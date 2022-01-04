Diệp Lâm Anh đăng đàn vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành, nhấn mạnh nghịch lý về 'những kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình'

Hậu trường 04/01/2022 21:14

Mới đây, Diệp Lâm Anh cũng đã có động thái về vụ việc bé gái 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành đang gây bức xúc cõi mạng.

Suốt gần 1 tuần vừa qua, dư luận liên tục đổ dồn sự quan tâm chú ý vào vụ việc bé gái 8 tuổi V.A. bị dì ghẻ bạo hành dã man tới chết.

Trước sự việc đau lòng này, nhiều sao Việt cũng đã lên tiếng bày tỏ quan điểm cá nhân và không tránh khỏi xót xa cho bé gái. Mới đây, vào chiều 4/1, Diệp Lâm Anh cũng đã có động thái về vụ việc này.

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Nữ ca sĩ/diễn viên/người mẫu Diệp Lâm Anh - Ảnh: Internet

Cụ thể, trên Instagram cá nhân, chân dài đã đăng tải hình ảnh gia đình bé và kèm theo dòng chú thích: "Nghịch lý của những kẻ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà lại luôn tỏ ra là tràn đầy yêu thương, là bầu trời đạo lý, là người biết suy nghĩ cho nhau lắm". Động thái này của Diệp Lâm Anh nhanh chóng thu hút sự chú ý và quan tâm của cư dân mạng.

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Bài đăng của Diệp Lâm Anh - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù không rõ, nữ ca sĩ/diễn viên đang muốn ám chỉ điều gì, song CĐM dễ dàng nhận ra Diệp Lâm Anh cũng vô cùng bức xúc khi biết về hành động tàn nhận của dì ghẻ và thái độ thờ ơ, tiếp tay của chính bố đẻ nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc, trong tối cùng ngày, báo Người Lao Động đưa tin, liên ngành tố tụng  gồm Công an TP.HCM, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM và Tòa án Nhân dân TP.HCM đã họp khẩn vụ bé gái 8 tuổi - N.T.V.A. bị mẹ kế bạo hành dẫn đến tử vong tại quận Bình Thạnh.

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Hình ảnh cư dân xung quanh khu nhà bé gái V.A. thắp nến, đặt hoa sau khi bé tử vong - Ảnh: Tôi là dân Bình Thạnh

Theo nguồn tin trên, nội dung buổi họp liên ngành của 3 cơ quan tố tụng TP.HCM nhằm trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến vụ án cháu N.T.V.A. bị bạo hành.

Cho tới thời điểm hiện nay, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vẫn đang thụ lý vụ án "Hành hạ người khác" do Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh khởi tố đối với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang và ông Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, cha ruột cháu V.A) với vai trò đồng phạm. Phía Công an TP.HCM, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ là đơn vị trực tiếp điều tra vụ án này.

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