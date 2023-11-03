Cuộc sống của 'Vua hài đất Bắc' Quốc Anh sau khi nghỉ hưu: Vẫn miệt mài đi diễn, hạnh phúc bên vợ thứ 2 cùng cảnh 'rổ rá cạp lại'

Nam nghệ sĩ giành được rất nhiều huy chương trong các hội diễn, được khán giả đặc biệt yêu mến. Một số vai diễn ấn tượng của anh gồm: Lang rỗ của "Thầy rởm", Lý lác của "Râu quặp", ông Phởn của "Lên voi", Lý trưởng của "Chôn nhời"….

NSND Quốc Anh (60 tuổi, quê ở Thanh Hóa) - là cái tên quen thuộc gắn với tuổi thơ của mỗi người. Bén duyên với nghệ thuật từ sớm, 16 tuổi anh ra Hà Nội theo học Trường Nghệ thuật Việt Nam (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh). Sau này, anh gặt hái nhiều thành công ở cả lĩnh vực Chèo lẫn phim ảnh .

Thời đó, đi làm có tiền tôi không mua đất, cũng chẳng mua vàng, tôi giúp đỡ nhiều người có hoàn cảnh khó khăn khác trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Tôi nghĩ, giàu nghèo do số nên cứ để thuận theo tự nhiên. Vì tôi quan niệm, nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình. Điều tôi quan trọng nhất là giữ được tình cảm đối với quý vị khán giả".

Trong một bài phỏng vấn trên Dân trí, nam nghệ sĩ cho hay ở thời kỳ đỉnh cao, ông có mức cát-sê khủng: "Thời đó, tôi được mời đi show rất nhiều, dày đặc tại các tỉnh thành, huyện này sang huyện khác. Có những tháng đi đến 20 ngày, đúng là cũng vui, nhưng rất hại sức khỏe . Nếu hồi đấy mua vàng thì chắc bây giờ trong nhà phải chất hàng đống (cười). Nói vui vậy thôi, với tôi, điều đó không quan trọng.

nam nghệ sĩ cho hay ở thời kỳ đỉnh cao, ông có mức cát-sê khủng: "Nếu hồi đấy mua vàng thì chắc bây giờ trong nhà phải chất hàng đống"

Tài danh trong sự nghiệp là thế nhưng NSND Quốc Anh lại có cuộc sống riêng khá lận đận với hai lần đò, đều cùng cảnh "rổ rá cạp lại". Người vợ đầu tiên của Quốc Anh là NS Minh Thu. Bà là diễn viên Nhà hát Chèo Việt Nam, 2 người chung sống với nhau cũng được hơn chục năm.

Minh Thu đã qua một đời chồng và có cô con gái nhỏ 2 tuổi trước khi đến với Quốc Anh. Song, vào những năm 2000, cuộc hôn nhân đầy mơ mộng lãng mạn ấy cũng kết thúc. Quốc Anh bảo đến với nhau như một định mệnh rồi rời xa nhau như quy luật của cuộc sống cần phải thế, đời ông lại sang một trang khác. Sau khi tổ ấm đầu tan vỡ, anh ra đi với hai bàn tay trắng. Cuộc ly hôn với nghệ sĩ Minh Thu để lại rất nhiều mất mát cho Quốc Anh.

Tài danh trong sự nghiệp là thế nhưng NSND Quốc Anh lại có cuộc sống riêng khá lận đận với hai lần đò, đều cùng cảnh "rổ rá cạp lại". Sau khi tổ ấm đầu tan vỡ, anh ra đi với hai bàn tay trắng. Cuộc ly hôn với nghệ sĩ Minh Thu để lại rất nhiều mất mát cho Quốc Anh

Ít lâu sau đó, người phụ nữ thứ 2 đến với Quốc Anh cũng đã có một lần lỡ dở và có con riêng. Được biết, 2 người quen nhau trong một quán ăn. Đến nay, cuộc hôn nhân này đã kéo dài gần 2 thập kỉ. Nghệ sĩ Quốc Anh tâm sự: "Định mệnh cũng kỳ lạ khi người phụ nữ thứ 2 của tôi cũng có tên Thu. Số phận tôi quả là có nhiều thứ trùng hợp ngẫu nhiên. Người vợ đầu tiên cũng qua một lần đò rồi mới gặp tôi, người đến sau cũng cùng tên và cũng từng một lần dang dở".

Hiện, hai người con riêng của vợ đều đã trưởng thành. Ngẫm đi, ngẫm lại, Quốc Anh thấy trong cuộc sống gia đình, có thể nói là anh trông lên thì có thể không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì cũng thấy mình đã được quá nhiều.

Ít lâu sau đó, người phụ nữ thứ 2 đến với Quốc Anh cũng đã có một lần lỡ dở và có con riêng

Tháng 8/2022 vừa qua, ông nhận quyết định nghỉ hưu từ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đồng thời để lại vị trí lãnh đạo Nhà hát Chèo cho nghệ sĩ Thu Huyền. Quốc Anh cho biết, rời nơi từng giang rộng vòng tay khi mình gặp khó khăn, gắn bó hàng chục năm nay là điều không dễ dàng. Thậm chí, ông đã khóc khi nói lời tạm biệt các đồng nghiệp.

Tuy nhiên, nghệ sĩ cho rằng về hưu không hẳn là hết nhiệm vụ. Ông sẵn sàng đi diễn mà không nhận cát-xê hay hỗ trợ các diễn viên trẻ khi nhà hát cần. Ông nói: "Bây giờ không hoạt động quản lý, tôi có thời gian tìm kiếm những vai diễn hay từ sân khấu đến phim, hài... Tôi vẫn luôn dõi theo mọi hoạt động của nhà hát".

Nghỉ hưu ở tuổi 60, NSND Quốc Anh vẫn tham gia làm phim, sân khấu hay các chương trình khác mà mình muốn, mình thích

Trải qua nhiều thăng trầm, cuộc sống hiện tại của NS Quốc Anh có thể nói là an nhàn, bình yên, không còn sóng gió và không có gì phải tiếc nuối nữa. Nghỉ hưu ở tuổi 60, NSND Quốc Anh vẫn tham gia làm phim, sân khấu hay các chương trình khác mà mình muốn, mình thích. Bởi, với anh nghiệp Chèo đã ngấm vào máu nên đi đâu, về đâu hễ còn sức là anh còn diễn, còn làm.

Nói về hôn nhân với người vợ thứ 2, nam nghệ sĩ cho biết: "Để được trong sự bình yên đó chắc chắn phải có bóng dáng và sự hy sinh của người phụ nữ, mà người phụ nữ ấy không còn trẻ trung nữa, cũng gần U60 rồi. Người vợ thứ 2 của tôi không làm nghệ thuật nhưng rất hiểu và thông cảm với tôi".