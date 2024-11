'Cô tiên từ thiện' Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị thu hồi giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp năm 2020'

Vì vậy, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quyết định thu hồi giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2020 đối với chị Nguyễn Đỗ Trúc Phương do vi phạm pháp luật.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị thu hồi giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2020 do vi phạm pháp luật.

Trước đó, theo thông tin từ báo Công Thương, vào ngày 14/11, Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Chi Dân (tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, 35 tuổi), người mẫu, diễn viên Andrea Aybar (tên Việt là Nguyễn Thị An hay còn gọi là An Tây, 29 tuổi, quốc tịch Tây Ban Nha) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương (tức “cô tiên” Trúc Phương) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương được nhiều người gọi với cái tên “cô tiên từ thiện” hay “cô tiên của người nghèo” khi là người sáng lập, điều hành quỹ từ thiện, giúp đỡ nhiều mảnh đời khó khăn trong cả nước.

Nguyễn Đỗ Trúc Phương là 1 trong 27 gương thanh niên được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh, trao tặng Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2020, đồng thời là nhân vật trong Chương trình “Việc tử tế” của Đài truyền hình Việt Nam.