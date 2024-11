'Giọt nước mắt muộn màng' của chân dài An Tây sau bê bối chất cấm: 'Em mất hết sự nghiệp rồi'

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Nguyễn Thị An, tức người mẫu An Tây, bị cơ quan công an TPHCM khởi tố, bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, ngày 14/11.

Theo cơ quan chức năng, An Tây cùng một số người nổi tiếng là ca sĩ Chi Dân, TikToker Nguyễn Đỗ Trúc Phương có liên quan đến chuyên án VN10 - chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam.