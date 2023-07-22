Cuộc sống của nữ diễn viên 'Ải mỹ nhân' hậu ồn ào nợ nần giờ ra sao?

Tính đến nay, Dương Cẩm Lynh đã có 15 năm trong nghề diễn xuất. Những bộ phim cô để lại dấu ấn có thể kể đến như "Ngõ vắng", "Ra giêng anh cưới em", "Ải mỹ nhân", "Tiệm ăn dì ghẻ",...

Dương Cẩm Lynh sinh năm 1982, từng giành giải Á hậu Điện ảnh 1999 vào năm 18 tuổi. Sau đó, cô chọn sang Mỹ du học ngành Quản trị kinh doanh trong 7 năm. Tuy nhiên, khi về Việt Nam, cô lại bén duyên với nghệ thuật một lần nữa và quyết định phát triển công việc này.

Sau đó, diễn viên "Mặt nạ máu" có tình yêu mới. Tuy nhiên, lần này cô quyết định giữ kín hình ảnh cũng như danh tính của bạn trai. Đến năm 2020, cô ít hoạt động showbiz hơn cũng như giữ kín chuyện mang thai và sinh con. Dẫu vậy, mối quan hệ này của Dương Cẩm Lynh không kéo dài được bao lâu vì bạn trai của cô ngoại tình trong lúc cô đang mang thai và sinh con.

Sự nghiệp thành công nhưng con đường tình duyên của cô khá lận đận. Sau 2 năm hạnh phúc, Dương Cẩm Lynh và nhà sản xuất Phạm Việt Anh quyết định "đường ai nấy đi" vào năm 2018 dù cả 2 đã có 1 người con.

Mới đây, Dương Cẩm Lynh gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở Nha Trang trong vai trò đại sứ. Người đẹp lựa chọn hai chiếc váy dạ hội cho lần tái xuất này. Nếu như bộ váy trắng giúp tôn lên làn da trắng cùng gương mặt thanh tú thì chiếc váy đỏ toát lên vẻ sắc sảo của nữ diễn viên. Bà mẹ hai con vẫn trung thành với phong cách thanh lịch và cho thấy sự chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng sau biến cố.

Dương Cẩm Lynh tái xuất tại sự kiện sau nửa năm im ắng

Đây là lần hiếm hoi Dương Cẩm Lynh tái xuất sau thời gian dài im ắng tập trung cho công việc kinh doanh. Nữ diễn viên tiết lộ cô sẽ đảm nhận vai trò đại sứ cho dòng sản phẩm nước hoa với thù lao không dưới chín số 0. Theo chia sẻ, giám đốc nhãn hàng vốn là khán giả lâu năm, yêu quý người đẹp thông qua những bộ phim đình đám. Tuy nhiên để có thể nhận được cái gật đầu của bà mẹ 8X, đơn vị phải đáp ứng tiêu chí về chất lượng của sản phẩm.

Dù có chút bỡ ngỡ khi trở lại với ánh đèn, thảm đỏ nhưng Dương Cẩm Lynh hạnh phúc khi được mọi người ủng hộ, yêu thương. Cô có dịp gặp gỡ các nghệ sĩ như Đan Trường, Lâm Hùng, Hoàng Châu... Theo nữ diễn viên, đó là động lực để cô cố gắng trong hành trình sắp tới.

Dương Cẩm Lynh tiết lộ sau nửa năm im ắng, giờ đây cô đã sẵn sàng trở lại với nghệ thuật để hội ngộ với khán giả đã yêu thương, động viên mình trong suốt khoảng thời gian khó khăn. Hơn hết, cô vẫn ưu tiên thời gian để chăm sóc các con bởi đó là nguồn động lực lớn nhất đối với nữ diễn viên ở hiện tại. Thông qua hành trình vượt khó của mình, Dương Cẩm Lynh mong muốn phái đẹp phải biết yêu thương bản thân và vững vàng hơn sau những vấp ngã.

Trước đó, Dương Cẩm Lynh thừa nhận bản thân đang phải gồng gánh số nợ tiền tỉ và trả lãi mỗi tháng. Chuyện bị tung clip đòi nợ cũng khiến cho cô mất hợp đồng đóng phim. Dương Cẩm Lynh bật khóc nói: "15 năm đóng phim lần đầu tiên tôi bị đoàn phim kêu lên cắt hợp đồng, mất hơn một trăm mấy chục triệu để trả nợ. Tôi không trách nhà sản xuất vì lùm xùm của mình, nhưng người đó đăng những video lên mạng xã hội dồn mình đến đường cùng. Những phim khác liệu họ có tin tưởng tôi hay không để mình tiếp tục làm nghề? Bản thân làm diễn viên mà bị như vậy cảm thấy mất danh dự". Nữ diễn viên mong cho cô con đường để sống.