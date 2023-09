Đã có vợ hẳn hoi nhưng Trường Giang vẫn phải nằm co ro dịp lễ, cô đơn bấm điện thoại một mình

Trường Giang khiến nhiều người bật cười khi hé lộ khoảnh khắc nằm co ro một mình trên ghế, không được cùng vợ đi du lịch xa.

Những ngày cuối năm, nhiều gia đình nghệ sĩ chọn đi du lịch nghỉ ngơi thư giãn sau thời gian dài bận rộn. Tuy nhiên, gia đình Trường Giang - Nhã Phương lại chọn cách nghỉ lễ bình yên ngay tại nhà. Cặp đôi cũng chẳng làm tiệc tùng hoành tráng mà chỉ nằm ngủ, chụp ảnh selfie và bấm điện thoại. Thậm chí, Trường Giang còn bị bà xã dìm hàng khoảnh khắc nằm co ro trên ghế đọc báo trông khá tội nghiệp.

Ngay sau đó, "Mười Khó" cũng đăng bức ảnh hài hước này lên Facebook và than thở với fan "Team nghỉ lễ ở nhà bấm điện thoại điểm danh nào”. Bài đăng của Trường Giang lập tức nhận về hàng ngàn lượt like và bình luận động viên. Không ít cư dân mạng cho rằng, Nhã Phương do đang mang bầu nên không tiện đi du lịch dịp lễ. Do đó, Trường Giang đã quyết định ở nhà bên vợ để đảm bảo an toàn. Tuy chỉ đơn giản là ở bên nhau cùng nghịch điện thoại nhưng có thể thấy vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương vô cùng hạnh phúc.

Trường Giang chia sẻ ảnh nằm co ro một mình dịp đầu năm khiến fan xót xa - Ảnh: Internet

Trường Giang và Nhã Phương không đi du lịch mà ở nhà chụp ảnh tinh nghịch bên nhau - Ảnh: Internet

Ba tháng sau đám cưới cổ tích, Trường Giang và Nhã Phương rất tích cực nói về nhau trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Thông tin Nhã Phương mang bầu xuất hiện từ trước đám cưới của hai nghệ sĩ. Tuy nhiên, cho đến hiện tại cặp vợ chồng vẫn không lên tiếng thông báo tin vui. Dù vậy, thời gian qua Nhã Phương gần như nghỉ ngơi hoàn toàn, còn Trường Giang rất chăm chỉ kiếm tiền vun vén cho tổ ấm nhỏ. Sau nhiều sóng gió, cả hai diễn viên đều cố gắng quan tâm nhau nhiều hơn để giữ gìn hạnh phúc trọn vẹn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/da-co-vo-han-hoi-nhung-truong-giang-van-phai-nam-co-ro-dip-le-co-don-bam-dien-thoai-mot-minh-310027.html