Liên quan đến vụ việc, trong tối cùng ngày, báo Người Lao Động đưa tin, liên ngành tố tụng gồm Công an TP.HCM, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM và Tòa án Nhân dân TP.HCM đã họp khẩn vụ bé gái 8 tuổi - N.T.V.A. bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong tại quận Bình Thạnh.

Hình ảnh cư dân xung quanh khu nhà bé gái V.A. thắp nến, đặt hoa sau khi bé tử vong - Ảnh: Tôi là dân Bình Thạnh

Theo nguồn tin trên, nội dung buổi họp liên ngành của 3 cơ quan tố tụng TP.HCM nhằm trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến vụ án cháu N.T.V.A. bị bạo hành.

Cho tới thời điểm hiện nay, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vẫn đang thụ lý vụ án "Hành hạ người khác" do Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh khởi tố đối với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang và ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, cha ruột cháu V.A) với vai trò đồng phạm. Phía Công an TP.HCM, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ là đơn vị trực tiếp điều tra vụ án này.