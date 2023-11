‘Cặp đôi vàng’ trong làng bóng đá, vợ từng vướng nghi vấn người thứ 3, viên mãn sau 4 năm kết hôn, sở hữu khách sạn cao cấp riêng, xế hộp tiền tỷ

Ở thời điểm cặp đôi công khai hẹn hò vào năm 2019, cư dân mạng đã dành rất nhiều sự chú ý. Lúc đó ngoài đá bóng hay, Phan Văn Đức còn được gọi là “hot boy sân cỏ” với vẻ ngoài điển trai, bẽn lẽn và má lúm đồng tiền cực duyên. Về phần Võ Nhật Linh, cô nàng đã nổi đình nổi đám trên MXH với nickname “hot girl mầm non” bởi những khoảnh khắc đi dạy ở trường mầm non viral.

Tuy nhiên phản ứng trái chiều này cũng chính là lý do khiến chàng cầu thủ quyết định cưới vợ.“Vì mình không chịu được áp lực, khóc suốt ngày, bỏ cả ăn, đòi bỏ cả anh ấy nên anh hỏi cưới mình luôn”- Nhật Linh từng tiết lộ.

Và chỉ sau 5 tháng quen biết và yêu đương, cặp đôi chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2020. Đám cưới được tổ chức tại Nghệ An - quê nhà của cô dâu chú rể.

Sau 4 năm kết hôn, Văn Đức - Nhật Linh đã có thêm 2 em bé kháu khỉnh là Dâu Tây (Thùy An) và Khoai (Gia Phú). Ảnh: FBNV.

Từ đó đến nay, gần 4 năm trôi qua, gia đình nhỏ của Văn Đức - Nhật Linh đã có thêm 2 em bé kháu khỉnh là Dâu Tây (Thùy An) và Khoai (Gia Phú). Là phụ huynh 2 con nhưng tình cảm vợ chồng Văn Đức vẫn như hồi mới yêu, chàng cầu thủ thường xuyên bình luận phía dưới hình ảnh của vợ với những lời lẽ ngọt ngào như“Yêu thương”, “Đẹp gái!”, “Xinh quá”,...

Cuộc sống viên mãn sau kết hôn, phất lên như diều gặp gió

Không chỉ có cuộc sống hôn nhân viên mãn, vợ chồng Văn Đức - Nhật Linh còn sở hữu khối tài sản đáng nể. Ngay sau khi kết hôn, vợ chồng chàng cầu thủ mua đất làm nhà ở thành phố Vinh. Căn nhà 2 tầng khang trang được hoàn thiện vào khoảng tháng 8/2020. Tuy nhiên chàng cầu thủ thi đấu ở Hà Nội, vợ con ở nhà ông bà ngoại là chủ yếu nên căn nhà hiếm khi được sử dụng, thỉnh thoảng Nhật Linh mới về lau dọn nhà cửa.

Ngày 11/4 là sinh nhật của tiền vệ Phan Văn Đức, ở tuổi 27 cầu thủ quê Nghệ An đã có vợ và hai người con cùng với khối tài sản khiến nhiều người mơ ước.

Đến năm 2021 anh lại tậu tiếp chiếc Mercedes có giá hơn 2 tỷ tặng vợ. Ảnh minh họa: Internet

Thi đấu thăng hoa cùng đội tuyển Việt Nam đã giúp tiền vệ Phan Văn Đức không chỉ thoát cảnh cuộc sống khó khăn mà còn dư dả. Đầu tiên phải kể chiếc Mazda CX5 mà anh tặng mẹ khi nhận tiền thưởng sau chức Á quân U23 châu Á cùng U23 Việt Nam. Đến năm 2021 anh lại tậu tiếp chiếc Mercedes có giá hơn 2 tỷ tặng vợ.

Ngoài công việc ở đội bóng, Phan Văn Đức và vợ Võ Nhật Linh cũng đầu tư xây dựng một khách sạn ở Cửa Lò, Nghệ An lấy tên "Duli Hotel". Khách sạn có 4 tầng và một tầng thượng rộng rãi phục vụ cho du khách ăn tiệc ngoài trời. Do bận tập luyện và thi đấu nên khách sạn này chủ yếu do Nhật Linh quản lý.

Phan Văn Đức và vợ Võ Nhật Linh cũng đầu tư xây dựng một khách sạn ở Cửa Lò, Nghệ An lấy tên "Duli Hotel". Ảnh: FBNV.

Ở mùa giải 2023, tiền vệ sinh năm 1996 đầu quân cho CLB CAHN. Có nhiều thông tin cho rằng để có được sự phục vụ của Phan Văn Đức, đội bóng tân binh V.League đã phải trả cho tiền vệ sinh năm 1996 khoản tiền "lót tay" lên tới 5 tỷ đồng/năm. Cùng với đó là mức lương 100 triệu đồng/tháng.

Tuổi 27 của Phan Văn Đức có vợ đẹp con ngoan, sở hữu khách sạn, xế hộp tiền tỷ. Ảnh: FBNV.

Theo ông Bình - bố Nhật Linh, dù Văn Đức và Nhật Linh còn trẻ song chuyện kết hôn sẽ giúp các con ổn định cuộc sống để phát triển sự nghiệp. Chia sẻ về con rể, ông cho biết rất vui và tự hào. Trong mắt bố vợ, Văn Đức là chàng rể hiền lành, nhanh nhẹn, không rượu chè,... có thể tóm gọn trong 2 từ "Tuyệt vời". Ngoài ra, anh em bên nhà cô dâu cũng dành cho Văn Đức nhiều lời tán dương. Khen anh chàng là người hòa đồng, gần gũi.