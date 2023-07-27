Đau lòng cảnh chật vật mưu sinh của nghệ sĩ Hồng Sáp, U90 vẫn kiếm từng đồng lo cho con cháu

Hậu trường 27/07/2023 10:47

Ở tuổi 86, nghệ sĩ Hồng Sáp vẫn sống cảnh tạm bợ không nhà cửa. Nhiều năm qua, bà thuê trọ ở gần cầu Kênh Tẻ (quận 7, TP.HCM), sống cùng con trai và người cháu nội.

Nghệ sĩ Hồng Sáp (sinh năm 1937), người gốc Hà Nội theo cha mẹ vào nam đi hát. Năm 14 tuổi, bà chính thức bước lên sân khấu hát theo đoàn cải lương Huỳnh Long. Bà được biết đến trong một số tuồng cải lương Hồ Quảng như: Tấm Cám, Tình sử A nàng, Hai dòng sữa mẹ... Khi cải lương không còn thịnh hành, bà rẽ lối qua phim truyền hình để trang trải cuộc sống.

Đau lòng cảnh chật vật mưu sinh của nghệ sĩ Hồng Sáp, U90 vẫn kiếm từng đồng lo cho con cháu - Ảnh 1
Nghệ sĩ Hồng Sáp.

Ở tuổi 86, nghệ sĩ Hồng Sáp vẫn sống cảnh tạm bợ không nhà cửa. Nhiều năm qua, bà thuê trọ ở gần cầu Kênh Tẻ (quận 7, TP.HCM), sống cùng con trai và người cháu nội. 

Chuyện cơm áo gạo tiền từ lâu trở thành gánh nặng của nữ nghệ sĩ. Mỗi cuối tháng, Hồng Sáp lại sợ cảnh thiếu trước hụt sau, lo chạy vạy khắp nơi đóng tiền trọ. 

Mấy chục năm qua, Hồng Sáp sống cảnh không hộ khẩu. Bà chỉ có duy nhất tấm thẻ hội viên Hội nghệ sĩ sân khấu TP.HCM dùng để đăng ký tạm trú. Đôi lần nghệ sĩ định nhập hộ khẩu họ hàng ngoài Hà Nội hay gia đình chồng ở Bến Tre nhưng nhiều lý do mà đến nay bà vẫn không có cách nào chứng minh tư cách công dân.  

Đau lòng cảnh chật vật mưu sinh của nghệ sĩ Hồng Sáp, U90 vẫn kiếm từng đồng lo cho con cháu - Ảnh 2
Nghệ sĩ Hồng Sáp (phải) đóng vai mụ dì ghẻ độc ác trong vở cải lương 'Tấm Cám'.

Nhờ là hội viên của Hội Sân khấu, mỗi tháng Hồng Sáp được trợ cấp hơn 2 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này không đủ để bà trang trải phí sinh hoạt hằng tháng. 

Hồng Sáp kể mỗi sáng đều sang đình Nhơn Hòa tìm người cho thuê phục trang cải lương tuồng cổ. Khi “ế khách”, bà tranh thủ thắp hương bàn thờ Tổ và lau chùi trang phục để thỏa nỗi nhớ nghề.

Ở tuổi 86, nghệ sĩ Hồng Sáp chỉ mong có người thuê làm việc để có tiền đóng tiền nhà hàng tháng. Ở tuổi này, người ta trồng cây, ngắm hoa, uống trà buổi sáng chứ bà, mở mắt ra lại nghĩ "hôm nay phải kiếm được bao nhiêu tiền để đến ngày đóng tiền nhà không thiếu trước hụt sau, không phải khất nợ, không phải nhìn thái độ của chủ nhà để thở, không phải nhịn bữa trưa để bữa chiều có thể no bụng,…".

Tính đến nay, nghệ sĩ Hồng Sáp có 4 thập niên làm nghề, từ những ngày còn trẻ được đóng vai chính đến khi có tuổi, làm việc mặc trang phục cho nghệ sĩ ở các đoàn hát, nhà hát.

Đau lòng cảnh chật vật mưu sinh của nghệ sĩ Hồng Sáp, U90 vẫn kiếm từng đồng lo cho con cháu - Ảnh 3
87 tuổi, nghệ sĩ Hồng Sáp vẫn phải chật vật lo tiền thuê nhà.

Nghệ sĩ Hồng Sáp cho biết mình có một suất trong viện dưỡng lão nghệ sĩ. Ở đó thì bà khỏi phải lo tiền nhà hàng tháng. "Nhưng khổ nỗi mình sướng nhưng lại khổ cháu nội. Thằng bé khờ lắm lại đang thất nghiệp sau khi bị người ta lừa tiền. Tôi giờ lo thêm cho thằng cháu nội nên càng khó khăn hơn" - bà than thở.

Hồng Sáp nói đôi lúc khóc một mình vì thấy cuộc đời quá cay nghiệt với mình. Nghệ sĩ có 7 người con nhưng 4 người qua đời khi còn trẻ. Chồng bà là một nhạc công đàn kìm cũng qua đời vì bạo bệnh cách đây nhiều năm. Các con nghệ sĩ hiện đều nghèo khổ, làm thuê làm mướn để gồng gánh từng ngày. 

Đau lòng cảnh chật vật mưu sinh của nghệ sĩ Hồng Sáp, U90 vẫn kiếm từng đồng lo cho con cháu - Ảnh 4
Cuộc sống khó khăn đeo bám khiến đôi lúc bà thấy hối tiếc vì nhiều thứ.

Nhiều năm qua, Hồng Sáp sống cùng con trai duy nhất đã hơn 60 tuổi. Người này cũng theo nghiệp nghệ thuật, là nhạc công cho các sân khấu nhỏ, đám tiệc nhưng cũng “ăn hôm nay lo ngày mai”. Do không có giấy tờ tùy thân, anh khó xin việc làm hay tìm kiếm nghề nhiều tiền hơn. 

Từng có thời điểm Hồng Sáp cáng đáng cuộc sống gia đình. Người bên ngoài nhìn vào thấy tội, khuyên nên buông bớt việc để ở nhà nghỉ ngơi. Còn với bà, suy nghĩ “an hưởng tuổi già” quá xa vời. 

Thỉnh thoảng nghĩ về đời mình, về đời nghệ sĩ 40 năm, nghệ sĩ Hồng Sáp thấy chạnh lòng. Bà buồn vì tận tâm với nghề nhưng cuộc sống về già lại túng thiếu. "Biết vậy ngày xưa nghe lời cha lấy người ngoài nghề thì có khi ở tuổi này tôi chẳng phải đau đáu chạy ăn từng bữa rồi gom góp từng đồng bạc cắc mà đóng tiền nhà" - bà tiếc nuối.

Đau lòng cảnh chật vật mưu sinh của nghệ sĩ Hồng Sáp, U90 vẫn kiếm từng đồng lo cho con cháu - Ảnh 5
Hồng Sáp đau lòng về hôn nhân không trọn vẹn, 30 năm mới trở lại nhang khói cho chồng quá cố.

Dẫu nghèo khổ, nghệ sĩ biết ơn ông Trời vì cho mình sức khỏe tốt. Vài căn bệnh người già như: tiểu đường, cao huyết áp, xương khớp… bà đều không mắc phải. 

Nghệ sĩ tự thấy mình may phước hơn nhiều người vì lúc này tinh thần minh mẫn, không ốm đau. Bà tếu táo: “Có lẽ thấy tôi còn khỏe quá nên ông Trời bắt tôi lao động mãi không dứt. Làm lụng cả đời mà tới giờ chưa được ngơi nghỉ”.

Nói về giấc mơ của mình, nghệ sĩ Hồng Sáp chia sẻ chỉ ao ước có căn nhà nhỏ để hai mẹ con cùng cháu nội "chui ra chui vô mà không cần lo nghĩ đến tiền thuê nhà nữa". "Nhưng đời tôi còn được mấy ngày nên có lẽ, giấc mơ này cũng quá đỗi xa vời" - nghệ sĩ Hồng Sáp thở dài.

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