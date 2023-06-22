Chồng trẻ đẹp như 'tài tử' của Ngô Thanh Vân từng có 'quá khứ' gây sốc, lộ ảnh cũ khiến CĐM ngỡ ngàng

Trong đám cưới, cô dâu Ngô Thanh Vân xúc động, khóc sau khi chú rể Huy Trần nói lời hứa ngọt ngào. "Đả nữ" cho biết đã sẵn sàng làm vợ, làm mẹ. Trước ngày trọng đại, Ngô Thanh Vân nhiều lần bày tỏ tình cảm dành cho nửa kia.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần là một trong số những cặp vợ chồng đẹp nhất nhì Vbiz. Ngày 8/5/2022 vừa qua, hôn lễ giữa Ngô Thanh Vân và Huy Trần đã diễn ra tại bãi biển Đà Nẵng với quy mô nhỏ, ấm cúng đúng như thông báo của diễn viên này trước đó. Trong 50 khách mời, chỉ có 7 người trong showbiz cực thân thiết là Jun Phạm, Will, Isaac, S.T Sơn Thạch, Xuân Lan, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và Nam Trung.

Cô viết: "Hành trình thì dài vô tận, nhưng chỉ cần bạn cứ bước về phía trước chắc chắn sẽ có ai đó đứng đợi ở cuối con đường. Cám ơn những khoảnh khắc hạnh phúc của hiện tại mà mình đã có cùng nhau. Hãy đánh dấu ngày hôm nay để bắt đầu một hành trình mới cùng nhau".

Sau khi kết hôn, cả hai liên tục vi vu du lịch khắp nơi và khoe nhiều khoảnh khắc "tình bể bình" khiến dân tình ghen tỵ. Từ sau khi về chung nhà, Huy Trần liên tục được khen vì chăm lo cho vợ cực khéo. Nam doanh nhân thường xuyên vào bếp, chiêu đãi bà xã những món ngon mắt - nịnh miệng.

Cuộc sống hôn nhân của đả nữ Việt Nam và CEO điển trai khiến nhiều người ngưỡng mộ

Nổi tiếng bởi vẻ ngoài bảnh bao, chuẩn nam thần, nhưng ít ai biết Huy Trần từng có "quá khứ" nặng gần 100kg, thần thái khác lạ.

Trong một số hình ảnh "ngày xửa ngày xưa" ông xã Ngô Thanh Vân có vẻ ngoài nặng nề, gương mặt tròn trịa khiến anh trông già và kém "góc cạnh" hơn so với tuổi thật. Thân hình kém săn chắc trước đây của Huy Trần khiến nhiều người hâm mộ không thể nhận ra đây là CEO 9X điển trai của hiện tại.

'Quá khứ' gần 100 cân của Huy Trần

Để có được thân hình 6 múi như hiện tại, Huy Trần đã rất chăm chỉ tập luyện và có chế độ ăn kiêng hợp lý để đạt được mục tiêu. Cụ thể, nam CEO chọn ăn uống lành mạnh, bữa ăn cuối cùng sẽ kết thúc lúc 6 giờ chiều và tập luyện nghiêm túc. Nếu đói quá chỉ bổ sung một số thực phẩm được chuyên gia cho phép, ít chất béo, nhiều vitamin.

Nam doanh nhân lựa chọn tập boxing và Muay Thái để đốt mỡ. Huy Trần đã mất 2 năm kiên trì vừa ăn kiêng và tập luyện để giảm từ 95kg xuống còn 71kg.

Vẻ ngoài góc cạnh, thần thái, cùng thân hình rắn rỏi của Huy Trần sau thời gian nỗ lực giảm cân

Đến hiện tại, Huy Trần vẫn duy trì những buổi tập tại phòng gym, đồng thời thêm vào các bữa ăn thuần chay vào thực đơn để có được thân hình hoàn hảo và cải thiện sức khỏe.

Sự thay đổi ngoạn mục ông xã Ngô Thanh Vân sau nhiều năm nỗ lực cải thiện cân nặng và vóc dáng đã tạo động lực cho rất nhiều người hâm mộ anh.