Dàn sao Việt được vệ sĩ 'tháp tùng' đi diễn, người được khen nức nở, người bị nói 'ố dề'

Gần đây, câu chuyện Thanh Thảo xuất hiện với dàn vệ sĩ "đông hơn cả fan" gây xôn xao dân mạng. Trong đoạn video được nữ ca sĩ chia sẻ lên mạng, dàn vệ sĩ hàng chục người mặc vest, đeo khẩu trang đen, theo sát cô tại một sự kiện ở Huế hôm 7/6.

Là những gương mặt đình đám của làng giải trí , các sao Việt luôn được người hâm mộ vây kín mỗi dịp xuất hiện. Chính vì vậy, họ luôn cần mang theo vệ sĩ để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Một số ngôi sao được khen ngợi có hành động tinh tế, số khác lại gây ''chướng mắt'' cho người hâm mộ bởi vì ''làm màu''.

Trước những tranh cãi của dân mạng, ngày 12/6, Thanh Thảo quyết định lên tiếng trên trang cá nhân. Ca sĩ cho biết dàn vệ sĩ hộ tống trong video không phải do cô bỏ tiền thuê như những đồn đoán mà là đội vệ sĩ do Ban Tổ chức chương trình thuê để bảo vệ an ninh cho khách mời.

Hình ảnh này đã làm dấy lên tranh cãi khi một số khán giả cho rằng Thanh Thảo đang "làm lố" vì ở tình huống nữ ca sĩ xuất hiện hoàn toàn không có fan vây quanh nên việc hộ tống này là "không cần thiết"

Nữ ca sĩ khẳng định thêm, cô thích được khán giả chào đón, vây quanh chụp hình khi xuất hiện chứ không hề có ý muốn ngăn cản. "Thời buổi này, thuê vệ sĩ đi theo ngăn cản làm chi?", ca sĩ nói.

''Búp bê'' Thanh Thảo lên tiếng đính chính đó là dàn vệ sĩ của sự kiện cô tham gia.

Binz

Trong một show diễn quy tụ nhiều ngôi sao đình đám diễn ra tại Đà Nẵng vừa qua, netizen đã truyền tay nhau clip Binz xuất hiện cùng đội ngũ vệ sĩ vô cùng hùng hậu.

Đếm "sương sương" cũng phải đến gần 20 người hộ tống nam rapper tiến vào bên trong khu vực tổ chức sự kiện. Có thể thấy, Binz khá cẩn trọng trong việc bảo đảm an toàn và sự riêng tư mỗi khi xuất hiện, tránh những trường hợp không mong muốn xảy ra.

Nam rapper đình đám của Vbiz, Binz cũng không thoát khỏi những lần ''soi mói'' khi vệ sĩ hộ tống

Binz và dàn vệ sĩ đông đúc khiến người hâm mộ cho rằng nam rapper đang ''làm lố''

Thế nhưng điều đáng nói là đêm nhạc không hề đông đúc khán giả như tưởng tượng, mà ngược lại còn rất thưa thớt, dù tổ chức ở khu vực nhà thi đấu rộng rãi nhưng lượng người hâm mộ có mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Buổi biểu diễn thưa thớt khán giả của Binz

Bên cạnh đó, màn xuất hiện của Binz dù được mong chờ nhất nhưng cũng chỉ chóng vánh với 2 bài hát rồi anh cũng rút lui. Vì lẽ đó, nhiều người cho rằng việc Binz cẩn thận quá mức như vậy là thừa thãi.

Tháng 4/2020, Binz từng có màn xuất hiện gây chú ý khi được hàng chục vệ sĩ hộ tống dù xung quanh không có khán giả

Sơn Tùng MTP

Là một trong những ca sĩ nổi tiếng hàng đầu của làng nhạc Việt, Sơn Tùng M-TP luôn thu hút lượng khán giả đông đảo mỗi lần xuất hiện. Ở mọi sự kiện lớn nhỏ, giọng ca gốc Thái Bình luôn có đội ngũ an ninh đông đảo theo sát.

Đa số khán giả nhận xét việc Sơn Tùng M-TP được che chắn, bảo vệ là cần thiết bởi anh có cả "fan cuồng" lẫn "anti-fan". Nếu không có vệ sĩ bảo vệ, các fan có thể làm phiền dẫn đến nhiều tình huống quá khích diễn ra.

Nam ca sĩ nổi đình đám của dòng nhạc VPop, Sơn Tùng MTP

Sơn Tùng thường xuyên cần đến vệ sĩ mới có thể thoát khỏi sự phấn khích của fan

Tuy nhiên, không chỉ tại nơi công cộng mà kể cả trong hậu trường quay video âm nhạc hay địa điểm tổ chức sự kiện được bảo mật cao, Sơn Tùng M-TP cũng có đội ngũ vệ sĩ đông đảo vây quanh hỗ trợ. Điều này khiến một số khán giả nhận xét là "thừa thãi", "lãng phí".

Sơn Tùng M-TP cũng có đội ngũ vệ sĩ đông đảo vây quanh hỗ trợ những lúc không cần thiết

Tháng 3/2021, đoạn video Sơn Tùng M-TP xuất hiện với dàn vệ sĩ cầm ô vây quanh che chắn đã gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Khi nam ca sĩ bước xuống xe, các vệ sĩ nhanh chóng bước tới che ô màu đen, không để lọt hình ảnh anh ra ngoài. Đội ngũ an ninh còn tỏ thái độ gay gắt khi các fan giơ điện thoại quay phim, chụp hình. Chính điều này khiến Sơn Tùng bị cho là "làm quá vấn đề".

Các vệ sĩ che ô màu đen để đảm bảo hình ảnh Sơn Tùng không lọt vào ống kính máy quay của người hâm mộ

Hải Tú

Cùng với Sơn Tùng, "gà cưng" độc quyền trong công ty của Sơn Tùng MTP cũng từng khiến dư luận xôn xao khi xuất hiện cùng dàn vệ sĩ hùng hậu.

Thời điểm Hải Tú mới về đầu quân cho công ty của Sơn Tùng và trở thành diễn viên độc quyền, cô đã có một màn xuất hiện gây tranh cãi tại một buổi họp báo. Ngay từ khi bước xuống khỏi xe, đã có dàn vệ sĩ bung ô đen che chắn, ngăn chặn phóng viên chụp hình, bảo vệ nghiêm ngặt như siêu sao.

Hải Tú là một talent thuộc công ty MTP Entertaiment (Sơn Tùng MTP làm chủ tịch)

Hải Tú xuống xe là đã có vệ sĩ che chắn mặc dù độ nổi tiếng của cô nàng lúc này chỉ mới là ''tân binh'' Vbiz

Khi tiến vào bên trong khu vực tổ chức họp báo, đếm “sương sương” cũng có hơn chục người đi theo hộ tống Hải Tú. Đáng chú ý là biểu cảm và thái độ của cô hệt như những ngôi sao hạng A, không hề giao lưu với truyền thông mà chỉ giữ khuôn mặt “lạnh như tiền”. Điều này khiến hình ảnh người đẹp bị xấu đi không ít, vì nhiều người cho rằng cô chỉ là một diễn viên mới debut, không có sức ảnh hưởng đến mức phải mang phong thái Idol.

Hải Tú bị chỉ trích vì thần thái như một siêu sao hạng A dù mới được debut không lâu

Jack (J97)

Trước khi "ở ẩn" vì scandal, Jack từng là một ngôi sao đình đám của làng nhạc Việt. Chính vì vậy, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, anh thường được công ty ưu ái thuê cho hẳn một đội vệ sĩ hùng hậu.

Nam ca sĩ Jack với nhiều bài HIT trăm triệu view

Vào tháng 12/2020, Jack từng gây tranh cãi khi tham dự một sự kiện. Cụ thể, trong lúc các nghệ sĩ khác đều đi bộ vào sảnh, Jack lại lái thẳng xe vào trong, sau đó được dàn vệ sĩ hùng hậu mở cửa, hộ tống. Hành động này của giọng ca Sóng gió khiến cư dân mạng phản ứng dữ dội, cho rằng anh đang cố "làm màu" khi thuê quá nhiều người, xuất hiện chiếm hết spotlight.

Jack bị cộng đồng mạng cho rằng anh đang cố "làm màu" khi thuê quá nhiều người, xuất hiện chiếm hết spotlight

Nguyễn Thúc Thùy Tiên

Trở về hậu đăng quang Miss Grand International 2021, Thùy Tiên đã có nhiều hoạt động nổi trội tại quê nhà. Ngày 11/1/2022 vừa qua, nàng hậu đã có buổi diễu hành ăn mừng chiến thắng đi qua nhiều con đường lớn tại TP.HCM. Sau đó, Thùy Tiên quay về nhà thi đấu Phú Thọ để tham gia sự kiện giao lưu trực tiếp với người hâm mộ.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên là Miss Grand International 2022

Thùy Tiên quay về nhà thi đấu Phú Thọ để tham gia sự kiện giao lưu trực tiếp với người hâm mộ.

Xuất hiện giữa hàng ngàn khán giả, Thùy Tiên diện áo dài màu vàng, mang sash và đôi hoa tai ngọc bích, đội vương miện Miss Grand International bản gốc có giá khoảng 12 tỷ đồng. Chính vì thế, nàng hậu được dàn vệ sĩ vô cùng hùng hậu hộ tống vào trong khán đài.

Màn xuất hiện hoành tráng của Thùy Tiên khiến nhiều người hâm mộ trầm trồ, đậm chất của một ngôi sao quốc tế. Đồng thời, cô nàng cũng được nhiều người khen ngợi bởi hành động tinh tế, chuẩn một hoa hậu khi liên tục vẫy tay chào, thậm chí cúi nhẹ người cảm ơn người hâm mộ.

Nàng hậu liên tục cảm ơn, cúi chào, vẫy tay biết ơn người hâm mộ vì đã đến

Mỹ Tâm

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm đã có được một sự nghiệp vô cùng đáng ngưỡng mộ và fan của cô trải dọc khắp cả trong và ngoài nước. Vì lẽ đó mà việc đảm bảo an toàn cho người đẹp trong suốt quá trình chạy show là vô cùng cần thiết. Mỗi lần cô xuất hiện ở đâu đều có đông đảo người hâm mộ, nếu không có sự trợ giúp của các vệ sĩ thì chắc sẽ vô cùng khó khăn cho nàng “họa mi tóc nâu” rời khỏi sự kiện.

Mỹ Tâm nổi tiếng là một trong những ca sĩ rất trân trọng tình cảm của fan

Thế nhưng ở Mỹ Tâm luôn có những thứ khiến người khác ấm lòng, đẹp đẽ như chính cái tên của cô. Dù dàn vệ sĩ bảo vệ hùng hậu nhưng người đẹp luôn dặn dò kỹ lưỡng, không để cho khán giả của mình bị tổn thương. Đôi lần vệ sĩ có phản ứng hơi thái quá với người hâm mộ, Mỹ Tâm liền lập tức cản lại, nhẹ nhàng ân cần với fan, khiến ai nấy đều cảm phục và ngày càng yêu mến cô hơn.

''Họa mi tóc nâu'' dặn dò vệ sĩ hãy luôn nhẹ nhàng, ăn nói lịch sự với fan của mình