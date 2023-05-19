Dùng sự nổi tiếng để quảng cáo 'lố', nghệ sĩ bị xử phạt ra sao?

Theo thông tin từ Báo Đại Đoàn Kết, hiện trong làng giải trí , có nhan nhản trường hợp nghệ sĩ “thổi phồng” công năng của các sản phẩm từ quảng cáo sữa, thuốc chữa bệnh xương khớp và cả quảng cáo trá hình hoạt động “bói toán tử vi ”.

Nghệ sĩ là người có tầm ảnh hưởng, nên mức độ lan tỏa rất cao. Việc nghệ sĩ kiếm tiền từ hoạt động quảng cáo là hoàn toàn hợp pháp. Tuy nhiên, không ít người nổi tiếng có thể vì thiếu hiểu biết, dễ dãi hay vì lợi ích trước mắt mà không kiểm chứng nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm đã vô tình tiếp tay cho những hành vi vi phạm pháp luật, lừa dối người tiêu dùng.

Trước đó, một NSND nổi tiếng từng xin lỗi khán giả khi quảng cáo về một viên sủi thảo dược. Cô giới thiệu thực phẩm chức năng này có tác dụng phòng các loại bệnh u xơ, cân bằng nội tiết tố. Tuy nhiên, sản phẩm này đã bị Cục An toàn thực phẩm cảnh báo không đúng công dụng như quảng cáo.

Gần đây nhất, hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi khiến dư luận xôn xao khi xuất hiện trong clip quảng cáo liệu trình “siêu giảm béo” sai sự thật của một phòng khám tại TP Hồ Chí Minh. Cơ sở này sau đó đã bị xử phạt và tước giấy phép hoạt động, tuy nhiên các nghệ sĩ tham gia tiếp tay vẫn không hề có phản hồi trước công chúng.

Một NSND từng quảng cáo công dụng 'kỳ diệu' của sản phẩm viên sủi thảo dược - Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Sau khi bị báo chí lên án, nhiều người nổi tiếng đã âm thầm xóa bài viết, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều này cho thấy sự thiếu trách nhiệm, lợi dụng niềm tin của công chúng để trục lợi từ vi phạm pháp luật.

Thông tin từ Báo Người Lao Động, luật sư Cao Thế Luận, Công ty Luật TNHH Kao Kiến khẳng định, quảng cáo sai sự thật là hành vi bị cấm đã được quy định trong các bộ luật, thông tư và nghị định.

Cụ thể, điều 8 Luật Quảng cáo 2012 sửa đổi, bổ sung 2018 có quy định về các hành vi bị cấm, trong đó có: "Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố".

Việc quảng cáo sai sự thật có thể bị phạt tiền từ 60 đến 80 triệu đồng, theo khoản 5 điều 34 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP.

Hành vi quảng cáo gian dối còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 197 Bộ Luật hình sự 2015 (tội Quảng cáo gian dối).

Một luật sư trực thuộc Đoàn Luật sư TP HCM cũng nhấn mạnh, để bảo vệ người tiêu dùng được sử dụng đúng, an toàn về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ liên quan đến việc quảng cáo, có thể tuỳ vào động cơ, mục đích của tổ chức, cá nhân khi thực hiện việc "quảng cáo sai sự thật" "cung cấp thông tin sai" "dùng thủ đoạn gian dối khác" để xem xét, xử lý đối với hành vi đó được quy định tại các Điều 197 tội Quảng cáo gian dối và Điều 198 tội Lừa đảo khách hàng.

Như vậy, tùy vào từng hành vi vi phạm, mức độ vi phạm cụ thể mà cơ quan chức năng sẽ xem xét áp dụng tội danh phù hợp.

Trong cả hai tội danh nêu trên, thì tổ chức, cá nhân cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà sử dụng các cá nhân nghệ sĩ, người có ảnh hưởng nhất định trong một số lĩnh vực (gọi chung là người nổi tiếng) sẽ bị truy cứu với vai trò là người chủ mưu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội, còn người nổi tiếng có thể bị xem xét là đồng phạm với vai trò người giúp sức.