Dòng tâm sự đầu tiên của danh hài Chí Tài sau 14 ngày cách ly tập trung

Hậu trường 17/04/2020 13:39

Sau khi rời khỏi khu cách ly tập trung, danh hài Chí Tài viết dòng chia sẻ gửi lời cảm ơn đến y bác sĩ và những người đã cống hiến hết mình vì công tác phòng chống dịch Covid-19.

Sau chuyến bay trở về từ Mỹ ngày 21/3, danh hài Chí Tài được cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Đến nay, nam danh hài đình đám đã kết thúc quá trình cách ly được 11 ngày.

Vốn là người kín tiếng, Chí Tài không đăng tải bất kỳ điều gì lên mạng xã hội. Mọi người chỉ biết thông tin và hình ảnh nam danh hài tại nơi cách ly thông qua bài viết được một fan chia sẻ.

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Dù nghệ sĩ Chí Tài đeo khẩu trang kỹ lưỡng trong khu cách ly tập trung, nhưng vẫn có người nhận ra và xin chụp ảnh - Ảnh: FB

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Một số hình ảnh khác của anh tại khu cách ly được dân mạng đăng tải - Ảnh: FB 

Ít giờ trước, nghệ sĩ Chí Tài bất ngờ có động thái đầu tiên trên trang Fanpage chính thức của mình. Anh đăng tải bức ảnh chụp cùng đội ngũ y bác sĩ của khu cách ly và gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người đã chăm sóc, giúp đỡ mình suốt thời gian này. Đồng thời, nam danh hài cũng bày tỏ lòng cảm kích trước sự hy sinh và cống hiến của những người tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Danh hài Chí Tài viết: “Vậy là đã 11 ngày, từ lúc Chí Tài từ trại cách ly về đến nhà. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Chí Tài, và cảm ơn các y bác sĩ, các nhân viên phục vụ, và toàn bộ những người tham gia tuyến đầu phục vụ công tác chống Covid, đã hy sinh hết mình vì mỗi người dân, cùng nhau đẩy lùi dịch Covid-19. Một lần nữa, Chí Tài chân thành cảm ơn đến tất cả".

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Hình ảnh vừa được nam danh hài chia sẻ sau khi trở về nhà - Ảnh: FB

Bài viết của nghệ sĩ Chí Tài thu hút sự quan tâm của đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ. Mọi người gửi lời chúc sức khỏe đến anh trong mùa dịch.

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Từ khóa:   Chí Tài nghệ sĩ Chí Tài tình hình dịch Covid-19

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