Đàm Vĩnh Hưng bị CĐM chỉ trích dữ dội khi nằm đè lên người nam nhạc công, vừa hát vừa vắt chéo chân "khó hiểu"

Hậu trường 09/03/2022 14:12

Hành động "khó hiểu" của Đàm Vĩnh Hưng khi đang biểu diễn trên sân khấu khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng và gây nên khá nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

 

Sau loạt ồn ào từ thiện, Đàm Vĩnh Hưng liên tục chạy show và tiết lộ mình vẫn rất đắt show ca nhạc. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ thường xuyên cập nhật những những khoảnh khắc trong các đêm diễn, tuy nhiên, sau loạt lùm xùm, những động thái của Đàm Vĩnh Hưng luôn được soi kỹ càng và thường được CĐM đem ra bàn luận. 

Đáng nói, mới đây, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục gây bàn tán xôn xao khi tự tay đăng tải trên kênh TikTok của mình đoạn clip hát live tại một phòng trà. Trong đoạn clip, Đàm Vĩnh Hưng có hành động gây khó hiểu khi nằm trườn ra sàn nhà vắt chân hát.

Đàm Vĩnh Hưng bị CĐM chỉ trích dữ dội khi nằm đè lên người nam nhạc công, vừa hát vừa vắt chéo chân 'khó hiểu' - Ảnh 1

Cụ thể, khi một nam nhạc công thổi kèn Saxophone đã nằm ngửa ra sân khấu để diễn cùng ban nhạc. Đàm Vĩnh Hưng cũng nằm ngửa ra bên cạnh để hát, không những vậy, được một lát, nam ca sĩ còn di chuyển hẳn sang bên nam nhạc công, nằm đè lên người vừa hát vừa vắt ngang chân. 

Nhiều khán giả có mặt tại đêm nhạc đã dùng điện thoại để quay lại khoảnh khắc này. Phía dưới bình luận, CĐM để lại nhiều chỉ trích trước hành động "khó hiểu" này của nam ca sĩ, nhiều người cho rằng anh "không tôn trọng khán giả". Kèm theo đó là hàng loạt ý kiến "cà khịa" nam ca sĩ về ồn ào từ thiện trước đây.

Đàm Vĩnh Hưng bị CĐM chỉ trích dữ dội khi nằm đè lên người nam nhạc công, vừa hát vừa vắt chéo chân 'khó hiểu' - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng bị CĐM chỉ trích dữ dội khi nằm đè lên người nam nhạc công, vừa hát vừa vắt chéo chân 'khó hiểu' - Ảnh 3

Đây không phải là lần đầu tiên Đàm Vĩnh Hưng bị cộng đồng mạng chỉ trích "không tôn trọng khán giả". Trước đó, nam ca sĩ từng đôi co với cộng đồng mạng bằng những lời lẽ gay gắt như xưng hô mày - tao, tuyên bố mình là "vùng đất cấm".

Phát ngôn ngông cuồng này của Đàm Vĩnh Hưng đến nay vẫn thường xuyên được CĐM đem ra ném đá nam ca sĩ tơi tả, có thể nói, sau loạt ồn ào, dù vẫn đắt show ca hát, thế nhưng Đàm Vĩnh Hưng đã mất hình tượng ở trong lòng khán giả. 

Đàm Vĩnh Hưng bị CĐM chỉ trích dữ dội khi nằm đè lên người nam nhạc công, vừa hát vừa vắt chéo chân 'khó hiểu' - Ảnh 4

Hiện tại, đoạn clip Đàm Vĩnh Hưng vừa hát vừa nằm lên người nam nhạc công vẫn đang được chia sẻ và bàn tán trong các hội nhóm trên mạng xã hội.

 

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