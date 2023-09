Chê Chi Pu hát dở, Hương Tràm bị Anh Thư mắng xối xả vào mặt: ‘Người ta đóng MV chứ có làm gái đâu mà nói xúc phạm’

MV Từ hôm nay của Chi Pu mới ra mắt được hơn một ngày nhưng gây ra rất nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng. Phần đông khán giả tỏ ra không hài lòng với sản phẩm mới của MC Giọng hát Việt nhí và thẳng thừng nhấn nút dislike.

Hàng ngàn fan không ngần ngại để lại bình luận chê Chi Pu sở hữu giọng hát quá phô, thiếu nội lực, không đủ tầm làm ca sĩ và khuyên cô nên chấm dứt việc đi hát.

MV Từ hôm nay của Chipu