Bé An Nhiên, con gái của Bình Minh gây chú ý với chiều cao 1,75 m ở tuổi 15, còn có tài lẻ điệu nghệ

Sau 15 năm hôn nhân, Bình Minh và bà xã Anh Thơ đã có hai cô con gái là An Nhiên sinh năm 2009 và An Như sinh năm 2012. Trên trang cá nhân, vợ chồng cựu siêu mẫu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc cũng như hình ảnh trong cuộc sống thường ngày của các con.

Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Bình Minh vừa khoe video con gái lớn chơi đàn piano cực điệu nghệ dưới sự hướng dẫn của Hoa hậu Hà Kiều Anh. Trong clip được bố đăng tải, An Nhiên cực kỳ chăm chú vào các nốt nhạc. Cô bé phiêu theo từng phím đàn khiến mọi người xung quanh phải trầm trồ đứng nhìn.

Dù chỉ mới tiếp xúc với bộ môn nghệ thuật này nhưng An Nhiên đã rất tự tin ngồi thể hiện trước mặt bao người. Có thể nói, nhờ sở hữu gen trội từ bố là người nổi tiếng nên An Nhiên khá phù hợp và có thiên hướng về nghệ thuật.

Không những vậy, từ những hình ảnh được chia sẻ cho thấy bé An Nhiên nay đã "dậy thì thành công". Thời điểm hiện tại, cô bé cho thấy sự hoàn thiện rõ nét về sắc vóc lẫn tri thức. Dù chỉ mới ở độ tuổi 15, cô bé đã có chiều cao vượt trội hơn các bạn đồng trang lứa lên đến 1m75. An Nhiên cũng mang vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần năng động.

Không chỉ sở hữu chiều cao lý tưởng, con gái đầu lòng của Bình Minh cònsở hữu nhiều tài lẻ thì con gái đầu nhà Bình Minh cũng học rất giỏi. Bình Minh từng cho biết, cô bé là niềm tự hào của gia đình bởi tính cách ngoan ngoãn và thành tích học tập tốt.

Hình ảnh An Nhiên dịp sinh nhật năm 2023, do Bình Minh đăng tải. Diễn viên cho biết con là niềm tự hào của gia đình, tính cách ngoan ngoãn, thành tích học tập tốt. Tháng 11/2023, An Nhiên cắt 30 cm tóc nuôi trong hai năm, hiến tặng bệnh nhân ung thư. Hình ảnh của bé trong đồng phục học sinh cùng hành động đẹp nhận nhiều bình luận tích cực của khán giả.

Anh Thơ cho biết luôn khuyến khích con hướng về cộng đồng thông qua các việc làm vừa sức, mang ý nghĩa. Qua đó, gia đình dạy các bé về tình yêu thương, biết quan tâm, giúp đỡ người xung quanh. "Khi con nói về mong muốn hiến tóc, vợ chồng tôi ủng hộ, hạnh phúc vì cảm nhận bé ngày càng trưởng thành", mẹ An Nhiên nói.

Sở hữu chiều cao, sự xinh đẹp, lòng nhân ái và nhiều tài lẻ, không ít người mong muốn trong tương lai gần, con gái Bình Minh sẽ là một trong những thí sinh mạnh của các cuộc thi Hoa hậu nổi tiếng. Ngoài chị gái An Nhiên thì vợ chồng diễn viên Bình Minh còn có thêm “công chúa nhỏ” An Như 11 tuổi cao 1m57 mặt y hệt bố.

Nhiều năm qua, siêu mẫu Bình Minh không còn hoạt động nhiều trong nghệ thuật mà chuyển sang theo đuổi sự nghiệp kinh doanh nhưng ở độ tuổi ngoại tứ tuần, nam siêu mẫu vẫn khiến nhiều người phải ganh tỵ vì có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, viên mãn bên vợ và 2 cô công chúa.

Trước đó hôn nhân của anh và bà xã từng nhận được nhiều ý kiến trái chiều, nhưng sau hơn 15 năm chung sống, tổ ấm hiện tại của nam siêu mẫu và bà xã doanh nhân đã nhận được sự quan tâm, ngưỡng mộ từ công chúng.

Bên cạnh tình cảm ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau suốt chặng đường dài đồng hành, hay ngoại hình và sự nghiệp ngày càng "xứng đôi vừa lứa", thì 2 ái nữ nhà siêu mẫu Bình Minh cũng nhận được nhiều sự chú ý không kém bố mẹ.