Trước khi có cuộc hôn nhân viên mãn như hiện tại, ít ai biết vợ chồng Ốc Thanh Vân và Trí Rùa từng có chuyện tình kỳ lạ, nhiều sóng gió. Theo tìm hiểu, cặp đôi quen biết nhau từ khi còn học cấp 3, trong khi nữ diễn viên là học sinh nổi trội vì thành tích tốt thì Trí Rùa lại thuộc nhóm cá biệt. Cả 2 có mối tình ngọt ngào khi còn ngồi trên ghế nhà trường tuy nhiên đến khi Ốc Thanh Vân bắt đầu thi vào trường nghệ thuật thì cả hai chia tay.

Ốc Thanh Vân và Trí Rùa là một trong những gia đình đông con của Vbiz. Vừa qua, sau thông báo hạn chế hoạt động showbiz để lui về hậu trường chăm lo cho gia đình nhỏ và tập trung phát triển công việc làm huấn luyện viên yoga, cuộc sống của Ốc Thanh Vân càng nhận được nhiều sự chú ý.

Đến hơn 1 năm sau, cặp đôi lại tái hợp và quyết định tiến hành tổ chức hôn lễ. Đám cưới của Ốc Thanh Vân - Trí Rùa là một trong những sự kiện nổi bật trong làng giải trí Việt vào tháng 10/2008. Sau đó, cả hai liên tục chào đón những thiên thần nhỏ lần lượt là Coca (12 tuổi), Cola (10 tuổi), Cacao (8 tuổi).

Trong giai đoạn đứt gánh đó, cả Ốc Thanh Vân và Trí Rùa đều có những mối quan hệ mới. Thế nhưng sau đó vì không thể quên được nhau nên cặp đôi tái hợp. Đến tháng 3/2007, cả hai quyết định tổ chức tiệc đính hôn nhưng sau đó lại huỷ đám cưới vì phát sinh nhiều mâu thuẫn.

Đám cưới của Ốc Thanh Vân - Trí Rùa là một trong những sự kiện nổi bật trong làng giải trí Việt vào tháng 10/2008

Cứ ngỡ vượt qua nhiều thử thách sẽ có được cuộc hôn nhân êm ả, nào ngờ Ốc Thanh Vân và Trí Rùa lại cả hai tiếp tục đối mặt với những góc khuất trong cuộc tình. Cụ thể là chuyện người thứ 3. Theo đó, khoảng 4 năm trước, tại một chương trình khi bàn luận về chủ đề "người thứ 3", Ốc Thanh Vân từng nói:

"Với một cặp đôi mà 10 năm mới cưới và cưới tới bây giờ là hơn 10 năm rồi, một đoạn đường quá dài, thực sự không có chuyện gì mà chưa từng xảy ra. Đã có những lần lên bờ xuống ruộng. Bây giờ thì đã thoải mái nói với nhau những điều này tại vì tất cả những gì đôi khi không hay cũng đã xảy ra trong mối quan hệ của gia đình tôi. Tôi sẵn sàng nói ra cho mọi người hiểu rằng, để có được một cái bình yên, đòi hỏi sự nỗ lực, sự cố gắng và sự thành thật của cả hai. Không có gì là dễ dàng cả, quan trọng là bạn có muốn vì người đó hay không thôi".

Ốc Thanh Vân từng thừa nhận vợ chồng đã trải qua nhiều biến cố, có cả những gì không hay nhất khi bàn về chuyện người thứ 3

Đặc biệt, khi rơi vào trường hợp phát hiện chồng ngoại tình, Ốc Thanh Vân còn tiết lộ cách xử lý đáng nể. Bà xã Trí Rùa từng nói trên chương trình: "Dù có là phụ nữ bản lĩnh khi phát hiện chồng như vậy vẫn ghen, thậm chí ghen như điên. Nhưng sau đó, mọi chuyện như thế nào thì phụ thuộc vào bản lĩnh của từng người. Tôi sẽ không đánh, cũng không kiếm người kia mà rà soát lại chính mình, mối quan hệ của vợ chồng mình và rà soát lại người đàn ông của mình.

Nhưng nếu lỡ biết không đúng, thấy mình phạm phải một lỗi rất trầm trọng, hãy ngay lập tức tìm mọi cách chân thành nhất, thậm chí chấp nhận hạ thấp bản thân mình xuống ở mức tận cùng để người kia hiểu rằng mình đang rất muốn được sửa sai. Với cả đàn ông và phụ nữ, ở thời điểm đó vẫn còn có cơ hội để quay về. Lúc đó những hình ảnh về gia đình, những gì đã có với nhau mới thực sự giá trị để sau này nhắc nhở mình rằng không bao giờ được phạm phải một lần nữa".

Ngôi biệt thự xịn xò của Ốc Thanh Vân và Trí Rùa tại TP.HCM

Thời gian gần đây, Ốc Thanh Vân cũng chia sẻ nhiều hơn về lớp yoga của mình trên các nền tảng mạng xã hội. Nói về công việc mới này, nữ MC cho biết: "Hiện tại Ốc đang làm công việc của một giáo viên yoga, hay nói chính xác hơn là huấn luyện viên yoga. Một cuộc đời mới, một công việc mới khiến tôi gần như thay đổi hoàn toàn cuộc sống và công việc mình gắn bó 20 năm qua để bước đi trên con đường mới. Mỗi ngày trôi qua rất vui vẻ, rất an yên và tôi rất thích điều đó".

Thời gian gần đây, Ốc Thanh Vân cũng chia sẻ nhiều hơn về lớp yoga của mình trên các nền tảng mạng xã hội

Những khi có thời gian rảnh, Ốc Thanh Vân và Trí Rùa cũng thường xuyên đưa các con đi du lịch, vung vén tình cảm và ngày càng mặn nồng hơn

Hiện tại, trải qua nhiều biến cố, cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên và chồng cũng được xem là viên mãn đáng ngưỡng mộ. Cặp đôi sống trong ngôi biệt thự sang trọng và hiện đại có giá lên đến hàng chục tỷ đồng ở TP.HCM. Những khi có thời gian rảnh, Ốc Thanh Vân và Trí Rùa cũng thường xuyên đưa các con đi du lịch, vung vén tình cảm và ngày càng mặn nồng hơn.