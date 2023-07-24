Đề xuất nghệ sĩ Việt phải có bằng chứng cụ thể sử dụng trực tiếp sản phẩm trước khi quảng cáo

Bộ VHTTDL đề xuất bổ sung quy định hoạt động của người có ảnh hưởng như nghệ sĩ, KOLs khi quảng cáo sản phẩm.

Theo thông tin từ Vietnamnet, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) mới có tờ trình số 2767 /BVHTTDL-VHCS gửi Bộ Tư pháp về việc thẩm định đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo. Theo đó, trong dự thảo đề cương, Bộ VHTT&DL đề xuất bổ sung quy định hoạt động của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo có tầm ảnh hưởng - là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, người nổi tiếng hoặc những người có tài khoản mạng xã hội có số lượng đăng ký, theo dõi.

"Hoạt động của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo có tầm ảnh hưởng phải đảm bảo yêu cầu: phải có văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo và phải được tổ chức, cá nhân đó đồng ý, xác nhận vào nội dung quảng cáo trước khi thực hiện; đăng tải ý kiến, cảm nhận về việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ trên trang mạng xã hội khi có bằng chứng cụ thể về việc trực tiếp sử dụng sản phẩm" - dự thảo đề cương nêu rõ. Ngoài ra, dự thảo đề cương cũng nêu rõ việc quảng cáo thực phẩm chức năng phải có công dụng, tác dụng và có khuyến cáo “Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh”, chữ viết phải rõ ràng, có màu tương phản với màu nền. Không sử dụng hình ảnh, thiết bị, trang phục, tên, thư tín của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế, thư cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm.

Ngoài ra, trong tờ trình, Bộ VHTT&DL đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách quản lý hoạt động quảng cáo có yếu tố nước ngoài. Trong đó cho phép các doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài được trực tiếp cung cấp dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam, không bắt buộc phải hợp tác, đầu tư với người kinh doanh dịch vụ quảng cáo của Việt Nam... Nghệ sĩ bất chấp danh tiếng xây dựng bấy lâu, quảng cáo thổi phồng công dụng sản phẩm -

Ảnh: Chụp màn hình Theo thông tin từ báo Công luận, trong thời gian qua, theo phản ánh, hàng loạt nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đi bán hàng, quảng cáo về tiền ảo, thậm chí giới thiệu sản phẩm tâm linh hay mách nhau “địa chỉ” Facebook để xem bói online. Rất nhiều nghệ sĩ bị khán giả chỉ trích vì thổi phồng chức năng của nhiều sản phẩm khi tham gia quảng cáo. Điều khiến khán giả giận dữ là nhiều sản phẩm mà không ít nghệ sĩ tên tuổi quảng cáo có những chức năng đặc biệt như có thể chữa bệnh, khiến nhiều khán giả yêu mến "cả tin" mua để sử dụng mà không đạt hiệu quả như mong muốn. Không ít nghệ sĩ đã phải lên tiếng xin lỗi khán giả vì quảng cáo công dụng quá đà cho các sản phẩm. Qua lời quảng bá của nghệ sĩ, sản phẩm bỗng trở thành thuốc tiên chữa bách bệnh. Sau đó, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo sản phẩm không đúng công dụng như quảng cáo. Trong thời gian qua, không ít nghệ sĩ dính "lùm xùm" quảng cáo sai sự thật có thể kể đến như NSND Hồng Vân, MC Cát Tường...

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