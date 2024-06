Diễn viên Hoài An nhuận sắc ở tuổi 50: Ly hôn vì chồng vũ phu, từng chạy xe, bán giày dép để một mình nuôi con

Với gương mặt hiền hậu, má lúm đồng tiền duyên dáng, Hoài An thường được giao những vai phụ nữ cam chịu, lận đận, vất vả. Dù không phải là một diễn viên ngôi sao đình đám nhưng Hoài An từng rất đắt show. Nhờ không kén chọn vai diễn nên bình quân mỗi năm chị đóng khoảng 15 phim.

Vài năm gần đây, Hoài An hạn chế nhận phim. Chị chỉ nhận 1 tới 2 phim mỗi năm. Lý do là vì Hoài An bị viêm tuyến lệ, cần được nghỉ ngơi một thời gian dài, tránh khóc nhiều. Nữ diễn viên từng cho biết, chị ưu tiên nhận vai hài, cá tính để không phải khóc nhiều vì khóc một chút, mắt chị sẽ bị mờ. Bên cạnh đó, Hoài An cũng không muốn hợp tác với các nhà sản xuất thiếu uy tín, nợ lương, nợ tiền của diễn viên.

Diễn viên Hoài An sinh năm 1974 tại Hà Nội. Chị bắt đầu đến với nghiệp diễn xuất từ năm 1995 sau khi tham gia lớp huấn luyện nghệ thuật diễn xuất do Hội Điện ảnh TP.HCM tổ chức. Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Hoài An để lại dấu ấn là một nữ nghệ sĩ tận tâm, tâm huyết với nghề và nói không với những ồn ào.

Ngoài đi diễn, Hoài còn An tập trung phát triển kinh doanh online. Ban đầu, chị xem đây là công việc tay trái, kiếm thêm tiền lúc nhàn rỗi. Tuy nhiên, hiện tại nguồn thu từ bán hàng online của chị còn tốt hơn thu nhập đi đóng phim giúp cô không bị áp lực về tài chính. Hoài An có thể tự do lựa chọn bộ phim, vai diễn phù hợp với mình để đảm nhận và đầu tư cho vai diễn chỉnh chu hơn.

Sự nghiệp khá rộng mở nhưng dời tư của Hoài An lại gặp không ít thăng trầm. Chị từng kết hôn nhưng cuộc hôn nhân đổ vỡ chóng vánh khi cậu con trai mới 2 tuổi. Hoài An từng tâm sự, chồng chị có tính vũ phu. Thậm chí, ngay cả khi đã dọn về nhà mẹ ruột ở, chồng cũ vẫn tìm tới gây gổ, bạo hành.

Sau ly hôn, Hoài An ra đi trắng tay, bươn chải đủ nghề để một mình nuôi lớn con trai. Ít ai biết, nữ diễn viên đã từng chạy xe ôm, bán giày dép, làm bánh kẹo,.. để trang trải cuộc sống. Hoài An thừa nhận bản thân thiếu may mắn trong tình yêu vì mỗi khi định gắn bó với ai thì lại có chuyện buồn ập đến. Sau cuộc hôn nhân này, Hoài An cũng có mối tình 4 năm sâu đậm. Lúc hai người chuẩn bị kết hôn thì bạn trai chị đột ngột qua đời.

Trải lòng về chuyện tình này, nữ diễn viên từng chia sẻ: "Khi tôi đang dạy lớp diễn viên thì người nhà báo tin anh mệt, phải vào nhập viện. Đến tối, tôi vào thăm, anh đã bị hôn mê. Chỉ 4 ngày sau, anh qua đời". Hoài An mất một thời gian khá dài hụt hẫng, hoang mang khi bạn trai ra đi.

Đó là khoảng thời gian khó khăn, cùng cực của chị nhưng vẫn phải kiên cường vì không muốn con trai lo lắng cho mẹ. Thời điểm đó, Hoài An còn bị thất nghiệp 6 tháng, không có tiền trả góp xe hơi, phải vay mượn người quen.

Sau này, Hoài An yêu một Việt kiều Mỹ. Chuẩn bị kết hôn và sang Mỹ định cư thì lại chia tay. Trải qua nhiều thăng trầm trong tình cảm, Hoài An nghĩ mình hợp với cuộc sống độc thân. Nhiều lúc, nữ diễn viên cũng thấy cô đơn, thấy buồn về đường tình duyên của mình nhưng đi từ thiện nhiều, chứng kiến nhiều hoan cảnh khó khăn, chị lại thấy mình may mắn.

Hiện tại, bước sang tuổi ngũ tuần, nữ diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc ngày càng trẻ trung, rạng rỡ. Hoài An cho rằng một trong những cách khiến phụ nữ trông trẻ hơn là chăm sóc làn da khỏe khoắn. Bên cạnh việc luôn làm sạch, tẩy trang trước khi đi ngủ, diễn viên đắp mặt nạ, dùng dưỡng chất cấp ẩm.

Diễn viên cũng chăm sóc da toàn thân bằng cách xông hơi một tuần hai lần với nước nấu từ gừng và sả. Ban ngày, chị thực hiện bốn bước lên da gồm lớp toner (nước cân bằng da), serum (tinh chất dạng lỏng chứa các vi dưỡng chất và khoáng chất), kem chống nắng. Thi thoảng, chị đi spa để tẩy tế bào chết.

Không chỉ đẹp từ bên ngoài, Hoài An còn chăm sóc cơ thể từ bên trong. Chị giữ gìn vóc dáng bằng cách lắc vòng, đạp xe. "Tôi tập thể dục nhẹ nhàng, đều đặn mỗi ngày khoảng 30 phút" - người đẹp chia sẻ.

Ngoài ra, Hoài An không ăn kiêng, chỉ hạn chế thức ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, tinh bột và không ăn khuya. Trên màn ảnh, khán giả thường thấy diễn viên vào những vai phụ nữ cam chịu, khắc khổ với áo bà ba sờn vai. Tuy nhiên, ngoài đời, chị lại có phong cách ăn mặc thời trang trẻ trung như quần jeans kết hợp áo thun, phông hoặc các kiểu jumpsuit, đồ thể thao.

Hoài An nói, ở tuổi U50, cô dành nhiều thời gian hơn cho bản thân mình. Bên cạnh đó, cô suy nghĩ tích cực, giữ tinh thần lạc quan và xem đó là yếu tố cần thiết để giữ gìn nhan sắc. Chị vẫn đi diễn, vẫn phát triển công việc kinh doanh.

Hiện tại, con trai Hoài An đã 24 tuổi, đã trưởng thành và có công việc ổn định với mức lương đủ lo được cho bản thân. Chị lấy con là niềm vui, là động lực, là chỗ dựa tinh thần, cũng là niềm tự hào.