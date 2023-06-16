Bị dân mạng nghi vấn hẹn hò diễn viên Phát La, Hoa hậu Thiên Ân lên tiếng khiến ai cũng bất ngờ

Hậu trường 16/06/2023 14:12

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã có những chia sẻ về ồn ào chuyện tình cảm với diễn viên Phát La.

Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam và trở thành 1 trong những mỹ nhân được yêu thích bật nhất của làng giải trí Việt. Cách đây không lâu, mạng xã hội đã lan truyền thông tin nam diễn viên Phát La - học trò của Trường Giang đang hẹn hò cùng nàng Hậu đình đám này. Cả hai cũng thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhau với thái độ vô cùng thân thiết, tình tứ.

Bị dân mạng nghi vấn hẹn hò diễn viên Phát La, Hoa hậu Thiên Ân lên tiếng khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 1
Đoàn Thiên Ân vướng nghi vấn hẹn hò với diễn Phát La

Bất ngờ, mới đây, Đoàn Thiên Ân đã có những phản hồi về những ồn ào về chuyện tình cảm. Cụ thể, trong 1 chia sẻ với truyền thông, người đẹp cho biết: "Chúng tôi chơi thân với nhau, cùng hội với nhiều anh chị khác như chị Nhã Phương, anh Trường Giang. Mọi người đặt nghi vấn về chuyện tình cảm của tôi nhưng ở thời điểm hiện tại tôi mong muốn mọi người quan tâm đến những hoạt động nghệ thuật, những dự án ý nghĩa trong nhiệm kỳ của mình".

Bị dân mạng nghi vấn hẹn hò diễn viên Phát La, Hoa hậu Thiên Ân lên tiếng khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 2
Hoa hậu Thiên Ân quen biết Phát La trong nhóm bạn của Trường Giang - Nhã Phương

Được biết, kể từ sau chương trình Sao Nhập Ngũ, Hoa hậu Thiên Ân nhiều lần gặp gỡ và giữ quan hệ chị em thân thiết với Nhã Phương. Trong khi đó, Phát La lại là "học trò" cưng của Trường Giang trong chương trình Đấu Trường Tiếu Lâm 2016. Chính vì lý do này, Phát La - Thiên Ân liên tục cùng góp mặt trong những buổi ăn uống thân mật với vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương. Tuy nhiên, ở thời điểm này Thiên Ân chỉ muốn tập trung vào công việc trước khi kết thúc nhiệm kỳ trong vài tháng tới và giữ kín thông tin đời tư.

Bị dân mạng nghi vấn hẹn hò diễn viên Phát La, Hoa hậu Thiên Ân lên tiếng khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 3
Thiên Ân và Phát La cùng xuất hiện bên cạnh Nhã Phương
Bị dân mạng nghi vấn hẹn hò diễn viên Phát La, Hoa hậu Thiên Ân lên tiếng khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 4
Thiên Ân và Phát La xuất hiện cạnh nhau cùng hội bạn

Trước đó, vào thời điểm vừa đăng quang, Thiên Ân từng chia sẻ về chuyện tình cảm rằng: "Tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện có bạn trai mà muốn tập trung cho sự nghiệp. Tôi muốn phát triển công việc, học vấn đến một mức độ cao hơn rồi mới nghĩ đến tình cảm. Tôi không có mẫu bạn trai lý tưởng bởi bây giờ tôi chưa từng nghĩ về chuyện đó. Hiện tại tôi còn đương nhiệm nên phải cố gắng làm việc để xứng đáng với niềm tin mọi người dành cho tôi".

Bị dân mạng nghi vấn hẹn hò diễn viên Phát La, Hoa hậu Thiên Ân lên tiếng khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 5
Đoàn Thiên Ân đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam vào tháng 10 năm 2022

Đoàn Thiên Ân (sinh năm 2000) là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Cô có gương mặt đẹp, chiều cao 1,75 m và ghi điểm bởi kỹ năng ứng xử. Hoa hậu hiện là sinh viên Đại học Công nghiệp TP.HCM. Bên cạnh đó, cô cũng hoạt động ở vai trò người mẫu, MC. Thiên Ân từng dự thi Miss Grand International 2022 tại Indonesia và trượt top 10 cuộc thi.

Bị dân mạng nghi vấn hẹn hò diễn viên Phát La, Hoa hậu Thiên Ân lên tiếng khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 6
Thiên Ân từng dự thi Miss Grand International 2022 tại Indonesia và trượt top 10 cuộc thi

Theo Đoàn Thiên Ân, khi có người yêu, cô không ngại công khai. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cô tập trung cho học hành, công việc. Hoa hậu Hòa bình Việt Nam nói cô suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định tiến đến mối quan hệ. Nói về gu bạn trai, Đoàn Thiên cho biết cô không ngại yêu người hoạt động nghệ thuật. Nửa kia của cô phải là người sống tình cảm, có chí cầu tiến và nỗ lực trong cuộc sống.

Bị dân mạng nghi vấn hẹn hò diễn viên Phát La, Hoa hậu Thiên Ân lên tiếng khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 7
Đoàn Thiên Ân cho biết sẽ đăng ký một số khóa học diễn viên và vẫn tiếp tục theo đuổi việc học tại đại học

Trước thềm kết thúc nhiệm kỳ, Đoàn Thiên Ân cho biết cô xúc động khi nhìn lại hành trình vừa qua. Bản thân người đẹp không còn nuối tiếc vì đã cố gắng và thực hiện những dự án của mình. Thời gian tới, đương kim Hoa hậu Hòa bình Việt Nam xác định theo đuổi con đường làm diễn viên. Trước mắt, cô sẽ đăng ký một số khóa học diễn viên. Đồng thời, cô vẫn tiếp tục theo đuổi việc học tại đại học.

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