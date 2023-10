Cập nhật tình hình sức khỏe nghệ sĩ Mạc Can: Hay quên, không nhận ra đồng nghiệp, người khác phải mặc áo giùm

Trong đoạn clip mới đây do nghệ sĩ Cát Tường và Tiết Cương thực hiện, khán giả đã không khỏi xót thương khi chứng kiến tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can.

Mới đây, nghệ sĩ Cát Tường đã đăng tải một đoạn clip cập nhật tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can trên trang YouTube cá nhân. Trước đó, Cát Tường từng cùng Tiết Cương đến thăm nghệ sĩ dịp Trung thu năm 2020 và chỉ mới đăng lại clip đó trong khoảng thời gian gần đây.

Sau khi được khán giả hỏi thăm, hai nghệ sĩ quyết định quay trở lại nhà nghệ sĩ Mạc Can để chia sẻ và cập nhật thêm thông tin cho khán giả. Được biết, ngôi nhà mà nghệ sĩ Mạc Can đang ở hiện nằm ở quận 12 (TP.HCM).

Tiết Cương và Cát Tường đến thăm nghệ sĩ Mạc Can - Ảnh chụp màn hình

Đến đây, nghệ sĩ Mạc Can có thể đứng mà không cần nhờ đến sự hỗ trợ của dụng cụ nào cả. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ vì sức khỏe yếu nên không thể tự mặc áo mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thân. Ông cho biết, căn bệnh đau khớp của vị nghệ sĩ gạo cội đã dần thuyên giảm, chân có thể đi lại được. Hiện tại, do tuổi cao, chân yếu nên việc di chuyển của nghệ sĩ Mạc Can cũng hạn chế.

NS Mạc Can phải nhờ người thân mặc áo - Ảnh chụp màn hình

"Bữa nay thấy chú Can… tuy là chú đi được nhưng tinh thần của chú, tôi cảm thấy đi xuống, không còn vui vẻ, yêu đời như lúc trước. Tôi cảm giác như chú không nhận ra mình, lần trước tới thì nhận ra Tiết Cương, Cát Tường. Còn lần này tới thì...", Tiết Cương chia sẻ với khán giả. Trong suốt đoạn clip còn lại, hai diễn viên nhiều lần bối rối khi nghệ sĩ Mạc Can có dấu hiệu hay quên, đồng thời nhận thấy ông khá kiệm lời, không còn hoạt ngôn như trước đây.

Cũng tại buổi gặp mặt, nghệ sĩ Cát Tường cũng gửi tiền hỗ trợ đến "Bác Ba Phi" nhằm giúp ông trang trải chi phí sinh sống và điều trị bệnh trong khoảng thời gian sắp tới.

