Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam đã chính thức có phản hồi về vụ việc ồn ào liên quan 2 diễn viên của đơn vị này bị tố ngoại tình, đánh ghen.

Theo thông tin từ Tạp chí Phụ nữ mới, vài ngày gần đây, cư dân mạng chia sẻ rầm rộ đoạn clip nam diễn viên thuộc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam bị một người phụ nữ đánh ghen. Được biết người phụ nữ là T.D, vợ nam diễn viên. Anh bị vợ tố ngoại tình với đồng nghiệp làm cùng nhà hát, tên T.L. Người phụ nữ tên T.D cho biết hiện tại mình và con trai tạm ổn. Còn về clip đang lan truyền trên MXH, cô đính chính thông tin sự việc không diễn ra trước nhà hát mà là trước khách sạn, nơi đoàn diễn lưu trú.

Hình ảnh được cắt từ đoạn clip đánh ghen gây xôn xao MXH - Ảnh: Phụ nữ mới Trước khi quyết định xuống xe giải quyết vấn đề, T.D đã ngồi trên xe khóc 1 tiếng đồng hồ: “Mình hiểu là mình chỉ có 2 lựa chọn, 1 là bước xuống xe đối mặt và chấm dứt mọi chuyện, 2 là im lặng quay về nhà với con. Khi xuống xe, mình còn thấy chồng nhắn tin để cô ta chạy trước rồi xua tay đuổi mình, không dám đối diện, mình đã rất thất vọng”. Chia sẻ rõ hơn về tình yêu và hôn nhân của 2 vợ chồng, T.D tiết lộ cả hai quen và yêu nhau khi cô học đại học năm thứ 2. Tính đến nay cặp đôi đã có 10 năm bên nhau, gồm 8 năm yêu và 2 năm kết hôn.

Trong suốt cuộc hôn nhân, T.D luôn tin ttưởng và không bao giờ nghi ngờ đối phương. Cho đến khoảng 5 tháng trước, chính T.D phát hiện ra chồng có người khác, khi đó con trai của cả hai mới được 4 tháng tuổi. Hiện tại vợ chồng T.D đã thống nhất đường ai nấy bước, cô là người nhận nuôi con trai. “Thời gian vừa rồi khiến mình suy sụp tinh thần, công việc chậm tiến độ nên mình cũng sẽ cố gắng thu xếp mọi chuyện sớm nhất để tập trung công việc, kiếm tiền lo cho con” - T.D nói thêm. Người phụ nữ T.D đính chính thông tin sự việc không diễn ra trước nhà hát mà là trước khách sạn, nơi đoàn diễn lưu trú - Ảnh: Tiền Phong Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam - xác nhận rằng Nhà hát đã tạm thời cho hai diễn viên tên T và L nghỉ việc để giải quyết ổn thỏa chuyện cá nhân. Các quyết định sau đó của Nhà hát sẽ dựa trên quy trình làm việc cụ thể, với đầy đủ bằng chứng, lý lẽ liên quan đến vụ việc.

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