻ những hình ảnh đời thường, cách nuôi dạy nhóc tỳ với công chúng. Nữ ca sĩ còn được người hâm mộ khen ngợi bởi luôn dành sự quan tâm và yêu thương đến con riêng của chồng và Diệp Bảo Ngọc. 

Hải Băng từng đau khổ vì tình yêu, sau 4 năm giã từ showbiz hiện giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 7
Hải Băng được khen ngợi hết lời khi dành tình yêu thương cho bé Kid (áo hồng), con riêng của chồng và Diệp Bảo Ngọc

Hải Băng có quan hệ thân thiết với bé Kid - con trai riêng của ông xã Thành Đạt với vợ cũ Diệp Bảo Ngọc. Nhắc đến bé Kid, nữ ca sĩ từng tiết lộ cô không thích Kid gọi mình là mẹ, và luôn nói với bé rằng con chỉ có một người mẹ duy nhất là Diệp Bảo Ngọc. Hành động này của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ càng yêu mến cô nhiều hơn và cho rằng rất ít người có thể làm được như vậy. 

Hải Băng từng đau khổ vì tình yêu, sau 4 năm giã từ showbiz hiện giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 8
Hải Băng từng đau khổ vì tình yêu, sau 4 năm giã từ showbiz hiện giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 9
Hải Băng được nhận xét là một người mẹ hiền, người vợ tốt. 

Trước khi có một cuộc sống viên mãn như ngày hôm nay Hải Băng đã phải trải qua nhiều đau buồn cùng chuyện tình với nam ca sĩ Tiến Dũng (The men). Chuyện tình cả hai từng tốn nhiều giấy mực của truyền thông khi cả hai chia tay năm 2013 sau 3 năm bên nhau do người thứ ba.

Cả hai từng được coi là cặp đôi đẹp trong làng giải trí Việt. Hai bên gia đình cũng từng gặp gỡ và họ cũng dự định tổ chức đám cưới, sinh con vào năm 2014. Tuy nhiên sau đó họ đột ngột chia tay. Cú sốc tình cảm này đã giúp Hải Băng trưởng thành hơn. 

Hải Băng từng đau khổ vì tình yêu, sau 4 năm giã từ showbiz hiện giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 10
Hải Băng từng có chuyện tình ''ồn ào'' với nam ca sĩ Tiến Dũng (The men) 

Sau những khổ đau đã trải qua, cùng sự lương thiện của bản thân nữ ca sĩ giờ đây đã có thể trở thành một người phụ nữ thành công, hạnh phúc. Ở tuổi 34 và là mẹ của 3 nhóc tỳ, Hải Băng vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung. Nữ ca sĩ được Thành Đạt yêu thương, hỗ trợ trong việc chăm con. Những năm gần đây, Thành Đạt cũng đã không còn đi diễn để cùng vợ xây dựng mái ấm nhỏ.   

Hải Băng từng đau khổ vì tình yêu, sau 4 năm giã từ showbiz hiện giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 11
Hải Băng từng đau khổ vì tình yêu, sau 4 năm giã từ showbiz hiện giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 12
Hải Băng từng đau khổ vì tình yêu, sau 4 năm giã từ showbiz hiện giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 13
Hải Băng từng đau khổ vì tình yêu, sau 4 năm giã từ showbiz hiện giờ có cuộc sống ra sao? - Ảnh 14
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