Con riêng của bà xã Ưng Hoàng Phúc hưởng 'gen người mẫu' của mẹ, 15 tuổi đã cao hơn 1m8, được bố dượng thương như con ruột

Bất ngờ nhất phải đến bé Will (Hưng Phát) - con riêng của người mẫu Kim Cương. Cậu bé hiện 15 tuổi, sở hữu chiều cao hơn 1m8, nay đã cao hơn cả ba dượng và mẹ. Cậu bé được khen thừa hưởng nhiều đường nét gương mặt, và nụ cười sáng của mẹ. Will còn được nhận xét "trổ mã" nhờ biết cách ăn mặc, phối đồ. Cậu bé đã thay chiếc mái ngố của 3 năm trước bằng mái tóc bồng bềnh lãng tử.

Được biết, để có chiều cao vượt trội như hiện tại, ngoài chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý, anh cả nhà Kim Cương - Ưng Hoàng Phúc còn thường xuyên tập luyện thể thao, đặc biệt là môn cầu lông.

Theo lời Ưng Hoàng Phúc, Will là chàng trai ấm áp. Trong một chương trình, cậu bé từng viết thư tay gửi riêng cho ba dượng khiến anh không khỏi xúc động. Nam ca sĩ nói con trai không phải là người hay thể hiện tình cảm, nhưng thông qua những dòng chữ Will viết, anh hiểu và cảm nhận được tình thương của con dành cho mình. Mỗi khi ba mẹ đi diễn xa, Will nhận trách nhiệm chăm sóc cho các em.

Ưng Hoàng Phúc nói rằng mình không có bí quyết đặc biệt nào để chiếm được tình cảm của con trai Kim Cương. Anh chỉ dành tình yêu thật lòng và chân thành đối đãi với đứa trẻ. "Mình nghĩ con của người mình yêu, sau này nếu là vợ mình thì cũng là con của mình nên chỉ làm theo trái tim thôi. Thời điểm đó Will chỉ mới 4 tuổi, còn rụt rè lắm. Mình chọn cách chơi với bé, tiếp xúc mỗi ngày một chút và bé dần có tình cảm, thương mình" - anh bày tỏ.

Cựu siêu mẫu cũng từng tâm sự: "Trước khi quen nhau, anh Phúc đã tìm hiểu trên mạng và biết mình từng có con riêng. Thế nhưng anh không chê và vẫn muốn quen với mình thì chắc chắn anh thật lòng. Anh có những cử chỉ đối với con mình tuy đơn giản thôi nhưng rất tình cảm. Will (con riêng của Kim Cương) cảm thấy thích thú khi chơi với ba Phúc, từ từ sự gắn kết giữa hai người ngày càng sâu đậm hơn".