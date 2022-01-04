Trước sự việc đau lòng này, nhiều sao Việt cũng đã lên tiếng bày tỏ quan điểm cá nhân và không tránh khỏi xót xa cho bé gái. Mới đây, vào chiều 4/1, Diệp Lâm Anh cũng đã có động thái về vụ việc này.

Nữ ca sĩ/diễn viên/người mẫu Diệp Lâm Anh - Ảnh: Internet

Cụ thể, trên Instagram cá nhân, chân dài đã đăng tải hình ảnh gia đình bé và kèm theo dòng chú thích: "Nghịch lý của những kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà lại luôn tỏ ra là tràn đầy yêu thương, là bầu trời đạo lý, là người biết suy nghĩ cho nhau lắm". Động thái này của Diệp Lâm Anh nhanh chóng thu hút sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng.

Bài đăng của Diệp Lâm Anh - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù không rõ, nữ ca sĩ/diễn viên đang muốn ám chỉ điều gì, song CĐM dễ dàng nhận ra Diệp Lâm Anh cũng vô cùng bức xúc khi biết về hành động tàn nhận của dì ghẻ và thái độ thờ ơ, tiếp tay của chính bố đẻ nạn nhân.