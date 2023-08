Dàn sao Việt được vệ sĩ 'tháp tùng' đi diễn, người được khen nức nở, người bị nói 'ố dề'

Thanh Thảo xuất hiện với dàn vệ sĩ "đông hơn cả fan" gây xôn xao dân mạng

Hình ảnh này đã làm dấy lên tranh cãi khi một số khán giả cho rằng Thanh Thảo đang "làm lố" vì ở tình huống nữ ca sĩ xuất hiện hoàn toàn không có fan vây quanh nên việc hộ tống này là "không cần thiết"

Trước những tranh cãi của dân mạng, ngày 12/6, Thanh Thảo quyết định lên tiếng trên trang cá nhân. Ca sĩ cho biết dàn vệ sĩ hộ tống trong video không phải do cô bỏ tiền thuê như những đồn đoán mà là đội vệ sĩ do Ban Tổ chức chương trình thuê để bảo vệ an ninh cho khách mời.