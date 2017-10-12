Chê Chi Pu hát dở, Hương Tràm bị Anh Thư mắng xối xả vào mặt: ‘Người ta đóng MV chứ có làm gái đâu mà nói xúc phạm’

Hậu trường 12/10/2017 15:20

Liên quan đến việc Hương Tràm viết status 'đá đểu', chê việc Chi Pu đi hát là xúc phạm đến nghề nghiệp của những ca sĩ có giọng hát nội lực, diễn viên Anh Thư không ngại nói thẳng rằng mình ghét Hương Tràm và thề từ nay sẽ không nghe “Em gái mưa” hát nữa.

Trên Facebook, người mẫu Anh Thư vừa chia sẻ đường link của một bài báo bàn về status 'đá đểu' việc Chi Pu đi hát của Hương Tràm để trình bày quan điểm cá nhân.

Theo Anh Thư, trừ phi Chi Pu đi làm gái thì mới nên dùng từ "xúc phạm", đằng này hot girl Hà thành chỉ đi hát và đóng MV thôi thì không có gì là quá đáng.

Chê Chi Pu hát dở, Hương Tràm bị Anh Thư mắng xối xả vào mặt: ‘Người ta đóng MV chứ có làm gái đâu mà nói xúc phạm’ - Ảnh 1
Status bị cho là 'đá đểu' Chi Pu của Hương Tràm - Ảnh: FBNV

 “Đọc bài này xong bỗng ghét nhỏ ca sĩ Hương Tràm. Người ta làm MV chứ có phải làm gái đâu mà ‘cảm thấy bị xúc phạm?’. Thề từ nay không nghe nhỏ này hát nữa. Nghe cái giọng mẹ thiên hạ là phát ghét. Người ta đang thử nghiệm hướng đi mới, không hợp hay không đủ lực thì người ta sẽ rút lui, mắc mớ chi má Hương Tràm thấy bị xúc phạm. Tào lao mía lao sâm bí đao quá má ơi. Tui không quen biết Chi Pu bao giờ nha, khách quan thấy sao nói vậy” - Anh Thư bày tỏ quan điểm cá nhân của mình.

Chê Chi Pu hát dở, Hương Tràm bị Anh Thư mắng xối xả vào mặt: ‘Người ta đóng MV chứ có làm gái đâu mà nói xúc phạm’ - Ảnh 2
Anh Thư cho rằng, Hương Tràm đã quá sân si khi chê Chi Pu hát dở - Ảnh: FBNV

MV Từ hôm nay của Chi Pu mới ra mắt được hơn một ngày nhưng gây ra rất nhiều tranh cãi trên cộng đồng mạng. Phần đông khán giả tỏ ra không hài lòng với sản phẩm mới của MC Giọng hát Việt nhí và thẳng thừng nhấn nút dislike.

Hàng ngàn fan không ngần ngại để lại bình luận chê Chi Pu sở hữu giọng hát quá phô, thiếu nội lực, không đủ tầm làm ca sĩ và khuyên cô nên chấm dứt việc đi hát.

Chê Chi Pu hát dở, Hương Tràm bị Anh Thư mắng xối xả vào mặt: ‘Người ta đóng MV chứ có làm gái đâu mà nói xúc phạm’ - Ảnh 3
Chi Pu ra mắt MV Từ hôm nay chiều 11/10, đánh dấu mốc son quan trọng trên con đường lấn sân sang thị trường âm nhạc - Ảnh: Internet

MV Từ hôm nay của Chipu

 

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